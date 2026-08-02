Úřadující mistři MLB pohodlně vedou ligu a jen málokdo jim může zabránit v zisku třetího titulu v řadě. Zásluhu na tom má jak vysoký rozpočet týmu, tak i velkolepé výkony hvězdy Shoheie Ohtaniho.
S jedním vítězstvím za druhým se tak daří i marketingu týmu, který si svých fanoušků váží. Už v půlce srpna totiž přichází kolaborace mezi Nike, týmem Dodgers a basketbalistou Kobe Bryantem.
Tenisky navazují na loňský mimořádně žádaný model Kobe 6 Protro „Dodgers“ podobně pojatou verzí modelu Kobe 5, čímž může vzniknout i celá řada dalších bot inspirovaných klubem, píše SneakerNews.
Kobe Bryant byl za svého hráčského působení známým fanouškem Dodgers a tým toto pouto udržuje při životě.
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Model Nike Kobe 5 Protro Dodgers kopíruje dresy týmu modrým základem, doplněným stříbrným logem Swoosh s bílým obrysem. Nejvýraznějším detailem je oblast paty, kde po bocích probíhá červené prošívání připomínající baseballový míček. Na vnitřní straně jazyku boty se objevují Kobeho dvě dresová čísla, 24 a 8, ztvárněná v grafice připomínající staré televizní obrazovky.
Podle dostupných informací vyjdou Nike Kobe 5 Protro Dodgers už 15. srpna 2026 v kompletní škále velikostí, cena se pak má pohybovat okolo 190 dolarů, což jsou zhruba 4 tisíce korun.
Důležité je však zmínit, že vzhledem k popularitě Dodgers i bot řady Kobe obecně lze očekávat velký zájem, a to že většina obchodů bude před vydáním pořádat losování o možnost nákupu.