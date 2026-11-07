Hobit a Vesničanky. Jaké knižní novinky by vám v listopadu neměly uniknout?


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Kniha (zleva) Zbloudilé ovečky, Vesničanky, Hobit, Člověk byl žena a Velký atlas brněnských pověstí a strašidel. Výběr magazínu Esprit pro listopad 2026 | foto: Beta Dobrovsky, Absynth, Argo, Host

Karolína Minaříková Krupková
  12:00
Je libo rodinné drama, fascinující příběhy našich předků, nebo pověsti brněnských strašidel? Listopadová nabídka nakladatelů je velmi pestrá. Vybrali jsme proto novinky, které by vaší knihovně rozhodně neměly uniknout.

Zbloudilé ovečky

Pokud se vám líbila rodinná sága Včelí bodnutí od Paula Murrayho, měli byste zbystřit, protože právě vyšel debut třicetileté spisovatelky Madeline Cash. V románu Zbloudilé ovečky vypráví o rodině Flynnových, kde se každý člen ocitá na pokraji osobní katastrofy. Rodiče jsou před rozchodem, starší dcera má románek s pochybnou existencí, prostřední si dopisuje s internetovým teroristou a nejmladší dcera kvůli paranoii míří do nápravného tábora. Příběh jedné rodiny se zvrtne v lehce detektivní příběh, když do města přijede záhadný miliardář.

Již vyšlo u BETA - Dobrovský.

Kniha (zleva) Zbloudilé ovečky, Vesničanky, Hobit, Člověk byl žena a Velký atlas brněnských pověstí a strašidel. Výběr magazínu Esprit pro listopad 2026
Knihu Zbloudilé ovečky od Madeline Cash vydává BETA-Dobrovský, 2026.
Slavnostní uvedení knihy Zbloudilé ovečky ( Lost Lambs) a její autorka Madeline Cash, New York, 8. ledna 2026
Kniha Člověk byl žena od Ulli Lust. Host, 2026
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Člověk byl žena

Pozoruhodné dílo spisovatelky Ulli Lust se v Německu dočkalo již sedmého dotisku i překladů po celém světě. Vypráví totiž historii lidstva ženskýma očima a ptá se: proč publikace o době kamenné zobrazují především muže, a ženský odkaz se dochoval jen v podobě drobných postaviček z kamene či hlíny? Člověk byl žena není ovšem běžnou encyklopedií, ale naučný komiks, který pátrá po tom, jak důležitá byla pro přežití lidského druhu empatie, a nebojí se přitom odkazovat na současnou popkulturu.

Vydává Host 12. 11.

Hobit

Jistě, že už Hobita v knihovně máte, ale nakladatelství Argo právě vydává dárek pro všechny fanoušky Tolkienovy ságy. Věděli jste, že dobrodruha Bilba Pytlíka i hrůzostrašného Gluma ilustrovala v 60. letech i finská umělkyně Tove Jansson, máma slavných Mumínků? Právě její snové a neskutečně barevné pojetí Hobitína i výpravu s trpaslíky můžete nyní obdivovat v českém vydání.

Vydává Argo 18. 11.

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Vesničanky

Předchozí dílo, Služky pro všechno, této polské reportérky mělo nebývalý ohlas nejen v Polsku, ale i u českých čtenářů. Letos proto nakladatelství Absynt vydává její další knihu, bestseller Vesničanky, jehož se v Polsku prodalo více než půl milionu výtisků. Joanna Kuciel-Frydryszak v něm tentokrát mapuje život našich prababiček žijících na vesnicích, kde rodily děti, těžce pracovaly, a jejichž život závisel na rozhodnutí otce nebo manžela. Na základě archivních materiálů, deníků a dopisů tak Kuciel-Frydryszak vrací hlas vesnickým ženám, které žily na konci 19. a na začátku 20. století.

Vydává Absynt 13. 11.

Velký atlas brněnských pověstí a strašidel

Čtenářským i výtvarným zážitkem je originální publikace mapující strašidla Brna a jeho okolí. Historik Michal Konečný spolu s českou spisovatelkou Kateřinou Tučkovou a zkušeným autorem Stanislavem Bilerem vytvářejí paměťovou krajinu moravské metropole. Na základě etnografického sběru a obecních kronik vyprávějí více než 160 tajemných příběhů a pověstí o přízracích města Brna.

Vydává Host 12. 11.

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