Rytinu objevil majitel bytového domu Tim Dertz při úklidu bytu ve čtvrti Bay View po vystěhování nájemníka. Dertz dílo ukázal příteli, obchodníkovi se starožitnostmi, který v něm rozpoznal Picassovu práci a upozornil, že by mohlo jít o umělecké dílo odcizené před lety z galerie Billa DeLinda v Milwaukee.
Rytina Torero pochází z roku 1949 a patří mezi 30 známých výtisků tohoto motivu, které Picasso vytvořil. V pravém dolním rohu nese jeho podpis zeleným pastelem.
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V době krádeže v roce 2018 byla její hodnota odhadována na 35 000 až 50 000 dolarů, což je zhruba milion korun. Dílo bylo odcizeno ze zdi galerie, a to uprostřed bílého dne, píše portál Art News.
Rytina byla nalezena zarámovaná, chráněná sklem a ve výborném stavu, což podle vyšetřovatelů naznačuje, že ji pachatel po odcizení pouze pověsil na zeď.