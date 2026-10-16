Mumie se vrací
Některé filmy si pamatujeme podle příběhu. Jiné podle toho, kolikrát jsme je viděli během nedělního odpoledne v televizi. Mumie z roku 1999 patří do obou kategorií.
Brendan Fraser jako dobrodruh Rick O’Connell, Rachel Weisz coby trochu nešikovná, zato mimořádně chytrá egyptoložka Evelyn a samozřejmě starověké prokletí, které by bylo nejlepší nechat na pokoji. Jenže pak bychom neměli film. Teď se tahle dvojice vrací.
Studio Universal Pictures ve čtvrtek 15. října potvrdilo, že čtvrté pokračování ponese název The Mummy: Book of the Dead, tedy v překladu Mumie: Kniha mrtvých. Do amerických kin má dorazit přesně za rok, 15. října 2027.
Kniha mrtvých se znovu otevírá
Název není vybraný náhodou. Kniha mrtvých hrála zásadní roli už v původním filmu, kde její otevření a přečtení zaklínadla přivedlo zpátky k životu prokletého kněze Imhotepa. Jestli se ale známý protivník skutečně vrátí, zatím potvrzené není. Tvůrci si podrobnosti o příběhu nechávají pro sebe.
Jisté je alespoň to, že Fraser a Weisz znovu ztvární manžele Ricka a Evelyn O’Connellovy. Pro herečku půjde o první návrat do série od filmu Mumie se vrací z roku 2001. Ve třetím díle z roku 2008 ji totiž nahradila Maria Bello.
Nové pokračování má přímo navazovat na druhý film a události třetího pominout. Fanoušci původní dvojice tak dostanou příležitost pokračovat tam, kde je naposledy viděli společně.
Nevracejí se jen Fraser a Weisz
Vedle ústřední dvojice se objeví také John Hannah, který hrál Evelynina bratra Jonathana, Oded Fehr a Kevin J. O’Connor. Obsazení doplní Michael Johnston a Numan Acar. Režii dostali na starost Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, známí především díky novějším filmům ze série Vřískot a hororu Abigail. Scénář napsal David Coggeshall.
Zajímavé bude především to, jak se noví režiséři vypořádají s atmosférou původních filmů. Mumie totiž nikdy nebyla čistokrevným hororem. Její kouzlo spočívalo v kombinaci dobrodružství, romantiky, humoru a strašidelných scén, které si člověk pamatuje ještě dlouho poté, co zapomene samotnou zápletku. A také v chemii hlavních představitelů. Fraserův Rick mohl být sebevětší hrdina, ale bez Evelyn by pravděpodobně nepřežil ani první polovinu filmu.
Hollywood se vrací k tomu, co kdysi miloval
První Mumie vydělala v roce 1999 celosvětově přes 400 milionů dolarů a udělala z Frasera jednu z nejvýraznějších akčních hvězd své doby. Následovaly dva další díly a spin-off Král Škorpion s Dwaynem Johnsonem. V roce 2017 se studio pokusilo značku znovu nastartovat s Tomem Cruisem. Film ale nenaplnil očekávání a plánovaný propojený svět filmových monster Dark Universe skončil dřív, než se pořádně rozběhl. Tentokrát Hollywood nesází na nové obsazení. Vrací se k hercům, díky kterým si diváci sérii oblíbili.
Pro Frasera, který v roce 2023 získal Oscara za film Velryba, jde navíc o další kapitolu jeho výrazného kariérního návratu. Už letos v květnu v pořadu Jimmyho Fallona naznačil, že se těší na opětovné setkání původního týmu. Jestli se podaří zopakovat úspěch původních filmů, zjistíme až příští rok.
Jednu věc ale tvůrci pochopili správně: někdy není potřeba hledat nového hrdinu. Stačí zavolat tomu původnímu.