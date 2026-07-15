Sedm věcí, které definují muže s dobrým vkusem. O penězích ani značkách to není


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Georgio Armani přehlídka | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  16:00
Dobrý vkus se nedá koupit. Nevisí na cenovce saka ani na logu hodinek. Je vidět v detailech, rozhodnutích a často i ve věcech, kterých si na první pohled ani nevšimnete. Jak tedy poznat muže, který ho skutečně má?

Dobrý vkus se dnes často zaměňuje za peníze, značky nebo schopnost sledovat trendy. Ve skutečnosti toho ale s těmito věcmi má společného mnohem méně, než si myslíme. Je to spíš tichý způsob, jak člověk dělá rozhodnutí, aniž by o tom musel mluvit. Nejde o to být vidět, ale být zapamatovatelný. A právě v tom se většinou pozná rozdíl mezi stylem a pouhou snahou o něj.

1. Nepotřebuje, aby všechno bylo vidět

Existuje zvláštní moment, který odlišuje styl od snahy působit stylově. Muž s dobrým vkusem nepotřebuje, aby každý věděl, kolik stála jeho bunda, hodinky nebo boty. Ne proto, že by na kvalitě nezáleželo. Právě naopak. Záleží mu na ní natolik, že nepotřebuje její hodnotu neustále vysvětlovat.

Harry Styles

2. Ví, že nejdůležitější není oblečení

Tohle může znít zvláštně v článku o módě. Jenže ani nejlepší oblečení na světě nezachrání člověka, který se v něm necítí dobře. Nejstylovější muži často nepůsobí výjimečně proto, co mají na sobě. Působí výjimečně tím, jak to nosí. Jejich sebevědomí nevychází z outfitu, ale outfit vychází z jejich sebevědomí.

3. Nehoní trendy, vybírá si

Každý měsíc vzniká nový mikrotrend. Každý týden někdo na TikToku rozhodne, co je údajně „out“ a co „in“. Muži s dobrým vkusem to většinou ignorují. Ne proto, že by o trendech nevěděli. Naopak. Často je sledují velmi pozorně. Jen chápou, že ne všechno, co je populární, musí být automaticky jejich součástí.

ASAP ROCKY

4. Investuje do věcí, které stárnou dobře

Existují produkty, které po roce vypadají zastarale. A pak existují věci, které vypadají lépe s každým dalším rokem. Kvalitní kožená bunda. Dobré hodinky. Perfektně padnoucí sako. Kašmírový svetr. Vůně, kterou nosíte roky. Muži s dobrým vkusem často nepřemýšlejí v sezonách, přemýšlejí totiž v dekádách. Možná právě proto jejich šatník nepůsobí jako výloha plná trendů.

Brad Pitt.

5. Chápe, že styl nekončí u oblečení

Největší omyl? Myslet si, že vkus se pozná jen podle šatníku. Ve skutečnosti se často projeví úplně jinde. V tom, jaký hotel si vybere. Jakou hudbu poslouchá. Jak zařídí svůj byt. Jakou restauraci doporučí přátelům. Jaké knihy leží na jeho nočním stolku.

6. Zná rozdíl mezi drahým a kvalitním

Tohle je možná jedna z největších lekcí, kterou se člověk naučí s věkem. Drahé a kvalitní nejsou synonyma. Některé z nejlepších věcí v mužském šatníku nestojí majlant. A některé z nejdražších nákupů bývají ty nejméně promyšlené. Muži s dobrým vkusem nehledají nejvyšší cenu, ale nejlepší provedení.

Paris Fashion Week.

7. Má vlastní názor

Možná nejdůležitější bod ze všech. Dobrý vkus nevzniká kopírováním. Vzniká tím, že člověk postupně zjistí, co se líbí jemu samotnému. Je snadné koupit si stejné tenisky, jaké má váš oblíbený herec. Mnohem těžší ale je vybudovat si vlastní estetiku. Vědět, co vám sluší, co vás baví a v čem se cítíte dobře bez ohledu na to, jestli je to právě trendy.

Trendy styl
Georgio Armani přehlídka
Paris Fashion Week.
George Clooney.
Brad Pitt.
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