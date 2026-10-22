Cherchez la femme. Za oponou nepříliš známého života Anny Jagellonské

Rok 1526. Uhry prohrávají bitvu proti osmanským vojskům, teprve dvacetiletý Ludvík Jagellonský se na útěku utopí v bažinách, které Moháč obklopují. Král je mrtev, ať žije král. Tím se coby manžel Ludvíkovy sestry Anny stává Ferdinand I. Na český a uherský trůn usedá habsburský panovník.
Přetočte hodiny o rovných 500 let a ve Valdštejnské jízdárně se staví výstava, která bude zahájena 23. října a potrvá až do konce března příštího roku. Kurátorky Blanka Kubíková, ředitelka Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Praha, a historička Jaroslava Hausenblasová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, odbornice na raný novověk a habsburskou vládu u nás, si vytyčily ambiciózní cíl (a už nyní není nejmenších pochyb, že se jim ho podaří splnit): přiblížit osobnost královny Anny, její povinnostmi nabitý život s nesčetnými cestami a patnácti porody, ale také zásadní roli, jakou sehrála v habsbursko-jagellonské dynastii.
„Habsburskou dobu můžeme vnímat pozitivně, nebo negativně, názorů je na ni spousta, ale letošní výročí je zásadní,“ říká Blanka Kubíková během našeho setkání v kavárně Anežského kláštera. „Habsburkové zde vládli čtyři sta let.“
Příliš jste dějepisu na základní škole nedali? Nevadí. Kulturně-historická výstava „Anna Jagellonská (1503–1547). Královna na prahu nové doby“, kterou doprovodí fantastický katalog o více než 400 stranách, na němž se podílelo na 60 autorů z různých zemí, nepředpokládá žádnou znalost. Je koncipována, aby oslovila diváky napříč generacemi – od těch nejmladších po nejstarší. A nezapomíná na kontext.
Abychom mohli pochopit život Anny Jagellonské, je potřeba znát dobu, v níž žila. Čím se vyznačovala první polovina 16. století ve střední Evropě?
Je těžké v pár větách shrnout složité období 16. století, nicméně bylo politicky bouřlivé, plné válek, nejistoty, ale i rozvoje vědy a umění. Důležitý byl nárůst moci Habsburků. Sňatkovou politikou rozšířili své území o Nizozemí a následně také Španělsko a s ním i zámořská území. Byl to ostatně právě sňatek, kterým si pojistili český a uherský trůn, pokud by tato větev Jagellonců vymřela po meči. A tak se taky stalo.
Jejich moc zasahovala i do Itálie, mimo jiné ovládli Sicílii – a to se nelíbilo Francii, z čehož pramenily konflikty válečné. K těm náboženským zase docházelo poté, co Martin Luther vystoupil se svými tezemi, které vedly k rozpadu jednoty evropského křesťanství. Do toho byla Evropa pod stálou hrozbou napadení Turky.
Je to ale rozhodně i období zajímavé z hlediska uměleckého. V Čechách vznikla za Vladislava Jagellonského, Annina otce, řada významných pozdně gotických památek, jako je Vladislavský sál, na Pražském hradě se začalo stavět Ludvíkovo křídlo a došlo též k nové výzdobě kaple svatého Václava. Přitom do architektury pronikaly prvky renesanční. Přesné hranice v umění samozřejmě neexistují. Na to výstava poukáže také.
Jak důležitou roli hrál pro Annu a jejího manžela Ferdinanda I. Habsburského Pražský hrad?
Pro srovnání: Když se Vladislav Jagellonský stal uherským králem, zavázal se sídlit v Budíně. Stejně tak jeho syn Ludvík. Částečně to bylo ze strany uherských stavů požadováno, aby si král opravdu uvědomoval nebezpečí ze strany Turků. Habsburkové stálé sídlo neměli, v době vlády Ferdinanda I. to nebyla ani Vídeň. Významných rezidenčních měst měli několik a pobývali v nich podle aktuální potřeby.
Pro Ferdinanda I. a Annu Jagellonskou tak byla Praha jednou z několika rezidencí, ovšem vzhledem k tomu, že byli českým králem a královnou, byla sídlem důležitým. Navíc se nacházela dál od tureckého nebezpečí, proto představovala i relativní bezpečí. Když Ferdinand v roce 1532 vydal svůj testament pro případ, že by zahynul v boji s Osmany, nejenže v něm rozdělil stávající země mezi své syny, ale také jako místo svého posledního odpočinku určil Chrám sv. Víta.
Annu na možnou roli panovnice připravovali od dětství. Jaké bylo?
