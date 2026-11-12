Slovenka ADÉLA vystoupí na Coachella 2027
Když se dnes podíváte na program festivalu Coachella 2027, najdete na něm Dua Lipu, SZA, Tame Impala, Madonnu i jedno jméno, které ještě nedávno znal především internet. ADÉLA. Dvaadvacetiletá zpěvačka z Bratislavy se oficiálně zařadila mezi interprety příštího ročníku slavného kalifornského festivalu, který se uskuteční 9.–11. a 16.–18. dubna 2027. Pro slovenskou hudební scénu jde o mimořádný moment. A pro samotnou Adélu o další splněný sen, na kterém pracuje prakticky od dětství.
Od Hannah Montana k americkému snu
Zatímco většina malých dětí sledovala seriál Hannah Montana pro zábavu, Adéla viděla svou budoucí kariéru. Když jí bylo přibližně pět let, rozhodla se, že se také stane popovou hvězdou. Jenže brzy zjistila, že Miley Cyrus není její sousedka a že cesta do amerického showbyznysu bude o něco komplikovanější. A tak se jako malá začala sama učit anglicky. Sledovala americké seriály, rozhovory se zpěvačkami a videa na YouTube.
Zatímco její vrstevníci řešili školní povinnosti, ona už přemýšlela, jak se jednou dostat na světová pódia. Velkou část dospívání přitom zasvětila klasickému baletu. Studovala ve Vídni i na prestižní English National Ballet School v Londýně. Přísný trénink jí dal disciplínu, ale postupně si uvědomila, že chce větší tvůrčí svobodu.
Vypadla jako první
Zásadní zlom přišel s projektem The Debut: Dream Academy, ze kterého později vznikla úspěšná dívčí skupina KATSEYE. Adéla se dostala mezi dvacet vybraných účastnic z více než 120 tisíc uchazeček. Jenže její cesta v soutěži skončila hned po prvním vyřazování. Pro někoho by to znamenalo konec velkého snu. Adéla ale zůstala v Los Angeles a rozhodla se vybudovat vlastní hudební kariéru. Diváci ji mezitím poznali také díky dokumentární sérii Netflixu Pop Star Academy: KATSEYE. Místo toho, aby se snažila zapadnout do předem vytvořené dívčí skupiny, začala hledat vlastní zvuk a vizuální identitu. A právě to se ukázalo jako její největší výhoda.
Popstar, která se nebojí provokovat
Adéla není další dokonale uhlazenou zpěvačkou. Její hudba kombinuje elektronický pop, výrazné beaty, provokativní texty a choreografie, ve kterých je stále patrný její baletní základ. V roce 2024 debutovala singlem Homewrecked, o rok později vydala EP The Provocateur a v září 2026 představila debutové album PRIMA. Název odkazuje na svět baletu i její ambici stát se jednou z nejvýraznějších popových interpretek současnosti. Za sebou má také vyprodané koncerty a severoamerické turné. Její kariéra se tak během několika let posunula od neúspěšného televizního castingu k mezinárodní hudební scéně.
Coachella jako další kapitola
Coachella patří mezi nejvlivnější hudební festivaly světa. Vystoupení zde může začínajícím interpretům otevřít dveře k úplně novému publiku, zvlášť když se jejich jméno objeví vedle největších světových hvězd. Pro Adélu je ale tento moment možná ještě osobnější. Jako dítě vyrůstající na Slovensku si totiž musela nejprve představit, že podobná kariéra je vůbec možná.
Dnes už nemusí nikoho přesvědčovat, že dívka z Bratislavy může mít místo v americkém popu. Její jméno je na plakátu festivalu Coachella. A jestli nás její dosavadní kariéra něco naučila, pak to, že Adéla rozhodně neplánuje zůstat jen malým písmem na festivalovém line-upu.