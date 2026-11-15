Jen osobu s bezpříkladnou odvahou, bezmeznou fantazií a výstředností nošenou s hrdostí může napadnout vybudovat si příbytek v sopečných jeskyních. Sochař a architekt César Manrique k tomu navíc přišel skoro fantaskním způsobem: jednou se potuloval po svém rodném Lanzarote, až došel na lávové pole, kde si všiml fíkovníku vyrůstajícího z černé pustiny. A tak jako se Alenka propadla králičí norou do říše divů, on se spustil po jeho větvích a ocitl se v obrovských prostorách lávových bublin, kde objevil někdejší pastýřský úkryt. Zasažen „magií a poezií“ místa – a zároveň už přepnutý do módu architekta – zatoužil zapustit tu kořeny stejně jako strom.
Využil pět vulkanických bublin, tunely a další dutiny vzniklé v lávě a začal z nich skládat svůj „dům vulkánu“, který nakonec trochu připomínal mraveniště. Někde se nořil hluboko pod povrch, jinde zase obydlí „rašilo“ nad zem a tvářilo se jako tradiční lanzarotská architektura. Své Taro de Tahíche vybavil César moderním nábytkem, uměním a výraznými dekoracemi a jeskynní „pokojíky“, nad nimiž se namísto střechy otevíralo širé nebe, prostě zakryl skleněnými kupolemi. „Všichni si myslí, že lávový proud je nebezpečný, pekelný a dramatický. Já jsem si uvědomil nesmírnou krásu lávy,“ řekl.
César Manrique si postavil dům uprostřed lávového pole na Lanzarote – našel v něm pět přírodních dutin, které proměnil v obytné prostory. Přidal bazén, bělostné interiéry a palmy s fíkovníky, které vyrůstají přímo ze sopečné skály.
Jako doupě bondovského padoucha
Stavět začal roku 1968 přímo na lávovém proudu, který po sobě na ostrově nechala série erupcí v letech 1730 až 1736. Velmi brzy se také nastěhoval, dům ale dál měnil a dostavoval. Na rozdíl od jeho dalších architektonických prací tady neměl odborné poradce, dům stavěl jen s pomocí stavebního mistra a sám práce řídil.
Pod zemí propojil jednotlivé bubliny chodbami vyhloubenými v lávě, přidal bazén, gril, pec i taneční parket, nad zemí zase velká okna, světlíky a moderní interiéry. Z podzemních lávových bublin vyrůstají palmy a fíkovníky, jejichž koruny prorážejí otvory ve stropech. Úplně jinak působí bělostný nadzemní ateliér: velká okna ho zaplavují světlem a otevírají výhled na černé lávové pole, které Manriquemu sloužilo jako poněkud neobvyklá „zadní zahrada“.
Taro de Tahíche se rychle stalo senzací a jeho dveřmi procházeli umělci, architekti, politici i celebrity – od jordánského krále Husajna přes německého kancléře Helmuta Kohla až po španělskou módní návrhářku Ágathu Ruiz de la Prada. Britský magazín High Life sídlo popsal jako „doupě bondovského padoucha, který se vzdal světovlády, aby pořádal nejdivočejší večírky ve městě“.
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V šedesátých a sedmdesátých letech začal na Lanzarote bujet cestovní ruch. César Manrique chtěl, aby na ostrov lidé přijížděli, ale aby ho přitom nezničili. Turismus vnímal jako dobrou věc, zároveň ovšem jako sílu, kterou je třeba zkrotit dřív, než krajinu pokryjí vysoké hotelové budovy a nevzhledné billboardy. S místní správou proto prosazoval nízkou zástavbu, tradiční bílou architekturu a omezení výškových staveb, přičemž sám navrhoval atrakce, které návštěvníky vedly přímo k divoké lanzarotské krajině.
V Jameos del Agua proměnil soustavu sopečných jeskyní a propadlých lávových stropů v areál s přírodním auditoriem, restaurací, zahradami a podzemním jezírkem. Mirador del Río, vyhlídku s kavárnou vysoko na útesu, naopak téměř schoval do skály. A v restauraci El Diablo v národním parku Timanfaya se dodnes vaří s využitím žáru ze sopečného podloží. „Nejdůležitějším aspektem umění je příroda. V Jameos del Agua jsem neudělal nic jiného, než že jsem zdůraznil krásu, která tam již byla,“ vysvětloval.
