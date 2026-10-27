Místo dalšího příběhu o vzestupu a pádu miliardového startupu však vznikl téměř tříhodinový psychologický experiment, ve kterém postupně přestává být jasné, kdo vlastně manipuluje s kým. A diváci na něj stojí fronty.
Kdo je Elizabeth Holmes a proč její příběh pořád fascinuje?
Ještě před deseti lety byla Elizabeth Holmes považována za jednu z největších vizionářek Silicon Valley. V devatenácti letech odešla ze Stanfordovy univerzity a založila společnost Theranos, která slibovala revoluci v medicíně. Její technologie měla umožnit provádět rozsáhlé krevní testy z pouhých několika kapek krve. Holmes nosila černé roláky, mluvila nezvykle hlubokým hlasem a média ji přirovnávala ke Stevu Jobsovi.
Theranos dosáhl valuace přibližně devíti miliard dolarů. Pak ale vyšlo najevo, že jeho technologie nefunguje tak, jak společnost tvrdila. Holmes byla odsouzena za podvod na investorech a v květnu 2023 nastoupila do federální věznice v Texasu.
Její příběh už inspiroval knihy, podcasty i seriál The Dropout, ve kterém ji ztvárnila Amanda Seyfried. Člověk by si tedy mohl myslet, že o Elizabeth Holmes už není co nového vyprávět. Nathan Fielder si očividně myslel něco jiného.
Když se mistr trapného humoru setká s mistryní přesvědčování
Fielder není typický dokumentarista. Proslavil se seriály Nathan for You a The Rehearsal, ve kterých posouvá hranice mezi skutečností, inscenací a sociálním experimentem. Jeho humor stojí na nepříjemně dlouhém tichu, otázkách, které by se ostatní neodvážili položit, a situacích, ve kterých si diváci nikdy nejsou úplně jistí, zda sledují komedii, nebo skutečné lidské selhání. A právě tohoto člověka si Holmes se svým partnerem Billym Evansem pustila domů.
Natáčení začalo pouhých 34 dní před jejím nástupem do vězení. Fielder a Oppenheim dostali možnost sledovat každodenní život rodiny, rozhovory i pokusy Holmes vysvětlit vlastní minulost.
Výsledkem je 174 minut dlouhý film, který podle kritiků postupně mění svou podobu. Chvíli připomíná intimní rodinný portrét, jindy psychologický thriller a občas velmi nepříjemnou komedii.
Můžeme vůbec poznat, když nám někdo lže?
Nejzajímavější na filmu není samotný případ Theranos. Ten už je dobře zdokumentovaný. Mnohem podstatnější je otázka, proč máme potřebu některým lidem věřit, i když existuje dost důvodů k pochybnostem.
Holmes byla dlouhé roky úspěšná také proto, že dokonale zapadala do příběhu, který chtělo Silicon Valley slyšet. Mladá žena, která odešla z univerzity, aby změnila svět. Sebevědomá podnikatelka s velkou vizí, kterou podporovali slavní investoři. Její příběh měl všechny ingredience úspěšného amerického snu. A právě proto bylo pro mnohé tak těžké připustit, že nemusí být pravdivý.
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Mám slabost pro lidské slabosti. Režisér Omerzu nejen o lžích, které se mohou vymknout z rukou
Fielder ale podobnou otázku obrací i proti samotnému dokumentárnímu filmu. Pokud člověk ví, že ho natáčí kamera, chová se ještě přirozeně? A může být režisér skutečně objektivní, když rozhoduje o tom, které záběry diváci uvidí?
Název You Can See Everything, tedy Můžete vidět všechno, tak postupně získává ironický význam. Čím déle se totiž díváte, tím méně jste si jistí, čemu vlastně věřit.
Film, který vznikal v tajnosti a stal se nečekaným hitem
Na projektu pracovali tvůrci několik let a studio A24 ho drželo pod mimořádným utajením. Podle The Wall Street Journal o filmu po dlouhou dobu věděla jen malá skupina zaměstnanců společnosti.
Jedno z prvních promítání proběhlo na festivalu Telluride, kde diváci předem netušili, co přesně uvidí. Tajemství se nakonec stalo součástí marketingu. A vyplatilo se.
Dokument vstoupil do amerických kin 16. října a během prvních dvou týdnů utržil přibližně 45 milionů dolarů. Zároveň se o něm začíná mluvit jako o možném oscarovém kandidátovi. A to nejen v dokumentární kategorii. Kritici oceňují především jeho neobvyklou formu.
Možná je nejděsivější právě to, že nikdy nezjistíme všechno
Na skutečných podvodnících nás fascinuje zvláštní rozpor. Víme, co udělali, a přesto chceme pochopit, jak přemýšlejí. Hledáme okamžik, ve kterém se jejich pečlivě vybudovaný obraz konečně rozpadne. Jenže co když žádný takový okamžik nepřijde?
You Can See Everything se podle dosavadních recenzí nesnaží nabídnout jednoduchou odpověď ani definitivní vysvětlení osobnosti Elizabeth Holmes. Místo toho nechává diváky pochybovat o tom, co právě viděli.
Žijeme v době, kdy se téměř každý může před kamerou stát vlastní pečlivě vytvořenou verzí sebe sama. Na sociálních sítích, v rozhovorech i ve filmech. Hranice mezi autenticitou a promyšlenou prezentací bývá čím dál méně zřetelná.
Elizabeth Holmes dokázala na přesvědčivém příběhu vybudovat miliardovou společnost. Nathan Fielder teď natočil film, který nás nutí přemýšlet, kolik podobných příběhů každý den přijímáme bez většího přemýšlení. A jestli je na tom něco skutečně znepokojivého, pak možná fakt, že ani po téměř třech hodinách před kamerou nemusíme člověka poznat o nic lépe.