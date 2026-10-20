Psal scénář přímo pro ně, zásadní je i obrazová stránka filmu – současnou Prahu zachycuje ve spolupráci s kameramanem Davidem Hofmannem. Soundtrack k filmu vytvořila britská synthpopová skupina Rhumba Club. Výsledkem je fascinující, výrazně autorský film, který stojí stejně na hereckých výkonech jako na precizně vystavěném obraze a zvuku. Producent Kryštof Mucha (51) pak ví, že produkovat takto unikátní autorské dílo není v dnešní době jednoduché; v kinech film uvidíte od 22. října.
Když začal vznikat scénář, přemýšleli jste o tom, jak film financovat?
Kryštof Mucha: My jsme se po historických filmech Ve stínu, Zátopek, Anthropoid – ten sice David nerežíroval, ale taky jsme ho za českou stranu produkovali – bavili společně o tom, že už nemáme prostor dělat znovu historický film, kdy je třeba investovat hodně peněz dřív, než vůbec začnete příběh vyprávět. Z těch diskusí bylo jasné, že David chce dělat něco ze současnosti, něco, co je mu blízké. A pak psal asi rok a půl scénář.
David Ondříček: Mně k tomu v posledních letech přibyla ještě Dukla 61 a pak Král Šumavy, takže bylo jasné, že jsem se tak nějak zařadil jako režisér historických látek – přitom v podstatě už od Grandhotelu jsem chtěl udělat věc ze současnosti. Ale neměl jsem látku. No a najednou to uzrálo. Námět je jednoduchý, vychází z mých vlastních příběhů a příběhů mých kamarádů.
Kolik jste jich zažil vy?
Ondříček: Většinu. Ale nijak otrocky jsem je nedodržoval, spíš jsem se snažil inspirovat se lidmi kolem. První, co vzniklo, byly právě postavy – k těm jsem si dosazoval, jaký mají cíl v životě, co si přejí. A pak jsem se jim snažil házet do života překážky, prostě jako se to ve filmu dělá. Základem je vlastně klasický dramatický oblouk: sedm postav, jedna je lichá a celé to komplikuje, plus se tam každý zamilovává do nesprávného člověka. A to je ta překážka – láska. Milujou a vědí, že je to ten pravý, ale nemůžou si pomoct a milujou taky ještě někoho jiného.
Tom Falle, mladý anglický hudební skladatel, který vám k filmu dělal hudbu, jej hezky charakterizoval jako novodobý Sen noci svatojánské.
Ondříček: Ano, překvapil mě, protože já jsem si myslel, že píšu takový ten starý antický dramatický oblouk, ale je pravda, že Shakespeare z něj vycházel taky. Tom Falle ještě doplnil, že na závěr – ve finále – dochází v našem filmu v maškarádě k hromadnému odpuštění, což se mi taky moc líbilo. Tím neprozrazuji konec snímku.
V jaké fázi jste oslovil herce?
Ondříček: Nejdřív jsem si je vysnil a pak jsem psal. Vysnil jsem si tuhle sestavu, přímo si ji vizualizoval. A chtěl jsem, aby to nebyli herci z jednoho divadla, aby neměli stejný umělecký genetický základ, aby byl každý trošku jiný. Vzal jsem je i do diskuse o scénáři.
Mucha: To je myslím u Davida důležité a silné, že herci jsou zásadní součástí celého procesu: napsal verzi scénáře, se kterou už byl ochoten jít ven, a pak přibral herce jako parťáky do diskuse. A díky tomu jsou tam i v jiných podobách, než jsme na ně zvyklí. Herci jsou pro Davida klíčoví, společně vytvářejí finální podobu filmu. A tahle spolupráce funguje.
Je pro vás jako autora těžké sedět sám nad „prázdným papírem“?
