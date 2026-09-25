Karl Lagerfeld znovu ožívá na plátně. Nový dokument odhalí jeho život i módní odkaz


Karl Lagerfeld v roce 2013 | foto: GettyImages

Jan Houška
  18:00
Málokterý módní návrhář zanechal v módním průmyslu tak výraznou stopu jako Karl Lagerfeld. Jeho osobní život, kreativní proces i kariéru teď mapuje nový dokument jednoduše nazvaný Karl.

Film Karl se nesoustředí pouze na nejznámější období Lagerfeldovy kariéry. Dokument sleduje jeho cestu od prvních pracovních zkušeností až po moment, kdy se stal jednou z nejvýraznějších osobností světové módy. Vedle profesního vývoje se věnuje také jeho osobnímu příběhu, způsobu tvorby a vlivu, který měl na celý módní průmysl.

Tvůrci při vzniku dokumentu čerpali inspiraci také z biografie Paradise Now. Lagerfeldův příběh skládají prostřednictvím archivních materiálů a výpovědí jeho přátel, spolupracovníků i dalších osobností módního a kulturního světa.

Na Karla Lagerfelda vzpomínají slavná jména

Velkou část dokumentu tvoří právě osobní pohledy lidí, kteří se s návrhářem během jeho kariéry setkávali. Mezi zpovídanými jsou Tilda Swinton, Penélope Cruz, Vanessa Paradis nebo Tom Ford.

Každý z nich přináší vlastní perspektivu na Lagerfeldovu práci a uměleckou vizi. Dokument tak neskládá jeho portrét pouze z milníků kariéry, ale také ze vzpomínek lidí, kteří byli její součástí.

Italská romantika. Kim Kardashianová a Lewis Hamilton vyrazili na plavbu po jezeře Como

Karl Lagerfeld mimo ikonickou uniformu

Tmavé brýle, vysoký bílý límec, rukavice a vlasy stažené do culíku. Lagerfeld si během života vytvořil image, která byla téměř stejně rozpoznatelná jako móda, kterou navrhoval. Dokument se ale podle popisu snaží podívat i za tuto pečlivě budovanou veřejnou image.

Na výsledek přitom nebude potřeba dlouho čekat. Film bude podle portálu HypeBeast dostupný na streamovacích službách Paramount už od 6. října 2026.

Vstoupit do diskuse

Filtr

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.