Argus & Medusa: O naději v těžkých časech
V roce 1816 ztroskotala u břehů Afriky loď a 147 cestujících se ocitlo na provizorním voru. Napospas otevřenému moři se trosečníci plavili bez jídla, umírali a navzájem se zabíjeli. Zachránilo se pouze 15 z nich. Hrůznou událostí se o dva roky později inspiroval mladý francouzský umělec Théodore Géricault a vytvořil monumentální dílo Vor Medúzy. DOX nyní vystavuje práce autorů, kteří se Vorem Medúzy inspirovali a ve svých dílech reflektují realitu dnešního světa. Mezi zastoupenými umělci jsou například Banksy, David LaChapelle nebo Jakub Špaňhel.
Kde? Centrum současného umění DOX
Cena vstupenky? 360 Kč
Annette Messager: Tragikomedie
Děloha, jejíž vaječník ukazuje prostředníček, nebo rudý oblak, z něhož prosvítají tajemné objekty, jsou právě k vidění v pražské Kunsthalle. Francouzská umělkyně Annette Messager brzy oslaví 83. narozeniny a její díla již představily světové instituce, jako newyorská MoMA či pařížské Centre Pompidou. Praze nyní Messager nabízí rozsáhlou výstavu intimních kreseb, textilních objektů i rozměrných instalací. Expozice Tragikomedie zobrazuje lidské tělo a emocionální zkušenosti s něhou i neklidem, intimně i znepokojivě.
Kde? Kunsthalle Praha
Cena vstupenky? 320 Kč
Anna Jagellonská (1503–1547)
Kolik zlatých pásků měla královna Anna ve skříni a mohla si je dovolit? Jak dlouho trvala v 16. století cesta z Vídně do Prahy? A čím královská rodina bavila své děti, aby se nenudily? Na to odpovídá rozsáhlá výstava ve Valdštejnské jízdárně, která se koná u příležitosti 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. Expozice čítající dvě stovky vzácných objektů se věnuje Anně Jagellonské i jejímu manželovi Ferdinandovi I., a přibližuje jejich život v soukromí i na cestách.
Kde? Valdštejnská jízdárna
Cena vstupenky? 270 Kč
Postmoderní bublina: Japonská architektura 80. let
Stavba v podobě obřího robota? Dům jako zvětšená dětská stavebnice? Konstrukce připomínající stříbný mrak? Kurátor a historik architektury Adam Štěch v ucelené fotografické výstavě Postmoderní bublina představuje, to nejodvážnější z japonské architektury 80. let. Tehdy totiž bylo Japonsko druhou nejsilnější ekonomikou světa, architektii realizovali velkolepé stavby a celá země vstupovala do technologicky a esteticky neuvěřitelné budoucnosti.
Kde? Winternitzova vila
Cena vstupenky? 180 Kč
Mikuláš Medek, Jan Koblasa – Zákazu navzdory
Psal se rok 1963 a umělci Mikuláš Medek a Jan Koblasa uspořádali v teplické síni Klementa Gottwalda svou legendární výstavu. Byla to zlomová událost v dějinách československého moderního umění, kterou si tehdy málokdo nechal ujít, a mohla vzniknout jen díky nečekanému uvolnění politických poměrů v socialistickém Československu. Velkolepou instalaci obrazů a soch nyní připomíná Museum Kampa. Díla obou umělců zachycují humor, strasti, úzkosti i naděje, které nejsou nepodobné těm, jež prožíváme i my.
Kde? Museum Kampa
Cena vstupenky? 300 Kč