Narodila se v Budíně roku 1503, její otec Vladislav II. Jagellonský byl už poměrně starý a nemocný. Měl za sebou dvě manželství, ale naplněné bylo až to třetí – v pokročilém věku si vzal Annu z Foix a Candale, která pocházela z vedlejší větve francouzské královské rodiny, a když se jim narodila Anna, bylo to pro něj velice důležité. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu panovaly pochyby, že by se mu ještě mohl narodit syn, a tak se císař Maxmilián I., dědeček Ferdinanda I., začal zajímat, zda by se Anna v budoucnu nemohla provdat za některého z jeho vnuků. Viděl v tom šanci dostat se k českému a uherskému trůnu…
O samotném Annině dětství toho příliš nevíme. Byly jí tři roky, když se narodil její bratr Ludvík, a krátce nato jim zemřela matka. Vyrůstali v Budíně v poměrně harmonickém prostředí, Vladislav se o ně láskyplně staral, Anna získala dobré vzdělání a vychování. Její situace přitom patrně nebyla odlišná od života dcer z jiných královských rodin.
Již od dětství byl plánován její výhodný sňatek. Dnes si takovou situaci těžko dovedeme představit, ale v 16. století byly domluvené sňatky naprosto běžné. Primární v rozhodování o budoucnosti dětí byly zájmy dynastie. Členové královských rodin věřili, že se do svého postavení narodili z Boží vůle a že jejich role je do značné míry daná, na jejich osobní názor většinou nebyl brán velký zřetel. Královské dcery měly dvě možnosti: provdat se za ženicha, který jim byl vybrán z politických důvodů, nebo se vydat duchovní cestou. Anna akceptovala první možnost. Později měla s Ferdinandem patnáct dětí, z toho jedenáct dcer – život v klášteře si zvolily tři z nich.
Stolní hodiny z roku 1527, zhotovené Jakubem Čechem, jehož práci si objednávala i Anna, a šperk s monogramem Ježíše Krista.
Její manželství s Ferdinandem bylo šťastné, přesto se zdá téměř neuvěřitelné, že měli patnáct dětí.
Ano, je to hodně, i když v této době nebyl vysoký počet potomků neobvyklý. Panovala vysoká dětská úmrtnost a i narození dítěte bylo vnímáno jako vůle Boží.
Jaký měli vliv na umění a architekturu?
Královská rodina byla pro ostatní vzorem. Myslím, že to bylo podobné jako v současnosti, i když dnes je to jistě v menší míře, protože elity nežijí tak odděleně od zbytku společnosti. Tehdy ale královská rodina skutečně udávala tón. Reprezentace výlučného postavení pro ně byla naprosto přirozená, byli k ní vychovávaní. To se promítalo do jejich honosných sídel s přepychovým vybavením, oděvů a šperků, jak můžeme vidět na portrétech. Šperky byly například zdobené drahými kameny, které se dovážely z Ameriky nebo z Indie a v té době byly nesmírně vzácné, a tím pádem i obrovsky drahé.
Vliv měli nepochybně i tím, jaké zaměstnávali malíře k vyhotovení svých portrétů, protože o jejich služby pak stáli dvořané, vysocí úředníci nebo aristokracie. A nejinak tomu bylo se staviteli. Na Pražském hradě byly nové opevnění či mnohé úřední budovy postaveny už za Vladislava Jagellonského a jeho syna Ludvíka. Ferdinand se spíše soustředil na zajištění vhodného obydlí pro svou rodinu a dvůr. Investoval do určitého komfortu, postavil most přes Jelení příkop a tam založil nádhernou zahradu, kde se pěstovaly u nás do té doby neznámé plodiny, třeba broskvoně nebo citrusy. Vůbec nejvýznamnější stavbou té doby je pak letohrádek, zbudovaný v čistě renesančním stylu.
Pokud se nemýlím, královský pár je na něm dokonce vyobrazený.
Ano, letohrádek zdobí mnoho reliéfů a na jednom z nich je zobrazen Ferdinand s Annou, jak se vzájemně klaní. Mezi kunsthistoriky se vede debata, kdo podává olivovou ratolest komu a co přesně tento výjev znamená. Zajímavostí je i to, že byste v nároží stavby našli kartuš s iniciálami páru: AF. Ferdinand tento monogram prezentoval často jako připomínku spojení jagellonského a habsburského rodu – byl si dobře vědom toho, že se stal českým a uherským králem díky manželství s Annou.
Dochovaly se ještě nějaké z jeho projevů vděku?
