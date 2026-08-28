Podepsaná Picassova rytina zmizela z galerie před osmi lety. Teď se nečekaně našla v bytě


Malíř Pablo Picasso v roce 1966 | foto: GettyImages

Jan Houška
  16:00
Podepsaná rytina Pabla Picassa s názvem Torero, ukradená v roce 2018 z galerie v americkém Milwaukee, se po osmi letech vrátila na své místo. Umělecké dílo na začátku srpna přinesl na policejní stanici přímo v Milwaukee místní obyvatel poté, co pojal podezření, že by mohlo jít právě o ukradenou rytinu.

Rytinu objevil majitel bytového domu Tim Dertz při úklidu bytu ve čtvrti Bay View po vystěhování nájemníka. Dertz dílo ukázal příteli, obchodníkovi se starožitnostmi, který v něm rozpoznal Picassovu práci a upozornil, že by mohlo jít o umělecké dílo odcizené před lety z galerie Billa DeLinda v Milwaukee.

Rytina Torero pochází z roku 1949 a patří mezi 30 známých výtisků tohoto motivu, které Picasso vytvořil. V pravém dolním rohu nese jeho podpis zeleným pastelem.

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V době krádeže v roce 2018 byla její hodnota odhadována na 35 000 až 50 000 dolarů, což je zhruba milion korun. Dílo bylo odcizeno ze zdi galerie, a to uprostřed bílého dne, píše portál Art News.

Rytina byla nalezena zarámovaná, chráněná sklem a ve výborném stavu, což podle vyšetřovatelů naznačuje, že ji pachatel po odcizení pouze pověsil na zeď.

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