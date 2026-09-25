Film Karl se nesoustředí pouze na nejznámější období Lagerfeldovy kariéry. Dokument sleduje jeho cestu od prvních pracovních zkušeností až po moment, kdy se stal jednou z nejvýraznějších osobností světové módy. Vedle profesního vývoje se věnuje také jeho osobnímu příběhu, způsobu tvorby a vlivu, který měl na celý módní průmysl.
Tvůrci při vzniku dokumentu čerpali inspiraci také z biografie Paradise Now. Lagerfeldův příběh skládají prostřednictvím archivních materiálů a výpovědí jeho přátel, spolupracovníků i dalších osobností módního a kulturního světa.
Na Karla Lagerfelda vzpomínají slavná jména
Velkou část dokumentu tvoří právě osobní pohledy lidí, kteří se s návrhářem během jeho kariéry setkávali. Mezi zpovídanými jsou Tilda Swinton, Penélope Cruz, Vanessa Paradis nebo Tom Ford.
Každý z nich přináší vlastní perspektivu na Lagerfeldovu práci a uměleckou vizi. Dokument tak neskládá jeho portrét pouze z milníků kariéry, ale také ze vzpomínek lidí, kteří byli její součástí.
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Karl Lagerfeld mimo ikonickou uniformu
Tmavé brýle, vysoký bílý límec, rukavice a vlasy stažené do culíku. Lagerfeld si během života vytvořil image, která byla téměř stejně rozpoznatelná jako móda, kterou navrhoval. Dokument se ale podle popisu snaží podívat i za tuto pečlivě budovanou veřejnou image.
Na výsledek přitom nebude potřeba dlouho čekat. Film bude podle portálu HypeBeast dostupný na streamovacích službách Paramount už od 6. října 2026.