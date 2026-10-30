Patrick Stewart hrál hrdiny, kteří věřili v lepší svět. Sám poznal jeho odvrácenou tvář

Kdo byl opravdu Patrick Stewart?
Patrick Stewart strávil velkou část své kariéry hraním mužů, kteří věřili v lepší svět. Kapitán Jean-Luc Picard řešil konflikty raději diplomacií než násilím. Profesor Charles Xavier zase zasvětil život myšlence, že lidé a mutanti mohou žít společně, navzdory vzájemnému strachu a předsudkům. Za těmito postavami ale stál člověk, který se s násilím a strachem setkal dávno předtím, než poprvé vstoupil před kameru.
Britský herec Patrick Stewart zemřel 28. října 2026 ve svém domě v Los Angeles. Bylo mu 86 let. Podle prohlášení jeho zástupkyně Kelly Bush Novak odešel v péči své manželky Sunny Ozell po krátkém boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky.
Chlapec, který našel bezpečí na divadelních prknech
Patrick Stewart se narodil 13. července 1940 v anglickém Mirfieldu do dělnické rodiny. Jeho matka pracovala v textilní továrně, otec byl válečným veteránem, který se po návratu z druhé světové války potýkal s psychickými následky války a závislostí na alkoholu.
Dětství budoucí hollywoodské hvězdy poznamenalo domácí násilí. Stewart později otevřeně vyprávěl o tom, jak se jako malý chlapec snažil chránit svou matku před otcovými útoky. Právě tyto zkušenosti zásadně ovlivnily jeho pozdější pohled na svět. Únik našel ve škole, kde ho učitel seznámil s Williamem Shakespearem. Ve dvanácti letech dostal příležitost zahrát si Shylocka v Kupci benátském a objevil prostředí, ve kterém se cítil bezpečně.
Z chlapce, který vyrůstal v domě bez teplé tekoucí vody, se postupně stal jeden z nejrespektovanějších britských divadelních herců. Působil v Royal Shakespeare Company a během následujících desetiletí ztvárnil řadu významných klasických rolí.
Hollywood si ho našel až ve 47 letech
Dnes je těžké představit si Star Trek bez Patricka Stewarta. Když ale v roce 1987 přijal roli kapitána Jean-Luca Picarda, rozhodně nešlo o samozřejmý kariérní krok. Bylo mu 47 let a za sebou měl desítky let divadelní práce. Jeho přítel Ian McKellen mu dokonce doporučoval, aby nabídku odmítl a zůstal u divadla.
Stewart se přesto rozhodl riskovat. A právě Star Trek: Nová generace z něj udělal mezinárodní hvězdu. Jeho Picard se výrazně lišil od tradičních akčních hrdinů. Nebyl nejhlasitější ani nejagresivnější. Jeho největší zbraní byly inteligence, rozvaha a schopnost naslouchat.
Později se Stewart podobným způsobem zapsal do filmové historie jako profesor Charles Xavier v sérii X-Men. Opět hrál muže, který věřil, že skutečná síla nespočívá v ovládání ostatních, ale ve schopnosti porozumět jim. Možná právě proto obě postavy oslovily tolik generací diváků.
Muž, který se rozhodl o násilí nemlčet
Stewart se nikdy neomezoval pouze na herectví. V dospělosti začal veřejně mluvit o domácím násilí, které zažil jako dítě, a podporoval organizace pomáhající jeho obětem. Zároveň upozorňoval na psychické následky válečných traumat. S odstupem let totiž dokázal lépe porozumět i tomu, co se odehrávalo v životě jeho otce.
To ale neznamenalo, že by otcovo násilné chování omlouval. Stewartův příběh ukazoval, že je možné pochopit příčiny něčího jednání, aniž bychom přestali vnímat bolest, kterou způsobil druhým. Vedle pomoci obětem domácího násilí podporoval také uprchlíky, lidská práva a ochranu zvířat. V roce 2010 jej královna Alžběta II. povýšila do rytířského stavu za zásluhy o dramatické umění.
Přátelství, které bavilo internet
Zatímco na filmovém plátně stáli Patrick Stewart a Ian McKellen často proti sobě jako profesor Xavier a Magneto, ve skutečném životě je pojilo mimořádně blízké přátelství. Oba britští herci sdíleli lásku k divadlu, podobný smysl pro humor a schopnost dělat si legraci sami ze sebe. Jejich společné fotografie, rozhovory a veřejná vystoupení se opakovaně stávaly internetovými hity.
McKellen dokonce v roce 2013 oddával Stewarta a americkou zpěvačku Sunny Ozell. Pro fanoušky byli důkazem, že skutečné přátelství může být stejně silné a zajímavé jako vztahy, které sledujeme ve filmech.
Odkaz, který nekončí poslední rolí
Patrick Stewart zůstával pracovně aktivní i ve vysokém věku. Vrátil se ke kapitánu Picardovi v samostatném seriálu Star Trek: Picard a znovu si zahrál profesora Xaviera. Diváci ho ještě uvidí ve filmu Avengers: Doomsday, který má do kin dorazit letos v prosinci.
Po jeho smrti mu vzdali hold kolegové z Hollywoodu včetně Hugha Jackmana, který ho označil nejen za výjimečného herce, ale především za blízkého přítele a člověka, od něhož se mnoho naučil.
Stewart za svůj život získal řadu ocenění, respekt divadelního světa i oddanost milionů fanoušků. Jeho největším odkazem ale možná nebude žádná konkrétní role. Bude jím připomínka, že člověka nemusí definovat prostředí, ze kterého pochází. Že těžké dětství nemusí rozhodnout o tom, jakým člověkem se stane. A že laskavost, empatie a ochota postavit se za slabší nejsou projevem slabosti.
Patrick Stewart hrál celý život hrdiny, kteří věřili v lidskost. A podle toho, co o něm dnes říkají jeho blízcí, to nebyla jen role.