Daniel Lee tentokrát pozval hosty do Chelsea College of Arts v jihozápadním Londýně. Ani výběr místa nebyl náhodný. Hlavní inspirací kolekce se totiž stala britská textilní návrhářka Celia Birtwell, jejíž charakteristické potisky výrazně ovlivnily módu 60. a 70. let. Právě její tvorba se propsala do klasických siluet značky Burberry a dodala jim hravější a barevnější podobu.
Sám Lee novou kolekci označil za tu, která má zatím nejvíce „duše“ a mluvil o návratu k samotným základům, uvádí portál hypebae.
Ve výsledku to ale rozhodně neznamenalo minimalismus. Tradiční Burberry kostka se proměnila v jemnější pruhy a ginghamové vzory, zatímco trenčkoty a tailoring doplnily slunečně žluté odstíny, květinové motivy a kresby.
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Dokonalost tentokrát nebyla cílem
Důležitou součástí kolekce je také podle značky určitá nedokonalost. Oblečení podle návrháře nemá působit příliš vyžehleně nebo bezchybně. Místo toho má vyvolávat dojem kousků, které jejich majitel skutečně nosí a postupně si je přizpůsobuje vlastnímu životu.
„Je v tom záměrná nedokonalost: myšlenka vlastnit nějaký kousek a skutečně v něm žít,“ vysvětlil Lee. Lidský dotek má být podle něj patrný v kostkách, liniích i celkovém zpracování kolekce.
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Central Cee poprvé na módním mole
Jedním z největších momentů přehlídky se nakonec stal Central Cee. Pro rappera nešlo o první setkání s Burberry, protože v minulosti navštěvoval přehlídky pravidelně a objevil se také v jejích kampaních. Tentokrát se ale poprvé přesunul z pozice hosta přímo na runway.
Jeho účast zároveň dobře zapadla do konceptu celé přehlídky, která spojovala historii britského módního domu se současnou britskou kulturou. Stejnou myšlenku podtrhovala i první řada, ve které usedli například Jorja Smith, Skepta nebo Kano.