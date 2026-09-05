Yung Lean jako malíř?
Jsou hudebníci, kteří prostě vydávají desky. A pak jsou ti, jejichž život se postupně rozroste natolik, že hudba přestane být jediným způsobem, jak ho vyjádřit. Yung Lean patří do druhé skupiny.
Švédský rapper, vlastním jménem Jonatan Leandoer Håstad, připravuje svou první velkou výstavu výtvarné tvorby. Collected Works 2016–2026 se od 25. září objeví ve Stockholmu a nabídne jeho umělecké práce, které vznikaly během poslední dekády. A zdaleka nepůjde jen o pár obrazů pověšených na bílé stěně. Návštěvníky čekají malby, koláže, sochy, instalace i krátký film.
Yung Lean si od začátku kariéry budoval mnohem víc než hudební image. Jeho svět je plný barev, nostalgie, módy a vizuálních symbolů. Pokud jste někdy viděli jeho videoklipy nebo starší fotografie, asi vás nepřekvapí, že má potřebu dělat něco i rukama.
Deset let, které nikdo neviděl
Na výstavě je možná nejzajímavější právě její časový rozsah. Nejde o novou kolekci vytvořenou jen proto, aby mohl rapper říct, že je teď také umělcem. Håstad kreslí a maluje už od dětství a velká část vystavených děl dosud nebyla veřejně prezentována. Výstavu si navíc organizuje sám, bez externího kurátora. Sám svou tvorbu popisuje podobně jako vznik svých skladeb: nechává se vést pocitem a pracuje intuitivně. Výstava navíc nebude klasickou přehlídkou obrazů. Jednotlivá díla mají být zasazena do různých prostředí, například salonu, televizního pokoje nebo projekční místnosti.
Od undergroundu ke galerii
Yung Lean přitom není první rapper, který se rozhodl přesunout část své energie do umění. Zajímavé je ale sledovat, jak přirozeně se tenhle přesun u něj děje. Letos už předvedl živé malování v rámci spolupráce s adidas Originals během pařížského fashion weeku.
Teď jde ještě dál. Po stockholmské výstavě má část děl zamířit také do mezinárodní online aukce ve spolupráci s aukčním domem Bukowskis. A tak možná není úplně přesné říkat, že Yung Lean vstupuje do světa umění. On v něm pravděpodobně byl celou dobu. Jen jsme se na něj dosud dívali hlavně přes sluchátka.