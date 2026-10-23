Kudrlinky, které se neomrzí. Jak Michael Thonet změnil dějiny nábytku

Na tuto otázku se pokouší odpovědět publicista Jiří Uhlíř v dosud nejobsáhlejší monografii věnované Michaelu Thonetovi – Michael Thonet: Rodina a firma. Autor v ní zúročil téměř padesát let „detektivní“ práce a nadneseně o ní mluví jako o svém životním díle. Za vším přitom stála docela všední situace: na chalupu si chtěl ke kulatému stolu pořídit čtyři ohýbané židle.
Přátelé ho obdarovali tak štědře, že se jich nakonec sešel tucet – a Jiří Uhlíř začal pátrat po tom, co znamenají všechny ty nálepky pod sedáky, proč továrny Thonet stály právě tam, kde stály, jak fungovala výroba a – jak sám říká – po „tisíci dalších otázek“.
Poháněný stále větší zvědavostí se postupně prokousal katalogy, dochovanou korespondencí, zkoumal konstrukční řešení jednotlivých modelů, technologii, ověřoval zažité mýty, opravoval starší autory – a stal se také jedním z největších sběratelů thonetek. Pár pěkných židlí na chalupu mu otevřelo příběh, který nezačíná v továrně, ale v dílně stolaře z malého rýnského města Boppard.
Slavná židle č. 14 se rodila už v polovině 50. let 19. století. Tento raný exemplář je ještě celý z vrstveného dřeva; sériová verze z ohýbaného masivu přišla roku 1859.
Metternichův chráněnec
Michael Thonet se narodil roku 1796 jako syn koželuha a sám se v Boppardu vyučil stolařem. Už jako mladík projevil velké ambice – v pouhých třiadvaceti letech si otevřel vlastní nábytkové a stavební stolařství. O rok později se oženil s Annou Marií Crassovou, s níž měl postupně třináct dětí – dospělosti se však dožilo pouze pět synů. Právě oni se později stali nepostradatelnou součástí otcovy firmy a každý svým dílem přispěl k tomu, že se z rodinné dílny stal podnik se světovým věhlasem.
Už v Boppardu Thonetovi nestačilo vyrábět běžný nábytek. Módní oblé tvary se tehdy vytvářely tradičními truhlářskými postupy a jednotlivé části se spojovaly čepy, které patřily k nejchoulostivějším místům konstrukce. Thonet proto hledal způsob, jak zakřivené tvary vytvořit přímo ze dřeva, s menším počtem spojů a lehčí konstrukcí. Samotné ohýbání dřeva přitom nebylo ničím novým – po staletí je znali koláři, stavitelé lodí i někteří výrobci nábytku. Thonet nejprve experimentoval s vrstveným dřevem tak, jak to předtím nikoho nenapadlo. Zatímco jeho předchůdci ohýbali každou vrstvu zvlášť a postupně je slepovali, on tvaroval ve formě celý svazek velmi tenkých dýh najednou. Teprve později přešel k ohýbání masivního dřeva a z dávno známého principu vytvořil technologii použitelnou pro průmyslovou výrobu.
Bůh ví, jak dlouho by v dílně vyráběl pár svých židlí a křesel, kdyby začátkem 40. let 19. století nepřišla zásadní událost, o níž historici vědí jen to, že se stala, ale dodnes se neshodnou jak. Michael Thonet se totiž v Německu seznámil s rakouským kancléřem Klemensem Metternichem – okolnosti jejich setkání dodnes halí legendy. Podle jedné z nich si Metternich všiml Thonetových židlí na Živnostenské výstavě a natolik ho zaujaly, že si řemeslníka pozval na zámek, aby mu princip výroby osobně vysvětlil. Jenže – jak podotýká Jiří Uhlíř – to je velmi nepravděpodobné.