Ondříček: To je na tom právě nejlepší. Vždycky hledám nějakou motivaci, aby mě film nebo seriál bavil: v případě Dukly 61 to byl můj strach z malého prostoru – tím, že jsem pracoval v dole, musel jsem ho překonat. U Grandhotelu to byly výšky, taky jsem se v nich musel pohybovat – ale i celá příroda, protože já jsem hodně městský člověk. Při práci na filmu Ve stínu jsem se chtěl něco dozvědět o dětství mého táty. A v Zátopkovi jsem potřeboval přijít na kloub tomu, proč jsou lidé ochotní přes bolest překonávat takové překážky, zajímaly mě taky osobnosti Emila a Dany…
Ale čím jsem si nikdy neprošel, byl ten prázdný papír a nikdo další, s kým bych se mohl bavit. U filmu Jedna ruka netleská jsem psal scénář s Jirkou Macháčkem. S Tomášem Mašínem a Honzou Novákem pak Šeptej. Samotáře napsal Petr Zelenka, tam jsem byl jen kibic… A tak dále. Ale teď jsem zjistil, že prázdný papír, to, sedět sám v místnosti a vědět, že to za mě nikdo neudělá, je skvělá věc. A zároveň jedno z největších utrpení, co si autor může představit.
S kým jste tedy scénář konzultoval?
Ondříček: Moc nevěřím na profesi dramaturga, ale mám výborné zkušenosti s kamarády, kteří rozumějí filmu, se scenáristy nebo s kolegy režiséry. Taky jsem text hodně konzultoval s herci, samozřejmě včetně Marthy, která k němu měla nejvíc připomínek. Konzultoval jsem to tady s Kryštofem, s Damiánem Vondráškem, což je režisér, který pro nás dělal pokračování Krále Šumavy – s ním byla diskuse třeba na hodinu, ale hodně mě posunula. A pak ještě s Pavlem Gotthardem, což je vynikající scenárista. Dohromady to bylo asi pět hodin konzultací s různými lidmi. Výhoda autorského filmu je, že můžeš tvořit a dotvářet pořád. Nebo ne můžeš, musíš.
Námět je jednoduchý, vychází z mých vlastních příběhů a příběhů mých kamarádů. (David Ondříček)
Jak se taková ryze autorská věc plánuje produkčně?
Mucha: Trošku jiné to bylo v tom, že v určité fázi David řekl: „Za chvíli už budu mít verzi scénáře, kterou chci ukázat.“ Tehdy už mluvil s herci a bylo jasné, že bude následovat takový ten až americký model, kdy se řekne: „O.K., je to hotové. Herci, dejte termíny a jdeme točit!“ Protože termíny byly v tomhle případě hrozně důležité. A nebylo produkčně jednoduché dát dohromady sedm takto významných hereckých osobností, které mají spoustou dalších závazků – točí, hrají v divadlech.
Dva předešlé filmy – Zátopka a Ve stínu – jsme v různé fázi příprav odložili, protože jsme neměli hotové financování. Tady to nešlo. Tady bylo jasné, že se musí točit, protože jsme už měli poskládanou sestavu lidí, kteří nám dávali peníze investorsky do Zátopka a chtěli podpořit i další Davidův film. Stejně tak jsme měli domluvené partnery, kteří s námi už dřív spolupracovali. A co bylo podstatné: řekli jsme si, že do toho nepůjdeme s žádnou televizí, abychom měli volné ruce a po předchozích zkušenostech měli i větší kontrolu nad další cestou filmu.
Ondříček: Já bych řekl, že rozhodnutí nejít do koprodukce s žádnou televizí je naprosto revoluční a budu v tomhle směru ještě radikálnější než Kryštof. Myslím si, že docházelo k určitému pravděpodobně neúmyslnému nekalému jednání z perspektivy České televize k českému filmu obecně, kdy se kupují filmy jako Pelíšky za jednotky milionů, pak se uvádějí desítky let o Vánocích se dvěma miliony diváků – a jedna taková repríza může mít hodnotu třeba pět milionů korun. To, že Česká televize nutila české filmaře, aby smlouvy podepisovali na věky věků, je podle mě amorální. Proto já už to nikdy neudělám. Samotáři se uvádějí dvacet let a mají pokaždé přes milion diváků, i když jdou proti fotbalu.
Dopřál jste si před natáčením luxus čtených zkoušek, které dřív bývaly u filmů běžné, ale teď na ně není čas?
Ondříček: To nebyl luxus, jen jsem se dohodl s herci, že přípravě dáme víc času – a oni ve svém volnu, neplaceně, prostě přišli na zkoušky. Úmyslně jsme měli i víc natáčecích dní: to byla pro mě hodně důležitá součást komfortu režiséra. Považuju se za vizuálního filmaře a potřebuju čas na to, abych mohl vyprávět obrazem. Tady se dlouhodobě volá po tom, že český film nevypráví obrazem, ale když na to máte patnáct natáčecích dnů, jste rádi, že natočíte dialogy. Ve chvíli, kdy filmař potřebuje posunout děj, aniž by se mluvilo, musí si opravdu dát práci s tím, to vymyslet.