Jeden je vidět také na náhrobku v Chrámu sv. Víta. Jak jsem nastínila, Ferdinand si tam přál být pohřbený už od 30. let, dokonce měl konkrétní představu náhrobku z bílého mramoru. Když Anna v roce 1547, po narození poslední dcery, zemřela, rozhodl, že tam bude pohřbena společně s ním. Chtěl, aby byla na náhrobku vyobrazena s korunou na hlavě a s žezlem v ruce, což se dá nepochybně číst jako uznání její role a podpory. Za jeho života se náhrobek realizovat nepodařilo, stavěl ho jeho syn Maxmilián II. a dokončen byl až za Rudolfa II.
Které z dnes známých umělců pár zviditelnil?
Z malířů třeba Hanse Malera, autora obrazu, který můžete vidět na vizuálech k výstavě. Působil v Tyrolsku a maloval portréty významných obchodníků i habsburského dvora. Když v roce 1526 zemřel, našel Ferdinand umělce nového, a sice Jakoba Seiseneggera, který se díky tomu stal velmi významným, mimořádně vyhledávaným portrétistou 16. století. Z dnešního pohledu to můžeme vnímat odlišně, ale tehdy byl skutečně ceněn jako Tizian. Habsburky maloval až do své smrti. Tizian pro Ferdinanda mimochodem maloval také, na výstavě nebude chybět třeba jeho portrét jedné z Ferdinandových dcer, který se dlouho považoval za ztracený, vědělo se o něm pouze z dopisů. Je to poměrně nedávný objev, byl darován německému muzeu ze soukromé sbírky.
Proč jste pro vizuály vybrali právě portrét do Hanse Malera?
Jednak je obraz mimořádně kvalitní, jednak přesvědčivě vypovídá o době, o níž výstava pojednává. Budoucí královna má opravdu nádherný, bohatě zdobený oděv a ve tváři zajímavý, oduševnělý výraz, který budí otázky.
Portrét vznikl okolo roku 1519, kdy jí bylo šestnáct let a žila v Innsbrucku se svou budoucí švagrovou Marií Uherskou. Připravovaly se spolu na roli královen, i když v té době Anna stále ještě očekávala, kterého z možných ženichů si vezme. Nebylo jasné, jestli to bude Ferdinand, nebo jeho starší bratr Karel V. Jagellonci, hlavně tedy Annin bratr Ludvík, by pochopitelně spíš uvítali, kdyby to byl Karel, protože byl významnější. Ten už ovšem v té době coby jasný dědic vyhlížel jiné aliance.
Pozoruhodné je, že přesně víme, kde obraz visel, protože to dokládá inventář sídla Markéty Rakouské, která byla pravou rukou svého otce Maxmiliána I. a později i jeho nástupce Karla V. Markéta byla Ferdinandova teta a působila jako místodržící v Nizozemí, tehdy velice bohatém území. Její dvůr v Mechelenu byl centrem humanismu a umění a také ona byla velmi uměnímilovná. A právě v jejím audienčním sále obraz visel, spolu s portrétem Marie Uherské reprezentoval propojení jagellonské a habsburské dynastie. Ferdinand, který tou dobou v Mechelenu pobýval, mohl díky portrétu poprvé spatřit svou budoucí nevěstu.
Kterým dalším exponátům byste doporučila věnovat zvláštní pozornost?
Mezi vzácné exponáty patří například mramorová busta Markéty Rakouské, unikátní dílo sochaře Conrata Meita, prvního renesančního kamenosochaře v Záalpí. Je mimořádně jemně provedená a donedávna se toto dílo mělo za ztracené. Velmi zajímavý je také osobní zápisník Ferdinanda I. a jeho pečetní prsten.
Osobně mám také velkou radost z toho, že můžeme vystavit druhou nejstarší vedutu Prahy, která v Česku ještě nikdy vystavena nebyla. Nejedná se o realistické zobrazení, tím veduty ani být neměly, přesto je na ní poměrně věrohodně zachycen Pražský hrad. Jde o dílo z 30. let, takže na ní ještě nestojí Královský letohrádek, zvaný lidově Letohrádek královny Anny, a starý královský palác, kde se nachází Vladislavský sál, má stále stanové střechy. Ty už byste tam dnes nenašli, protože v roce 1541 vypukl velký požár Malé Strany a Pražského hradu a podobu budovy dost změnil. Díky vedutě ovšem máme alespoň představu o tom, jak vypadal Hrad dříve.
Dalším velmi vzácným exponátem jsou stolní hodiny z roku 1527 od pražského hodináře Jakuba Čecha, který byl ve své době opravdovým mistrem a jeho dílo technickou raritou. Používal pružinový pohon, což bylo nesmírně inovativní. Jedná se o jedny z nejstarších datovaných a signovaných hodin vůbec. Je doložené, že u něj hodiny objednávala i Anna, jedny také zhotovil pro polského krále, Annina strýce. Dochovaly se pouze troje na světě.
