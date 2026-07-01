Kam ve Varech na jídlo a pití? Místa, která stojí za návštěvu

Karlovy Vary se během festivalu mění v jedno velké společenské hřiště
Existují města, která během festivalu žijí filmem. A pak tu jsou Karlovy Vary.
Na pár dní se z nich stane místo, kde vedle sebe sedí oscarový režisér, český herec, módní editor i někdo, kdo právě přijel jen na víkend s kamarády. Nejlepší momenty přitom často nevznikají v kinosálech. Odehrávají se u večeře, na hotelové terase nebo u ranní kávy na kolonádě.
Pokud letos do Varů vyrážíte, tohle jsou podniky, které stojí za návštěvu, ať už chcete dobře jíst, dát si skvělý drink nebo jen na chvíli zpomalit.
Když chcete zažít festivalovou atmosféru
Jestli existuje adresa, která je s festivalem spojená úplně nejvíc, je to Grandrestaurant Pupp.
Oběd nebo večeře tady nejsou jen gastronomickým zážitkem. Jsou součástí celé festivalové atmosféry. Během dne tu potkáte zahraniční delegace, producenty, herce i novináře. Večer se restaurace promění téměř v pokračování červeného koberce.
Pokud hledáte místo, kde je největší šance narazit na známou tvář, začněte právě tady.
Jen o pár minut dál najdete Le Marché, jednu z nejlepších restaurací ve městě. Moderní fine dining, který pravidelně doporučuje i Michelin Guide, je ideální volbou pro ty, kteří chtějí utéct od největšího festivalového ruchu a soustředit se hlavně na jídlo.
A pokud dáváte přednost komornější atmosféře, zamiřte do Tusculum. Poslední roky se o něm mluví čím dál víc, a není těžké pochopit proč. Výborná kuchyně, elegantní interiér a prostředí, které nepůsobí okázale, ale zároveň má všechno, co od podobného podniku čekáte.
Kam na koktejl po filmu?
Festivalový den málokdy končí poslední projekcí. Většinou pokračuje u drinku.
Největší klasikou zůstává Becher’s Bar v Grandhotelu Pupp. Během festivalu připomíná spíš společenský salon než hotelový bar. U jednoho stolu řeší nový film producenti, o pár metrů dál sedí herci a novináři. Pokud chcete nasát pravou festivalovou atmosféru, těžko budete hledat lepší adresu.
Skvělou alternativou je také Charleston Restaurant & Bar. Má uvolněnější atmosféru, výborné koktejly a publikum, které bývá často stejně zajímavé jako samotný bar.
Malý insider tip na závěr
Pokud chcete ve Varech opravdu potkat známé tváře, zapomeňte na večerní hon za celebritami. Nejzajímavější momenty se dějí dopoledne. Kolem jedenácté si většina hostů jde pro kávu, prochází se po kolonádě nebo míří na první schůzky. Právě tehdy máte mnohem větší šanci narazit na herce, režiséry nebo producenty než večer v přeplněném baru.
A možná právě to je na Karlových Varech nejhezčí. Že i během největší filmové události roku pořád působí jako lázeňské město, kde se nikdo nemusí tvářit důležitě.