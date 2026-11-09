Děloha ukazující prostředníček i královské tajnosti. Pět výstav, které stojí za vidění


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Dílo Conrada Botese na výstavě Argus & Medusa: O naději v těžkých časech pořádané v Centru současného umění DOX, 2026 | foto: Conrad Botes

Karolína Minaříková Krupková
  11:00
Od provokativních uměleckých instalací přes historické tragédie až po díla, která se syrovou upřímností reflektují dnešní svět. Praha nabízí v listopadu hned několik výrazných expozic, které překvapují a vybízejí k zamyšlení. Které z nich si nesmíte nechat ujít?
Monumentální dílo Vor Medúzy, autor Théodore Géricault, 1818
Dílo Nikity Kadana na výstavě Argus & Medusa: O naději v těžkých časech pořádané v Centru současného umění DOX, 2026
Dílo Conrada Botese na výstavě Argus & Medusa: O naději v těžkých časech pořádané v Centru současného umění DOX, 2026
Výstava Annette Messager: Tragikomedie v Kunsthalle Praha, 2026
15 fotografií

Argus & Medusa: O naději v těžkých časech

V roce 1816 ztroskotala u břehů Afriky loď a 147 cestujících se ocitlo na provizorním voru. Napospas otevřenému moři se trosečníci plavili bez jídla, umírali a navzájem se zabíjeli. Zachránilo se pouze 15 z nich. Hrůznou událostí se o dva roky později inspiroval mladý francouzský umělec Théodore Géricault a vytvořil monumentální dílo Vor Medúzy. DOX nyní vystavuje práce autorů, kteří se Vorem Medúzy inspirovali a ve svých dílech reflektují realitu dnešního světa. Mezi zastoupenými umělci jsou například Banksy, David LaChapelle nebo Jakub Špaňhel.

Kde? Centrum současného umění DOX
Cena vstupenky? 360 Kč

Annette Messager: Tragikomedie

Výstava Annette Messager: Tragikomedie v Kunsthalle Praha, 2026

Děloha, jejíž vaječník ukazuje prostředníček, nebo rudý oblak, z něhož prosvítají tajemné objekty, jsou právě k vidění v pražské Kunsthalle. Francouzská umělkyně Annette Messager brzy oslaví 83. narozeniny a její díla již představily světové instituce, jako newyorská MoMA či pařížské Centre Pompidou. Praze nyní Messager nabízí rozsáhlou výstavu intimních kreseb, textilních objektů i rozměrných instalací. Expozice Tragikomedie zobrazuje lidské tělo a emocionální zkušenosti s něhou i neklidem, intimně i znepokojivě.

Kde? Kunsthalle Praha
Cena vstupenky? 320 Kč

Anna Jagellonská (1503–⁠⁠⁠⁠⁠⁠1547)

Budoucí královský pár na portrétech Hanse Malera. Anninu podobiznu z roku...

Kolik zlatých pásků měla královna Anna ve skříni a mohla si je dovolit? Jak dlouho trvala v 16. století cesta z Vídně do Prahy? A čím královská rodina bavila své děti, aby se nenudily? Na to odpovídá rozsáhlá výstava ve Valdštejnské jízdárně, která se koná u příležitosti 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. Expozice čítající dvě stovky vzácných objektů se věnuje Anně Jagellonské i jejímu manželovi Ferdinandovi I., a přibližuje jejich život v soukromí i na cestách.

Kde? Valdštejnská jízdárna
Cena vstupenky? 270 Kč

Postmoderní bublina: Japonská architektura 80. let

Výstava Adam Štěch – Postmoderní bublina: Japonská architektura 80. let ve...

Stavba v podobě obřího robota? Dům jako zvětšená dětská stavebnice? Konstrukce připomínající stříbný mrak? Kurátor a historik architektury Adam Štěch v ucelené fotografické výstavě Postmoderní bublina představuje, to nejodvážnější z japonské architektury 80. let. Tehdy totiž bylo Japonsko druhou nejsilnější ekonomikou světa, architektii realizovali velkolepé stavby a celá země vstupovala do technologicky a esteticky neuvěřitelné budoucnosti.

Kde? Winternitzova vila
Cena vstupenky? 180 Kč

Mikuláš Medek, Jan Koblasa – Zákazu navzdory

Výstava Mikuláš Medek, Jan Koblasa – Zákazu navzdory, Museum Kampa, 2026

Psal se rok 1963 a umělci Mikuláš Medek a Jan Koblasa uspořádali v teplické síni Klementa Gottwalda svou legendární výstavu. Byla to zlomová událost v dějinách československého moderního umění, kterou si tehdy málokdo nechal ujít, a mohla vzniknout jen díky nečekanému uvolnění politických poměrů v socialistickém Československu. Velkolepou instalaci obrazů a soch nyní připomíná Museum Kampa. Díla obou umělců zachycují humor, strasti, úzkosti i naděje, které nejsou nepodobné těm, jež prožíváme i my.

Kde? Museum Kampa
Cena vstupenky? 300 Kč

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