Tehdejší Thonetovy židle byly totiž designově zcela konvenční a od běžných anglických vzorů se téměř nelišily, takže by jen stěží mohly ohromit právě Metternicha, jenž měl v aristokratických salonech možnost vídat nejnovější nábytkové modely. Navíc by si jeho špacírování po výstavě nepochybně všiml tisk. Jisté je pouze to, že na jaře roku 1842 Thonet odjel do Vídně, kde mu Metternichova přízeň opakovaně pomohla otevřít dveře, které by jinak zůstaly zavřené.
Jak píše Jiří Uhlíř, někdy možná stačilo už povědomí, že „to je ten Thonet, ten Metternichův chráněnec“. Přísná cechovní pravidla nově příchozím řemeslníkům samostatné podnikání příliš neusnadňovala, proto Thonet nejprve nastoupil do podniku Clemense Lista. Pokračoval tady ve výrobě zjednodušených boppardských židlí, současně se ale dostal k zakázkám pro majetné aristokraty.
Coby spolupracovník Carla Leistlera se podílel na vybavení Lichtenštejnského paláce ve Vídni, kde vznikly mimo jiné jeho proslulé intarzované parkety. Součástí zakázky bylo i několik Thonetových židlí, zatímco většinu vybavení vytvořil Leistler. Leistlerovy židle byly vyrobené postaru, podle módy bohatě zdobené řezbami, čalouněnými sedáky a opěradly, o to víc vynikla jinakost židlí od Thoneta. „Ty měly sice také ozdobené řezbářské prvky a čalounění, avšak v natolik decentní míře, že onu lehkost ještě zdůraznily. Určité obavy usednout na tak graciální židle vedly nakonec k jednomu až komickému výsledku,“ vypráví Jiří Uhlíř. „Aby Michael Thonet tuto nedůvěru v pevnost svých, na tu dobu extrémně lehkých, židlí odstranil, učinil je uměle těžšími – na spodní stranu sedáku pod čalounění upevnil kusy olova. Hned byl ,pevnější’.“
Teprve roku 1849 mohl Michael Thonet založit vlastní firmu, kterou už o čtyři roky později převedl na své syny, a vznikla tak společnost Gebrüder Thonet. Skutečný průlom přišel za sedm let: rodina získala rakouské občanství a zároveň završila technologii ohýbání masivního dřeva. Jako první dokázala proměnit dávno známou techniku v systém vhodný pro průmyslovou velkovýrobu.
Masivní buk se ohýbal do standardizovaných dílů, z nichž bylo možné sestavovat jednotlivé modely nábytku. Thonetovi přitom nebyli žádní architekti ani inženýři – vycházeli z „pouhé“ řemeslné zkušenosti a samozřejmě nekonečných pokusů a omylů při každodenní práci v dílně. Samotná technologie přitom byla jen prvním krokem. Do té doby vznikaly Thonetovy židle hlavně jako jednotlivé zakázky či v malých sériích, teď bylo potřeba naučit se vyrábět tisíce téměř totožných kusů, aniž by utrpěla kvalita, a zároveň je nabídnout za cenu dostupnou i lidem, kteří měli hlouběji do kapsy než panstvo.
Klíčem se nakonec stal obyčejný buk. Byl pevný, výborně se ohýbal a zároveň byl dostupný. Rostoucí výroba ale spolykala tolik bukového dřeva, že ho ve Vídni už nebylo dost. Michael Thonet proto zvolil řešení, které bylo stejně prosté jako převratné – namísto převážení dřeva do továrny přestěhoval továrnu za dřevem. Moravské Korýčany nabízely všechno, co rozrůstající se podnik potřeboval: nejen rozsáhlé bukové lesy, ale i levnou pracovní sílu a dopravní spojení, které umožňovalo expedovat hotový nábytek do celé Evropy. Teprve tady se sen o „nábytku pro všechny“ začal měnit ve skutečnost.
Thonetky postupně opouštěly aristokratické salony a zabydlovaly se nejen v domácnostech, ale i v restauracích, kavárnách, školách, nemocnicích, úřadech nebo třeba nádražních čekárnách.