Kolik přesně bylo natáčecích dnů?
Ondříček: 37. Ale třeba Samotáři jich měli 58, tehdy se točilo tímhle způsobem a nikdo se nad tím nepozastavoval. Dnes hodně filmů vzniká za patnáct dvacet dní. Tím se z českého filmu stává takový had, který požírá sám sebe, kouše si ocas. Tvůrci si zjistí, kolik dostanou peněz od televize, kolik z grantu, kolik od sponzorů a tak dále, a spočítají si, že když to celé natočí za patnáct dní, tak na tom filmu vydělají třeba dva tři miliony. A takové filmy natočí za rok dva. V takovém producentském systému nemůže vzniknout nic dobrého, tedy kromě toho, že těch filmů je hodně. Zkrátka výsledek se upravuje podle plánovaného zisku, nikoliv podle toho, co scénář a celý konkrétní projekt potřebuje.
Chyběly vám nějaké peníze?
Mucha: Nedostali jsme žádný grant – a ten nám chybí. Jdeme do toho se svými zdroji, abychom rozpočet doplatili. Ale jinak jsme to udělat nemohli – bylo třeba zachytit moment, kdy herci byli připraveni točit a měli super energii. Třeba u Zátopka jsme vedli diskuse, zda to o rok odsunout, nebo ne, ale nakonec jsme došli k závěru, že to jde, protože historické téma si přece jen žádá něco jiného než film ze současnosti. Navíc tam byl rozpočet 120 milionů, takže jsme si nemohli dovolit mít to nedofinancované. Tentokrát jsme věděli, že i bez grantu musíme film natočit. Sice jsme museli chybějící částku zainvestovat, ale věříme, že film bude divácky úspěšný. Musím zdůraznit, že je dělaný bez kompromisů. Tak, jaký ho David chtěl mít. Celou dobu jsme si říkali: Udělej to tak, jak cítíš, že to má být. Myslím, že tam není jediný kompromis.
Jak jste našli pražské lokace?
Ondříček: Koupil jsem si skútr a objel sám všechny lokace a v podstatě si sehnal i lidi, kteří nám je půjčili, což byli často kamarádi. Takže to byla taková ruční práce, režisérsko-producentská. Já jsem si vždycky přál natočit film s malým, flexibilním týmem – jako Wes Anderson, který říká, že má producenta, který dělá i boom operátora, tedy drží mikrofon.
Herci jsou pro Davida klíčoví, společně vytvářejí finální podobu filmu. A tahle spolupráce funguje. (Kryštof Mucha)
Český film teď požírá sám sebe nadprodukcí různých komedií. Nevstupujete na nejistou půdu ohledně diváckého zájmu?
Mucha: Pravda je, že český film v kinech v posledních měsících moc nefunguje. Dříve se chodilo na filmy Davida Ondříčka, Honzy Hřebejka, Petra Zelenky, Honzy Svěráka – a vždycky jste měli jistotu, že ten film má nějakou kvalitu. Pak se roztrhl pytel s jednoduššími technologiemi, točí se na digitál a za velmi krátkou dobu, a najednou se vytrácí kvalita a český film není žádný pojem. Přitom Češi dřív chodili na svoje filmy stejně jako Francouzi na ty domácí, ale teď se to devalvovalo. Ale věřím, že tahle kvalita se může do kin zase vrátit. Že si lidi řeknou: To je poctivě udělaný film od renomovaného režiséra, stojí za to se na něj jít podívat!
Navíc jste natočili takový posmutnělý, hořkosladký film, není to klasická komedie...
Ondříček: To určitě není. Hořkosladký tón tam je – stejně jako v Samotářích a v Šeptej. To byly taky „podzimní filmy“, stejně jako Kluci to vidí jinak než holky. Vrátil jsem se k těm výrazovým prostředkům, kterými jsem začínal, i obrazové postupy jsou dost podobné. Ale jinak základní model, ta iniciační myšlenka, pro mě byl, že v určitém věku má člověk jasnou vizi, jak bude v životě fungovat, jak bude vypadat, až mu bude padesát. Nemyslím fyzicky, ale co bude mít za sebou.
