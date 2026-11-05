Líčení intimity v knize Na čtyřech? Mistrovské a intenzivní, říká překladatelka Marková

Dělal si někdy někdo starosti, jestli bude pro ženy srozumitelná Smrt v Benátkách, Hamlet nebo Americká krása? Tak vidíte.
Michala Markovápřekladatelka
Proč má podle vás kniha Na čtyřech takový úspěch? Proč je označována za jednu z největších amerických literárních událostí poslední doby?
V první řadě to je dobrá kniha. Zároveň zpracovává témata, která do té doby příliš často zpracovávána nebyla, a pokud ano, tak trochu jiným způsobem. Mám na mysli jak téma zlomového období (peri)menopauzy, tak ženské svobody jako takové, kterým se věnuje včetně nezvykle otevřených líčení intimity a sexu.
Jaká témata knihy jsou pro vás podstatná? Která z nich se vás dotkla nejvíce?
Jsem náhodou téměř na den stejně stará jako autorka (Mirandě July je 52 let, pozn. red.), možná o to víc mě její náhled na prožívání ženy ve středním věku zajímal. Ale asi nejzajímavější pro mě byl její odvážný a svobodný pohled na různé variace lidských vztahů, i těch rodinných. A hodně mě bavila totální dějová nepředvídatelnost. Moje rada zní: pokud si chcete knížku užít na maximum, nečtěte si o ní nic předem.
Z ohlasů na knihu jsem vypozorovala, že hlavní postava se čtenářům zdá nesnesitelná, nepochopitelná. Jaký jste si k ní vytvořila vztah?
Ona je totiž hrdinka v poměrně exkluzivním postavení, je dobře situovaná, má zajímavou, kreativní profesi i spokojenou rodinu včetně sympatického a chápajícího manžela. Zdánlivě jí nic neschází, dokonce působí značně zhýčkaně. Takže pro čtenáře je možná ze začátku její vnitřní neklid nepochopitelný a těžko se s ní jakkoliv ztotožňuje. Jenže postupně pochopíme, že i takové zdánlivě bezchybné okolnosti se můžou proměnit v jakousi pohodlnou past. Nutno říct, že to pochopení nám dost usnadňuje hrdinčina všudypřítomná sebeshazující ironie.
Miranda July svou hrdinku staví do mnoha intimních situací, například do erotické scény s tamponem nebo lesbického sexu. Byly takové momenty ožehavé i pro vás jako překladatelku?
Ne. Lidé čtou mimo jiné i proto, že si tím rozšiřují vlastní zkušenost o to, co sami nemůžou nebo prostě jen nestihnou prožít. Literatura nám těchhle skutečných i fiktivních příběhů přináší nekonečné množství. A my překladatelé jsme zvyklí se s těmi příběhy prát v celé jejich pestrosti, takže nás hned tak něco nezaskočí. Ale musím říct, že pokud jde o líčení intimity, Miranda July to umí opravdu mistrovsky a nesmírně intenzivně.
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Redakce webu Heroine ve svém podcastu zmínila, že by chtěly vidět muže, který by román Na čtyřech skutečně přečetl. Souhlasíte?
To je častá a pro mě nepochopitelná otázka. Světová kultura nám přece nabízí spoustu uměleckých děl (literárních, filmových, dramatických a tak dále) vyprávěných z mužské perspektivy a o mužském prožívání. A nikoho přitom nenapadne se ptát, jestli jsou tyhle knížky, filmy, dramata zajímavé i pro ženy. Dělal si někdy někdo starosti, jestli bude pro ženy srozumitelná Smrt v Benátkách, Hamlet nebo Americká krása? Tak vidíte. Ale pro váhavce: od redaktora Na čtyřech Martina Svobody jsem měla velice pozitivní odezvu.