Chtěl, aby svět Lanzarote objevil, ale nepředělal ke svému obrazu. Až v roce 1988 se César, už dávno znavený davy turistů, přestěhoval do Haríi. Jedna zvědavá návštěvnice se mu prý dokonce vyšplhala na střechu kvůli fotografiím – a málem ji sežrali jeho psi. Taro de Tahíche se pak začalo měnit v sídlo jeho nadace a muzeum, jež se veřejnosti otevřelo v roce 1992.
Génius nemá pohlaví
Dnes její jméno mimo okruh znalců skoro zapadlo, v 19. století ale byla Rosa Bonheur jednou z nejúspěšnějších malířek Francie. Její obrazy znala královna Viktorie, vydělávala jmění v době, kdy bylo něco takového u ženy téměř neslýchané, podle její podoby se prodávala porcelánová panenka a už šest let po její smrti, roku 1905, po ní pojmenovali odrůdu pivoňky.
Rosa Bonheur, jedna z nejúspěšnějších francouzských malířek své doby, chovala na Château de By až dvě stě zvířat včetně lvů. Její lvice Fathma se dokonce směla volně procházet po zámku, jehož interiéry dodnes vypadají téměř stejně jako za malířčina života.
Rosa se proslavila jako mistryně realistické zvířecí malby – a podle toho také vypadalo její útočiště v Château de By, třípodlažním panském sídle ze 17. století postaveném na pozůstatcích zámku z roku 1413, asi padesát kilometrů od Paříže. Chovala tu až dvě stě zvířat včetně lvů a fauna panství pokračovala v jiné podobě i uvnitř domu. Zvířata se objevovala na obrazech a fotografiích, krb podpírali dva kamenní ohaři a viktoriánské ornamenty nábytku doplňovaly preparáty savců i ptáků včetně čtyř koňských hlav.
Rosa Bonheur totiž zvířata nejen malovala, ale studovala je s posedlostí přírodovědce. Chodila na jatka a dobytčí trhy, sledovala anatomii a pohyb koní, krav a ovcí, kreslila je zblízka a tvrdila, že zvířata mají duši. S každým trávila čas a snažila se, aby si na ni zvyklo. Jenže v polovině 19. století měl takový způsob práce jeden háček: v těžkých sukních by se mezi řezníky a koňskými handlíři nepohybovala zrovna pohodlně. Rosa si proto od pařížské policie obstarala takzvané permission de travestissement – úřední povolení nosit mužské oblečení. Kopie kuriózního dokumentu dodnes visí v malém salonu zámku. Venku zase zůstaly pozůstatky kamenných nádrží, které nechala vybudovat, aby se v nich její zvířata mohla koupat a pít z nich, a malá kamenná stavba, jež jí sloužila k jejich pozorování z bezprostřední blízkosti.
Dobové dámské svršky a módu ale neměla ve velké oblibě ani mimo práci. Nosila krátké vlasy a jezdecké boty, na koni jezdila obkročmo, sama si balila cigarety, uměla střílet a občas si ji pletli s mužem. Byla drobná, měřila metr padesát, zato malovala obrovská plátna. Její nejslavnější Koňský trh má přes pět metrů na šířku a koně se na něm vzpínají a ženou vpřed tak živě, že má divák chuť uskočit jim z cesty. A spolu s nimi se vyřítil i úspěch. Obraz z Rosy udělal mezinárodní hvězdu, reprodukce se prodávaly po Evropě i v Americe a obrazy objednával francouzský stát. Obchodník Ernest Gambart zaplatil za Koňský trh 40 000 franků – pro představu, jen o pár let později, v roce 1859, stál Rosu celý Château de By i s pozemky 50 000 franků.
Úspěšná malířka si tak mohla dovolit něco, co bylo pro ženu její doby téměř provokací samo o sobě: koupit si z vlastních výdělků nemovitost a zařídit si život podle sebe. Malířka byla na svou dobu až šokujícím způsobem nezávislá. A některé její rozmary by budily pozornost i dnes – třeba to, že se její lvice Fathma pohybovala po zámku, jak chtěla.
Trochu podivínka byla, samotářka ovšem rozhodně ne. Na Château de By přijížděli umělci, politici i celebrity – kromě jiných třeba legendární showman Buffalo Bill, kterého Rosa portrétovala.