Výstava také připomene ono nebezpečí ze strany Turků, a to ve formě turecké zbroje koní, tureckých zbraní nebo grafiky vyobrazující bitvu u Moháče. A dobovou mapou ukážeme, jak se tehdy lidem neuvěřitelně otevíraly obzory. Je na ní vidět Amerika, objevená pouhých jedenáct let před Anniným narozením.
Velmi zajímavé jsou i dobové listiny zapůjčené z Národního archivu v Praze, ale také z archivu vídeňského a budapešťského. Některé mají vysokou historickou autenticitu a ty české i velmi omezenou dobu vystavení, a tak budou k vidění pouze první měsíc, než je nahradí faksimile. Jsem moc ráda, že se nám během příprav výstavy podařilo spolupracovat s odbornými středními školami – například tyto faksimile vyrobili studenti restaurování listin a papíru ze Střední průmyslové školy grafické v Hellichovce.
Budoucí královský pár na portrétech Hanse Malera. Anninu podobiznu z roku 1519 si mohl prohlédnout i její budoucí manžel Ferdinand I. Habsburský.
Dochovaly se také Anniny šperky?
Bohužel ne. Máme několik inventářů jejích cenností, takže víme, co přesně sbírala, ale šperky byly de facto uloženým majetkem, přecházely do dědictví dalších pokolení, a pokud byla finanční nouze, rozprodávaly se. Celkově se jich z 16. století dochovalo málo. Na výstavě však vzácné ukázky dobových šperků budou zastoupeny.
Měla Anna vliv také na politické dění?
To je jedním z důvodů, proč výstavu chystáme. Anna byla dosud poměrně málo známou osobností, ale nebyla osobností bezvýznamnou, a už vůbec ne nezajímavou. Na vládě se aktivně podílela, byla Ferdinandovi velkou oporou. Když odjel do války či za jinými povinnostmi, stávala se jeho místodržící. Vydala celou řadu listin a je patrné, že jí v některých oblastech důvěřoval obzvlášť. Lépe znala poměry v Uhrách, a tak část komunikace s uherskými šlechtici buď přímo vykonávala, anebo ji s ní Ferdinand aspoň konzultoval.
Bylo něco takového v té době běžné?
Je pravda, že u Habsburků, pokud se nedostávalo mužských členů rodiny, byly do rolí místodržících obsazovány manželky, sestry i dcery, protože panovník měl k rodinném příslušníkovi prostě větší důvěru. Díky tomu několik žen té doby sehrálo zásadní historickou roli. Pokud jde o Annu, její úřední aktivita byla mnohem většího rozsahu, než bychom si mohli myslet. Na výstavě budou k vidění její dopisy, které to dokládají.
V jednom z nich píše Ferdinandovu tajemníkovi, že se z důvodu tureckého nebezpečí musí uchýlit hlouběji do vnitrozemí a prchá s dětmi do Pasova. A žádá ho o dohled nad tím, aby se manžel nevystavoval nebezpečí v boji. Její dopisy tak odhalují i její osobní myšlenky a pocity, včetně obav o život svého chotě a osud svých dětí, ale i třeba celého království. Z korespondence je také patrné, že Anna často cestovala, přestože byla mnohokrát těhotná – bavíme se o namáhavých cestách povozem a lodí, cestách, které trvaly i celé týdny. Anna svého manžela doprovázela také na sněmy, což bylo velice neobvyklé, a dokonce mu to bylo vytýkáno. Proč musí jezdit s ním, když je to tak nákladné?
Jak na to reagoval?
Tím, že pokládá za důležité, aby spolu trávili čas. Ty náklady mu navíc zas tak přemrštěné nepřipadaly.
Je něco, co vás během bádání o Anně Jagellonské vyloženě překvapilo?
Právě míra její úřednické a společenské aktivity. Dnes bychom řekli, že byla velmi zaneprázdněná. A také její angažovanost v jednání s umělci, ona sama díla objednávala, případně třeba malířům pomáhala zajišťovat kvalitní barvy. Z hlediska umění to pak byla celá další řada poznatků, díky kterým jsem si uvědomila, že bychom se této době měli věnovat více. V oblasti historie umění je velká pozornost věnována středověku – ať už v Česku, nebo ve střední Evropě – a pak době císaře Rudolfa II.
A je to logické, protože z těchto období se dochovalo mnoho památek. Doba vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána II. zůstává stále trochu v pozadí. Rudolf je vnímán jako velký sběratel, ale zajímavými sběrateli a mecenáši byli i jeho děd Ferdinand I. a otec Maxmilián II. – a jak je vidět, tak také Anna a ostatní příbuzní. Jsem přesvědčená, že se toho v 16. století stále skrývá spousta, co pro nás může být nejen úplně nové, ale také nesmírně zajímavé.