Řádně to chytnout za pačesy
Brzy se ukázalo, že vymyslet průmyslovou výrobu je jedna věc, avšak uvést ji do každodenního provozu něco úplně jiného. Organizaci výroby se Thonetovi učili za pochodu. To, co fungovalo v malé dílně, přestávalo v továrně, která měla vyrábět tisíce židlí, stačit. Nestačilo totiž vyrábět víc – bylo potřeba vyrábět chytřeji. Měnily se i samotné židle. Každá další úprava měla jediný cíl: aby se jednotlivé díly vyráběly, převážely i montovaly co nejsnáze. Jenže poptávka záhy předčila i ta nejodvážnější očekávání.
Výroba rostla tak rychle, že ani bohaté bukové lesy v okolí Korýčan by ji nestihly zásobovat. Bylo jasné, že jedna továrna už stačit nebude. V Bystřici pod Hostýnem proto vyrostl další závod, opět v oblasti s dostatkem kvalitního dřeva a pracovních sil i s dobrým dopravním spojením. Na přelomu 19. a 20. století měla firma Gebrüder Thonet už sedm továren a jako koncern zaměstnávala kolem deseti tisíc lidí. Jak poznamenává Jiří Uhlíř: „Je to jeden z mnoha historických paradoxů – ten Metternich, s nímž měli čeští vlastenci tak špatné zkušenosti, započal proces, na jehož konci jsou pracovní příležitosti pro tisíce obyvatel východní Moravy a dalších do té doby Bohem zapomenutých oblastí.“
S růstem výroby se rozrůstala i obchodní síť. Už v 60. letech 19. století měla firma pobočky v řadě evropských měst a postupně pronikla i za Atlantik. Tyto „obchodní domy“ přitom zdaleka nepřipomínaly dnešní showroomy. V jedné budově se prodával nábytek, zatímco další prostory sloužily jako kanceláře nebo byty. Firma si tak budovala nejen distribuční síť, ale i pevné zázemí v nejvýznamnějších obchodních centrech.
Zvláštní očekávání přitom rodina spojovala s britským trhem. Dopisy Franze Thoneta z Londýna překypují optimismem. V dubnu 1860 rodině psal: „V nábytkovém obchodě máme dobré vyhlídky, jen musí být všechno, co přijde do Londýna, jemně vypleteno. Tím předčíme všechno, co je zde vypleteno, a musíme svoje zboží lépe prodat. Budeme dělat obchody v hotovosti s nejlepšími domy a nic nám nemůže zabránit dělat obchody v ohromných dimenzích. Postarejte se tedy, aby sem hned přišlo…“
Franz měl na mysli sedáky a opěradla s ratanovým výpletem, který se měl brzy stát jedním z poznávacích znamení firmy. O týden později jeho nadšení ještě zesílilo. Rodině psal, že jednají s „velkými solidními domy“, a pokud celou věc „řádně chytnou za pačesy“, čeká je „nekonečný obchod“. Skutečnost byla střízlivější: britský trh nikdy nepředstavoval zásadní část exportu.
Přibývalo i specializovaných strojů. Thonetova firma si je nechávala konstruovat pro jednotlivé výrobní operace a podle potřeby dále upravovala, v 70. letech tak byla výroba z velké části mechanizovaná. Po vypršení patentu navíc ohýbaný nábytek začaly rychle vyrábět i další firmy.
Technologie ani podnikatelský talent však samy o sobě nestačily. Z dochované korespondence podle Jiřího Uhlíře vyplývá, že Michael Thonet nesnášel hrubost a své děti vedl k úctě k poslednímu dělníkovi. Dokonce i prvorozený Franz, kterého Uhlíř líčí jako rázného a někdy obhroublého, otcova přání respektoval bez „jediného pozměňovacího návrhu“.
Křeslo pro vídeňský Pálffyovský palác ukazuje, co Thonet dokázal z ohýbaného dřeva vykroužit – včetně efektně zatočených područek.