Nejvýznamnější společnicí jejího života byla Nathalie Micas, přítelkyně od mládí, s níž sdílela domácnost čtyři desetiletí. Bonheur se nikdy nevdala a na otázku proč odpovídala s odzbrojující samozřejmostí: na manželství jednoduše neměla čas. „Můj otec, nadšený apoštol lidstva, mi často říkal, že posláním ženy je povznést lidstvo a že žena je mesiášem budoucích století. Jemu vděčím za hrdost na své pohlaví i za odhodlání bránit jeho nezávislost až do posledního dne.“ Roku 1865 přijela na Château de By císařovna Eugénie a osobně připnula Rose Řád čestné legie. „Génius nemá pohlaví,“ prohlásila prý při té příležitosti.
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Jenže vkus se záhy změnil, senzací byl impresionismus a Rosina hvězda začala pohasínat. „Jakmile impresionismus pronikl do psychiky a představivosti lidí a stal se měřítkem toho, co se v umění považovalo za ‚dobré‘, byla v očích tvůrců vkusu velká část toho, co mu předcházelo, odfiltrována,“ shrnul Asher Miller, kurátor evropského malířství newyorského Metropolitního muzea umění pro časopis Smithsonian Magazine. „Umělci byli posuzováni a oceňováni za to, že byli průkopníky na cestě k triumfu moderního umění,“ dodal. Paul Cézanne její obraz Orání v Nivernais zkritizoval slovy: „Je to strašně podobné skutečnosti.“
Château de By pak dlouho chyběl ve většině turistických průvodců, zatímco jen o pár kilometrů dál proudily davy do Fontainebleau – kde přitom visel jeden z Rosiných obrazů. V roce 2017 koupila zámek Katherine Brault; rozhodla se vrátit mu život a jeho někdejší majitelce slávu. Ateliér i další místnosti se zachovaly téměř tak, jak je Rosa zanechala. „Když bylo Bonheur čtyřicet let, byla bohatá a slavná po celém světě. Žena bez manžela, rodiny, dětí, milence – představte si to! Ve století, které bylo hluboce misogynní, dosáhla brilantního úspěchu bez pomoci muže… Mým posláním je vrátit jí slávu, kterou si zaslouží,“ řekla Brault časopisu Smithsonian. Když dostala příležitost Château de By koupit, jak sama dodala, vlastně „neměla na výběr“. Dnes je zámek opět otevřený veřejnosti.
Zámeček plný bizárů
Křeslo, jehož opěrky připomínají zvířecí rohy. Narvalí kel vedle gotické skříně. Zrcadlo od Coco Chanel a kresby, které drze přelézají ze skicáku na stěny. V domě Jeana Cocteaua v Milly-la-Forêt se nikdo příliš nezabýval otázkou, zda se k sobě jednotlivé věci hodí. Hlavní bylo, že se na ně chtěl přesně takhle dennodenně dívat jejich majitel.
Bývalou zámeckou budovu v Milly-la-Forêt proměnil Jean Cocteau v kabinet kuriozit. Křeslo s opěrkami připomínajícími zvířecí rohy, leopardí vzory, zlacené palmy nebo narvalí kel doplňovaly umělcovy kresby.
Právě sem Jean utekl, když se mu Paříž začala zajídat. Dům objevil se svým tehdejším partnerem, hercem Jeanem Maraisem, už roku 1946 a následující rok, krátce po obrovském úspěchu filmu Kráska a zvíře, ho koupili. Dům stál v Milly-la-Forêt, asi padesát kilometrů od metropole, a býval součástí hospodářského zázemí starého Château de la Bonde. Z ulice ho téměř nebylo vidět, před světem ho kryla zahrada, vodní příkopy po někdejším opevnění a ovocný sad plný jabloní a hrušní. Dům milencům svou atmosférou připomínal právě Krásku a zvíře. Ostatně už u vchodu čekala návštěvníka bizarní uvítací delegace: na průčelí stála busta z filmu, kterou Cocteauovi daroval jeho výtvarník Christian Bérard, a po obou stranách schodiště dřepěly sfingy s tváří Madame du Barry, milenky Ludvíka XV.
Umělec si k zařizování domu přizval svou přítelkyni Madeleine Castaing, jednu z nejoriginálnějších francouzských dekoratérek své doby, a na střídmost se tu rozhodně nehrálo. Červený samet závěsů a stěn se střídal s leopardím vzorem a prostor zaplňovaly zlacené palmy, krabice ve tvaru nosorožčí nohy, automatický jazzový hudebník od Jeana Maraise nebo křeslo spisovatele Andrého Gida.