Má určité představy, o kterých si myslí, že je zhmotní. Zároveň jsou všichni přesvědčení, že jsou fajn lidi – a i to chtějí naplnit. No a teď najednou zjišťují, že ty představy byly úplně jiné. A konfrontují je zpětně s těmi, kteří teprve rozběhli svůj životní závod, kterým je okolo třicítky, a nějakým způsobem se formují právě teď. Chtěl jsem, aby ten film byl ne generační, ale multigenerační – a doufám, že se to povedlo, že generace se prolínají a navzájem konfrontují. Ale rozhodně jsem chtěl, aby postavy měly naději. A abychom měli naději i my. Aby to nebyl bezvýchodný film.
Můžu potvrdit, že rozhodně není.
Mucha: Já jsem si to uvědomil s filmem Bokovka, který si pamatuju z doby před dvaceti lety, že to byla šílená sranda. A teď jsem ho viděl znovu – a pochopil jsem, že je to úplná depka. Vlastně tragický film. Záleží na úhlu pohledu a ten úhel poskytuje náš věk.
Ondříček: Já Kluci to vidí jinak než holky vnímám jako optimistický film. V ideálním případě se mladí diváci budou smát těm starým a ti staří si budou říkat: Ježiš, co jsme to udělali, že jsme takhle dopadli...? A zároveň si budou říkat, jací jsou ti mladí ňoumové. Takže bych byl rád, kdyby film byl nejenom multigenerační, ale kdyby zažehl i mezigenerační rozhovor.
Jaký máte pro svůj film další ideální scénář?
Mucha: Samozřejmě bych si strašně přál, aby lidi ten film těšil, aby je bavil a aby na něj chodili. Z různých zkušebních promítání už víme – a to je příjemné –, že komukoliv ten film promítneme, tomu se líbí. Opravdu se potvrzuje, že není obvyklé vidět takhle upřímný film. Teď čekáme na festival South by Southwest, SXSW, v americkém Austinu, protože nám vycházelo, že by to mohl být ideální festival. Je až někdy příští rok v březnu, takže už jim nenabízíme světovou premiéru, ale je to přehlídka, která spojuje film a hudbu, tudíž by to mohlo mít dobrý přesah.
Ondříček: Ta doba je opravdu – nechci si na ni stěžovat – nečitelná. Může být výhoda, že podobných filmů, jako je náš, moc není. Ale naopak bych měl mnohem radši boom divácké návštěvnosti, abychom se prali s pěti dalšími novými filmy. To je mnohem zajímavější situace pro všechny. Já jsem navíc soutěživý, i když v umění se soutěžit nedá a nemá. Kdyby vedle nás šly do kin třeba Vlny, bylo by to skvělé, protože bychom si podle mě mohli navzájem pomoct. V tomhle případě, když už víme, jak to dopadlo, víme, že spíš Vlny by mohly pomoct nám. Ale nikde v okolí není film, se kterým bychom se mohli takhle potkat.
Mě bavilo, když se promítalo Musíme si pomáhat a vedle toho Samotáři. Bylo mi jedno, že Honza Hřebejk vyhrál všechny České lvy. Musím říct zcela otevřeně, že jsem mu to přál, protože ho mám rád jako tvůrce i jako člověka. Pak jsme spolu byli v New Yorku, kde jsme oba předváděli svoje filmy – to bylo skvělé. A do toho Honza Svěrák, Petr Zelenka… Přál bych si ještě někdy zažít něco takového. Dneska tady nemám spřízněné tvůrce, že bych mohl říct, že se s nějakým jeho filmem ztotožňuju.
Myslíte tím, že jste si nechali svoji generaci rozplynout?
Ondříček: Protože se u nás všichni vzájemně srážíme. Vedeme tady rozhovor taky o tom, že jsme nedostali grant hlavního města Prahy ani žádný jiný. Já si myslím, že prapůvod je v závisti a v tom, že Češi nemají rádi úspěšné lidi. Ostatně jsou na to i studie, že se navzájem stahujeme dolů. Takže film Musíme si pomáhat měl v tom názvu pravdu. A my si fakt nepomáháme.
Mucha: Bavili jsme se o tom, že by to měl být film, ve kterém herci dostanou prostor, aby opravdu měli co hrát, aby mohli testovat, co funguje. Prostě jsme si dali čas. A právě to, že máme poměrně velkorysý natáčecí plán, jsme slyšeli jako zdůvodnění, proč jsme nezískali podporu audiovizuálního fondu. Ale já si stojím za tím, že jsme to udělali správně.