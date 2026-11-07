Zbloudilé ovečky
Pokud se vám líbila rodinná sága Včelí bodnutí od Paula Murrayho, měli byste zbystřit, protože právě vyšel debut třicetileté spisovatelky Madeline Cash. V románu Zbloudilé ovečky vypráví o rodině Flynnových, kde se každý člen ocitá na pokraji osobní katastrofy. Rodiče jsou před rozchodem, starší dcera má románek s pochybnou existencí, prostřední si dopisuje s internetovým teroristou a nejmladší dcera kvůli paranoii míří do nápravného tábora. Příběh jedné rodiny se zvrtne v lehce detektivní příběh, když do města přijede záhadný miliardář.
Již vyšlo u BETA - Dobrovský.
Člověk byl žena
Pozoruhodné dílo spisovatelky Ulli Lust se v Německu dočkalo již sedmého dotisku i překladů po celém světě. Vypráví totiž historii lidstva ženskýma očima a ptá se: proč publikace o době kamenné zobrazují především muže, a ženský odkaz se dochoval jen v podobě drobných postaviček z kamene či hlíny? Člověk byl žena není ovšem běžnou encyklopedií, ale naučný komiks, který pátrá po tom, jak důležitá byla pro přežití lidského druhu empatie, a nebojí se přitom odkazovat na současnou popkulturu.
Vydává Host 12. 11.
Hobit
Jistě, že už Hobita v knihovně máte, ale nakladatelství Argo právě vydává dárek pro všechny fanoušky Tolkienovy ságy. Věděli jste, že dobrodruha Bilba Pytlíka i hrůzostrašného Gluma ilustrovala v 60. letech i finská umělkyně Tove Jansson, máma slavných Mumínků? Právě její snové a neskutečně barevné pojetí Hobitína i výpravu s trpaslíky můžete nyní obdivovat v českém vydání.
Vydává Argo 18. 11.
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Vzpomínky na minulost musí zůstat živé, říká mladý spisovatel Nelio Biedermann
Vesničanky
Předchozí dílo, Služky pro všechno, této polské reportérky mělo nebývalý ohlas nejen v Polsku, ale i u českých čtenářů. Letos proto nakladatelství Absynt vydává její další knihu, bestseller Vesničanky, jehož se v Polsku prodalo více než půl milionu výtisků. Joanna Kuciel-Frydryszak v něm tentokrát mapuje život našich prababiček žijících na vesnicích, kde rodily děti, těžce pracovaly, a jejichž život závisel na rozhodnutí otce nebo manžela. Na základě archivních materiálů, deníků a dopisů tak Kuciel-Frydryszak vrací hlas vesnickým ženám, které žily na konci 19. a na začátku 20. století.
Vydává Absynt 13. 11.
Velký atlas brněnských pověstí a strašidel
Čtenářským i výtvarným zážitkem je originální publikace mapující strašidla Brna a jeho okolí. Historik Michal Konečný spolu s českou spisovatelkou Kateřinou Tučkovou a zkušeným autorem Stanislavem Bilerem vytvářejí paměťovou krajinu moravské metropole. Na základě etnografického sběru a obecních kronik vyprávějí více než 160 tajemných příběhů a pověstí o přízracích města Brna.
Vydává Host 12. 11.