Do boje i do tělocvičny
Po úspěchu ohýbaných židlí se nabídka rychle rozrůstala. Thonetovi nové kusy nábytku nevymýšleli na zelené louce, spíš hledali, jak známé tvary převést do řeči ohýbaného dřeva. Často přitom hrály roli maličkosti: o pohodlí, pevnosti i výrobních nákladech někdy rozhodlo několik milimetrů či nepatrně prohnuté opěradlo.
Zatímco Michael Thonet dál řídil firmu, čím dál výrazněji se prosazoval jeho syn August. Žádnou uměleckou školu neabsolvoval, přesto navrhl řadu modelů a dokázal spojit technické možnosti ohýbaného dřeva s citem pro tvar. August však nežil jen nábytkem. Skládal hudbu, napsal dokonce operu, téměř v každé továrně zakládal hasičské dechové kapely a v Bystřici pod Hostýnem stál u zrodu pěveckého sboru. Přitom neztrácel zájem ani o techniku; podílel se na vývoji výrobních strojů, jejichž principy se v některých případech používají dodnes. Ve vedení firmy měl každý z bratrů svou odpovědnost. Franz se věnoval zahraničním zastoupením a výstavám, Michael mladší výrobě a Josef především obchodu.
Vedle židlí a stolů přibývaly v katalozích věšáky, stolky, postele, nemocniční nábytek, invalidní vozíky či vybavení kaváren a škol. Vznikly také lustry, modlitební klekátka nebo holičská křesla. Firma přitom pohotově reagovala i na nové společenské trendy. Na přelomu století zařadila do katalogů tenisové rakety, gymnastické kruhy či lyže.
Na prahu první světové války pak vzala v potaz i očekávané potřeby armády. Specializovaný katalog nábytku pro nemocné z roku 1914 nenabízel jen nemocniční vybavení. „Vedení firmy Thonet si zřejmě nedělalo iluze o právě započaté válce a jednalo velice prozíravě,“ píše Jiří Uhlíř. „Zdá se totiž, že mnohé z vyjmenovaného bylo nabízeno právě s ohledem na předpokládaný zvýšený počet zraněných. Jak jinak si vysvětlit nabídku skládacího polního lůžka nebo dvou druhů berlí? Pokud by se všechny právě jmenované typy výrobků pro nemocné a zraněné daly použít v nemocnicích i v době míru, jedna z největších rarit Thonetovy výroby, kluzná nosítka pro zraněné námořníky na válečných lodích, se v míru už dost dobře použít nedá.“
Na začátku 20. století patřila firma Gebrüder Thonet ke světové špičce. Přestála hospodářské krize, vybudovala rozsáhlou síť továren i obchodních zastoupení a vytvořila nový průmyslový obor. Pak ale přišly dvě světové války. Druhá zasáhla firmu ještě mnohem tvrději než první. Některé továrny byly zničeny bombardováním, cenné archivy nenávratně zmizely při požárech a po roce 1945 následovaly konfiskace a znárodnění majetku v Československu. Po válce se někdejší mezinárodní koncern rozpadl mezi několik států a podniků. V Československu na jeho tradici navázal národní podnik TON.
Přesto jméno Thonet ani po válce zcela nezmizelo. V USA pokračovala výroba pod značkou Thonet Industries, byť postupně opustila klasickou technologii ohýbaného dřeva. V Evropě
zůstalo v provozu jen pár někdejších Thonetových závodů a výroba ohýbaného nábytku se soustředila do několika továren.
Řada původních modelů se ovšem vyrábí dodnes. Mezi nimi i legendární křesílko č. 209 z roku 1900, které dánský designér Poul Henningsen ocenil slovy: „Tahle židle plní svůj účel dokonale. Když z ní architekt udělá židli pětkrát dražší, třikrát těžší, z půlky tak pohodlnou a ze čtvrtiny krásnou, může si na ní udělat jméno.“