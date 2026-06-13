Ve chvíli, kdy se rozpálené město konečně trochu uklidní, střechy začínají žít vlastním životem. Praha z nich pak vypadá až podezřele dobře.
Praha má jednu výhodu, kterou jí většina evropských metropolí může jen závidět. Ať už sedíte na střeše funkcionalistické budovy na Žižkově, moderní terase nad Národní třídou nebo pár metrů od Staroměstského orloje, pořád máte pocit, že se díváte na město, které bylo pro rooftop bary vymyšlené dávno předtím, než ten pojem vůbec vznikl.
Fly Vista
Když se loni otevřela nová terasa na Máji, bylo jasné, že se z ní stane jeden z nejfotografovanějších rooftopů ve městě. Nejvyšší terasa v centru Prahy nabízí téměř 360stupňový výhled na historické centrum, Pražský hrad i řeku. Přidejte k tomu večerní DJ sety a atmosféru, která připomíná spíš moderní evropskou metropoli než pohlednici z Prahy.
Terasa U Prince
Jsou výhledy, které se neokoukají. A pak je Staroměstské náměstí z výšky. Právě proto patří tahle terasa mezi klasiky, kam člověk vezme návštěvu ze zahraničí a stejně se přistihne, že fotí úplně stejné panorama jako ona. Výhled na orloj, věže Týnského chrámu a střechy Starého Města zůstává jedním z nejikoničtějších v celé Praze.
Glass Bar
Tančící dům patří k nejfotografovanějším budovám ve městě a pohled z jeho střechy rozhodně nezaostává. Výhled na Vltavu, Národní divadlo a panorama Hradčan funguje ve dne i po setmění. Pokud hledáte místo, které kombinuje moderní architekturu s jedním z nejhezčích výhledů na řeku, tady jste správně.
Střecha Radost
Žádný seznam pražských střech by nebyl kompletní bez Radosti. Na vrcholu funkcionalistické budovy na Žižkově vzniká každé léto místo, které působí spíš jako městská zahrada než rooftop bar. Trávník pod nohama, lehátka, koncerty, letní kino a výhled, který se táhne přes velkou část Prahy. Možná není nejluxusnější. Možná právě proto patří k těm nejoblíbenějším.
Terasa U Zlaté studně
Pokud existuje rooftop, který připomíná spíš scénu z romantického filmu než běžný bar, je to právě tenhle. Malá Strana, Pražský hrad téměř na dosah a atmosféra, kterou po setmění jen těžko napodobíte jinde ve městě.
Above Rooftop
Když se loni otevřel hotel W Prague, bylo jen otázkou času, kdy se jeho střecha stane jednou z nejžádanějších adres letošního léta. A přesně to se stalo. ABOVE Rooftop kombinuje výhled na střechy centra, západy slunce nad Pražským hradem a atmosféru, která má blíž k Barceloně nebo Milánu než ke klasické hotelové terase. DJ sety, koktejly a gastro koncept, kvůli němuž se sem nechodí jen na jeden drink po práci. Některá místa se stanou trendem na jednu sezonu. Tohle vypadá na mnohem delší příběh.