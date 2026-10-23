Více humoru, drahé hotely a náhradnice. Co víme o čtvrté řadě Bílého lotosu?


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Marissa Long po natáčení čtvrté řady seriálu Bílý lotos v Paříži. | foto: Jasmine Aissaoui / INSTAR Images / Profimedia

Karolína Minaříková Krupková
  10:00
Temná tajemství za fasádou dokonalé dovolené a upřímná sonda do vztahů bohatých lidí: to jsou důvody, proč diváci po celém světě podlehli satirické komedii Bílý lotos. Americký režisér Mike White nyní pro stanici HBO natáčí již čtvrtou řadu a slibuje pohádkovou dovolenou, nové herecké tváře, i další dávku dramatu. Proč byste se měli dívat?

Kde se odehrává čtvrtá řada Bílého lotosu?

Natáčecí místa pro nadcházející 4. sérii velmi očekávaného seriálu HBO Bílý lotos? Třeba 5hvězdičkový hotel Airelles, který se nachází v areálu historického zámku Chateau de la Messardière.

Po Havaji, Sicílii a Thajsku nás tvůrci zavedou na Francouzskou riviéru. Děj čtvrté řady se totiž odehrává během filmového festivalu v Cannes a hlavní hrdinové budou bydlet v luxusních hotelech jako jsou Hôtel Martinez nebo Château de la Messardière v Saint-Tropez. Druhý z nich sídlí v zámeckém sídle z 19. století a pobyt v jeho nejluxusnějších apartmánech stojí tisíce eur za noc.

Kdo bude hrát v seriálu Bílý lotos 4?

Kanadský herec Alexander Ludwig během natáčení nové série seriálu Bílý lotos v Cannes.

Marissa Long po natáčení čtvrté řady seriálu Bílý lotos v Paříži.

Fanoušci seriálu se původně těšili na britskou hvězdu Helenu Bonham Carter, která měla ztvárnit stárnoucí filmovou star toužící po comebacku. Jenže herečka krátce po zahájení natáčení z projektu vycouvala kvůli „tvůrčímu nesouladu“. Její role se tak ujala Laura Dern, dobře známá z dramatu Sedmilhářky. Tvůrce seriálu Mike White je ovšem pověstný tím, že vedle zavedených hvězd dává prostor i méně známým tvářím. Na větší pozornost už se tak mohou těšit kanadský herec Alexander Ludwig, americká modelka a herečka Marissa Long nebo australský herec Caleb Jonte Edwards.

O čem bude čtvrtá řada Bílého lotosu?

Laura Dern (vlevo) a Marissa Long natáčí 4. sérii seriálu „Bílý lotos“ na červeném koberci během filmového festivalu v Cannes.

Třetí řada se kvůli tématům duchovna a smrti nesla v poměrně těžké atmosféře. Čtvrtá série by ale měla být lehčí, zábavnější a hravější. Herec Alexander Ludwig například prozradil, že diváky čekají věci, jaké „v televizi ještě nikdy neviděli“. Konkrétnější byl sám tvůrce Mike White, podle něhož si nová řada zasazená do jižní Francie vezme na paškál především zábavní průmysl, slávu a touhu po pozornosti.

Kdy Bílý lotos 4 uvidíme?

Laura Dern při natáčení scén seriálu Bílý lotos na letišti v Nice, 17. června 2026.

Nyní probíhají poslední natáčecí dny a premiéra čtvrté série se podle posledních informací od HBO očekává v druhé polovině roku 2027. Už je tedy nejvyšší čas naplánovat si dovolenou na Francouzské riviéře.

Herečka na natáčení 4. série seriálu Bílý lotos v Cannes, v hotelu Martinez Beach.
Seriál Bílý lotos se natáčí na Francouzské riviéře. Jako zázemí pro nový díl poslouží ikonický hotel Martinez na promenádě La Croisette v Cannes.
Natáčecí místa pro nadcházející 4. sérii velmi očekávaného seriálu HBO Bílý lotos? Třeba 5hvězdičkový hotel Airelles, který se nachází v areálu historického zámku Chateau de la Messardière.
Helen Bonham Carter se 12. května 2024 účastní udílení cen BAFTA Television Awards v Londýně.
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