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Nad postelí se po stěnách rozbíhaly výtvarníkovy kresby v nadživotní velikosti. Ze šikmo postavené postele přitom Jean viděl oblohu a dvě mohutné věže starého hradu. V pracovně v patře usedal každý den ke stolu, obklopený fotografiemi, kresbami, knihami a památkami na Picassa, Orsona Wellese, lorda Byrona a další. Jean pracoval všude – u stolů, v posteli a klidně i na podlaze. A pak tu byly kočky. Spousta koček. „Miluji kočky, protože mám rád svůj domov; a ony se postupně stávají jeho viditelnou duší,“ napsal.
Dům v Milly ovšem nebyl pouhou poustevnou. Jean sem zval přátele, umělce, herce a milence, pořádal večeře a v létě se společnost přesouvala do zahrady. Rozdíl oproti Paříži spočíval hlavně v tom, že tady měl Jean tempo ve vlastních rukou. Mohl být společenský, kdy chtěl, a zmizet, když měl lidí dost. Zahrada sama byla rozdělena do několika částí: před domem rostla velká hrušeň, vzadu stály jeho oblíbené sochy a za malým mostem pokračoval sad. Na jednom ze záhonů rostly léčivé rostliny – mimo jiné blín, rulík a máta z Milly –, které Jean později použil jako předlohy při výzdobě nedaleké kaple Saint-Blaise-des-Simples, kde je také pochován. O svém domě v Milly napsal: „Zde nacházím vzpomínky na starobylý venkov, o kterém jsem snil v Paříži – stejně jako jsem později v Paříži snil o tom, že se vznesu a poletím.“
Růžový dům, modrá kuchyně
Na slávu – a tudíž i na svůj honosný dům, dnes neustále obtěžkaný turisty – si malíř Claude Monet počkal zatraceně dlouho. Když se roku 1883 ve třiačtyřiceti nastěhoval do Giverny, měl za sebou roky finančních potíží, ztrátu ženy a mizerné prodeje obrazů, které dnes patří k nejdražším na světě. S rostoucím úspěchem už si ale mohl dům a zahradu konečně předělávat po svém. Stavbu obklopil růžemi a zahradou s jezírky plnými leknínů, jednotlivé místnosti i nábytek nechal vymalovat zářivými barvami a pak se bavil reakcemi návštěvníků, uvyklých na temné interiéry viktoriánské éry, jimž kralovaly bordó nebo mechově zelená. Claude tu zůstal až do své smrti v roce 1926 a během třiačtyřiceti let všechno vypiloval do posledního detailu.
Claude Monet měl pro barvy slabost i doma. Svůj dům v Giverny nechal natřít narůžovo, jídelna září žlutě a kuchyně, jejíž stěny zdobily japonské dřevořezy, zas modře. Zahradu si malíř osázel tak, aby v ní měl po celý rok co malovat.
Na rozdíl od mnoha svých kolegů nepotřeboval k práci hrobové ticho. Ani by to nešlo – po domě pobíhalo osm dětí. Dva synové Claudea a jeho první ženy Camille a šest potomků Alice Hoschedé, s níž malíř po Camillině smrti žil. Alice přitom byla stále provdaná za obchodníka Ernesta Hoschedého, takže jejich společná domácnost slušně provokovala tehdejší společenské konvence. Ernest žil v Paříži, Claude a Alice spolu vychovávali děti v Giverny a vzít se mohli až po Ernestově smrti; svatbu měli roku 1892.
Rodinnému mumraji odpovídal i dům: čtyřicet metrů dlouhý a pouhých pět metrů široký, postupně rozšiřovaný podle toho, jak rostly rodinné potřeby i finanční možnosti. O jeho podobě malíř rozhodoval do posledního detailu a pohrával si s tím, co nebylo v módě. V době, kdy se okenní rámy běžně natíraly šedě, zvolil zelenou, fasádu nechal růžovou a podél domu vybudoval pergolu porostlou révou, aby stavba „prorůstala“ do zahrady.
