Začíná Hollywood recyklovat?
V Hollywoodu se dlouho očekávalo, že každá premiéra, přehlídka nebo slavnostní večer přinese úplně nový outfit. Ideálně takový, který ještě nikdo neviděl. Zendaya ale společně se svým stylistou Law Roachem ukazuje, že někdy je zajímavější vrátit se k něčemu, co už jednou oblékla.
Na přehlídku Louis Vuitton jaro/léto 2027, která se konala 6. října během Paris Fashion Weeku, dorazila v obyčejných modrých džínách, bílém tílku a lodičkách. Na první pohled poměrně nenápadný outfit. Tedy až na výrazné krajkové bolerko s obřími volány, které jste možná už někde viděli. A pokud sledujete Zendayiny červené koberce, pravděpodobně víte kde.
Z filmové premiéry rovnou k džínám
Bílé krajkové bolerko navrhl Nicolas Ghesquière pro Louis Vuitton na zakázku. Zendaya ho poprvé oblékla letos v červenci na pařížskou premiéru filmu The Odyssey, kde ho kombinovala s dramatickými bílými šaty.
Na vytvoření původního modelu podle W Magazine padlo více než 800 hodin práce. A byla by vlastně škoda, kdyby něco takového skončilo po jediném večeru v archivu. Tentokrát ale herečka udělala přesný opak původního stylingu. Slavnostní šaty vyměnila za rovné džíny a jednoduché tílko. Výrazné volány zůstaly, ale celý outfit najednou působil mnohem uvolněněji.
Zendaya už to udělala několikrát
Pro herečku a jejího stylistu Law Roache nejde o první podobný experiment.
Během letošní propagace filmu The Drama se Zendaya vrátila také k bílým šatům Vivienne Westwood, které poprvé oblékla na Oscary v roce 2015. Tehdy v nich jako osmnáctiletá začínající hvězda zažila jeden ze svých prvních velkých módních momentů. O více než deset let později jim dala další příležitost. A právě to je na jejím přístupu zajímavé. Místo hledání stále nových a nových modelů pracuje s vlastní módní historií. Každý outfit už má svůj příběh a při dalším nošení dostává nový.
Opakovat outfit už není módní faux pas
Zendaya samozřejmě není první celebritou, která oblékla stejné šaty vícekrát. Cate Blanchett, Jane Fonda nebo princezna Kate opakování outfitů dlouhodobě ukazují jako přirozenou součást svého stylu.
V prostředí, kde se slavné osobnosti pravidelně objevují v zapůjčených modelech přímo z přehlídkových mol, je ale návrat ke staršímu kousku stále poměrně výrazným rozhodnutím. Navíc jde o zajímavou změnu v tom, jak o luxusní módě přemýšlíme. Oblečení nemusí být výjimečné jen proto, že je nové. Někdy je mnohem zajímavější právě to, že už něco zažilo.
Zendaya tak během Paris Fashion Weeku připomněla jednu docela obyčejnou věc, na kterou se v Hollywoodu občas zapomíná. Dobrý outfit si zaslouží víc než jednu fotografii.