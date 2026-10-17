Ještě jedno kolo! Letos uplyne padesát let od premiéry Rockyho

Zbytek už je filmová historie. Rocky vznikl s rozpočtem kolem milionu dolarů, vydělal přes dvě stě milionů a získal tři Oscary včetně ceny za nejlepší film. Především ale stvořil hrdinu, kterého po půl století poznají i lidé, kteří boxu ani za mák nerozumějí a možná nikdy celý film neviděli. Rocky totiž není příběh o vítězství.
V závěrečném zápase s mistrem světa Apollem Creedem dokonce Rocky prohraje na body. Jeho snem je vydržet všech patnáct kol – protože pak bude vědět, že není jen bezvýznamný chlápek, další „nula“ ze sousedství. A právě v tom se poznaly celé generace diváků, kterým došlo, že bojovat dál, i když to vypadá bledě, se vyplatí.
Z filmu zůstaly obrazy, které už dávno žijí samostatné životy: syrová vejce k snídani, boxování do kusů masa, šedá teplákovka, a především zběsilý běh po schodech Filadelfského muzea umění a vítězné poskakování s rukama nad hlavou. Schodišti se dodnes přezdívá Rocky Steps a turisté po něm stále běhají vzhůru.
Rockyho věrný tým: Talia Shire byla při konkurzu na Adrian nervózní. Burgess Meredith (trenér Mickey) zase při zkoušce improvizoval – a některé jeho repliky ve filmu zůstaly. Burta Younga k roli Paulieho „Sly“ osobně přemlouval.
K prvnímu Rockymu neodmyslitelně patří Contiho skladba Gonna Fly Now, o šest let později se, s třetím dílem, přidala píseň Eye of the Tiger od Survivor – a z té se stala snad ještě univerzálnější skladba ke každé myšlence: „Teď se hecnu a něco překonám.“ Přežily i hlášky. „Yo, Adrian!“ zařadil Americký filmový institut mezi stovku nejslavnějších filmových citátů – a zoufalé volání „Adrian!“ ze závěru patří k nejznámějším scénám filmu.
Rocky dostal pokračování, sochu, navazující sérii Creed i bezpočet parodií. Pro nás, kteří jsme s ním vyrůstali, ale zůstává hlavně chlapíkem, který dostává strašlivou čočku, a přesto znovu vstane. „Nic nekončí, dokud to neskončí,“ říká Rocky ve filmu Rocky Balboa z roku 2006. V jeho případě by se chtělo dodat: Nic nekončí, ani když Rocky skončí.