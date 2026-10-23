Více humoru, drahé hotely a náhradnice. Co víme o čtvrté řadě Bílého lotosu?

Kde se odehrává čtvrtá řada Bílého lotosu?
Po Havaji, Sicílii a Thajsku nás tvůrci zavedou na Francouzskou riviéru. Děj čtvrté řady se totiž odehrává během filmového festivalu v Cannes a hlavní hrdinové budou bydlet v luxusních hotelech jako jsou Hôtel Martinez nebo Château de la Messardière v Saint-Tropez. Druhý z nich sídlí v zámeckém sídle z 19. století a pobyt v jeho nejluxusnějších apartmánech stojí tisíce eur za noc.
Kdo bude hrát v seriálu Bílý lotos 4?
Fanoušci seriálu se původně těšili na britskou hvězdu Helenu Bonham Carter, která měla ztvárnit stárnoucí filmovou star toužící po comebacku. Jenže herečka krátce po zahájení natáčení z projektu vycouvala kvůli „tvůrčímu nesouladu“. Její role se tak ujala Laura Dern, dobře známá z dramatu Sedmilhářky. Tvůrce seriálu Mike White je ovšem pověstný tím, že vedle zavedených hvězd dává prostor i méně známým tvářím. Na větší pozornost už se tak mohou těšit kanadský herec Alexander Ludwig, americká modelka a herečka Marissa Long nebo australský herec Caleb Jonte Edwards.
O čem bude čtvrtá řada Bílého lotosu?
Třetí řada se kvůli tématům duchovna a smrti nesla v poměrně těžké atmosféře. Čtvrtá série by ale měla být lehčí, zábavnější a hravější. Herec Alexander Ludwig například prozradil, že diváky čekají věci, jaké „v televizi ještě nikdy neviděli“. Konkrétnější byl sám tvůrce Mike White, podle něhož si nová řada zasazená do jižní Francie vezme na paškál především zábavní průmysl, slávu a touhu po pozornosti.
Kdy Bílý lotos 4 uvidíme?
Nyní probíhají poslední natáčecí dny a premiéra čtvrté série se podle posledních informací od HBO očekává v druhé polovině roku 2027. Už je tedy nejvyšší čas naplánovat si dovolenou na Francouzské riviéře.