Mistr si pozitivní barvy propašoval i dovnitř domu: jídelna září dvěma odstíny chromové žluté a hned vedle se otevírá pohled do kuchyně obložené modrými rouenskými kachličkami, s modře natřeným nábytkem a baterií hrnců, které se tu svými měděnými odlesky pěkně vyjímají. Stěny jídelny zaplňuje sbírka japonských dřevořezů. Claude japonské grafiky intenzivně studoval a inspirovaly ho natolik, že jejich náladu přenesl i do zahrady. Roku 1893 přikoupil pozemek, nechal vytvořit vodní zahradu a postupně v ní vznikl rybník s lekníny a slavný japonský můstek. Monet milované Japonsko nikdy nenavštívil, ale stýkal se s japonskými obchodníky a sběrateli, kteří v Giverny mohli obdivovat jeho normandskou představu země vycházejícího slunce. Zahradu přitom Claude plánoval se stejnou důsledností jako interiéry domu a výsadbu skládal tak, aby v ní během roku stále něco kvetlo a on měl neustále co malovat.
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První ateliér si Claude zřídil ve stodole přiléhající k domu. Později se proměnil v salon a kuřácký kout, kde Claude přijímal obchodníky, přátele, novináře a sběratele. Na zdech si nechával reprodukce obrazů z jednotlivých etap své kariéry (dnes zde visí repliky); v ložnici měl práce svých přátel – Augusta Renoira, Paula Cézanna, Camilla Pissarra nebo Berthe Morisot.
Čím menší, tím víc jako v lůně
Salvador Dalí do Portlligatu na katalánském pobřeží přišel s partnerkou Galou roku 1930 a jejich nový domov měl k pozdější velkoleposti hodně daleko. Dvojice si nejprve pronajala malou rybářskou chatrč bez elektřiny, s obyčejným umyvadlem, několika kusy nádobí a střechou v žalostném stavu. Salvador byl místem okouzlený: lákala ho zdejší samota, ostré světlo, moře a skály, které znal od dětství z nedalekého Cadaqués. Portlligat se nakonec stal jeho jediným stálým domovem; trávil tu šest až sedm měsíců v roce.
Z malé rybářské chatrče bez elektřiny vytvořil Salvador Dalí během čtyřiceti let bizarní labyrint s bazénem, obřími vejci na střeše a interiéry plnými kuriozit. O zařízení se starala jeho partnerka Gala.
Líbila se mu myšlenka, že by bydlel v prostoru o pouhých několika metrech čtverečních, který by zároveň sloužil jako jídelna, ložnice, ateliér i vstupní hala. Chtěl, aby všechno bylo krásné a malé – „čím menší, tím víc jako v lůně“. Jenže jeho osobnost byla všechno jen ne malá – a to se postupně do „lůna“ promítalo. Brzy přikoupil sousední chatrč, potom další a další a během více než čtyřiceti let původní rybářský domek skoro nezřízeně bobtnal: přibývaly nové místnosti, ateliéry, ložnice, knihovna, věž, nádvoří, letní jídelna, nakonec i bazén.
Malíř tenhle způsob stavění přirovnával k biologickému organismu: s každým novým impulzem v životě jako by přibyla další buňka. Výsledkem je dům, který odmítá poslušně držet nějaký rozumný půdorys. Jednotlivé prostory se nabalují jeden na druhý, propojují je úzké chodby, schody, drobné výškové rozdíly a občas i slepé průchody. Okna mají různé tvary a proporce a fungují skoro jako rámy, do nichž se skládá zátoka Portlligat. Všude se přitom vrací bílá omítka, která celý bizarní slepenec alespoň na pohled drží pohromadě.
Uvnitř vládne pečlivě řízený chaos. Gala Dalí se starala o zařízení domu a mezi koberce, starý nábytek a knihy se postupně nastěhovaly sušené květiny, preparované labutě, zvířecí rohy nebo obrovský květovaný slunečník. Hned ve vstupní hale navíc hosty vítal preparovaný medvěd, který podle potřeby zastával i funkci stojanu na deštníky či držáku dopisů. V ložnici si Salvador nechal zrcadlo nastavit tak, aby mohl ještě z postele sledovat první paprsky vycházejícího slunce. Hned vedle byl tzv. Ptačí pokoj s obrovskou klecí, a Salvador navíc v další, malé kleci choval cikádu, jejíž zvuk ho uklidňoval při usínání.
Zdejší skály, olivovníky, voda a zvláštní členitost pobřeží se pak znovu a znovu vracely v jeho obrazech. V místním ateliéru vznikala i některá monumentální díla jeho pozdnější kariéry, od Poslední večeře po Halucinogenního toreadora. Salvador o Portlligatu říkal, že zde panuje „geologický klid“, a vztah k místu popisoval skoro jako srůstání s krajinou. Na těchto kamenech podle vlastních slov vybudoval nejenom dům, ale také sám sebe.