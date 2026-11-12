Tereza Ramba pózuje v luxusních diamantových špercích. Vznikly výjimečné fotky


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Náušnice So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelníky So Move XL Pave a Move Link, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link Chain, bílé zlato, diamanty; vše Messika Paris. Body a punčocháče, oboje Wolford; boty, vintage. | foto: Esprit

Autor:
  17:00
Valérie Messika, která je dodnes kreativní ředitelkou značky Messika Paris, je dcerou obchodníka s diamanty Andrého Messiky. Značku postavenou na zlatě a diamantech založila v roce 2005, o dva roky později uvedla dnes nejslavnější kolekci Move s pohyblivými diamanty. Vychází z lehkosti a pohybu třpytivých kamenů a její krásné šperky, ať už jde o high jewelry, nebo nenápadnější kousky, lze opravdu nosit každý den. Typické jsou pro ni též prsteny, jež lze nosit na více prstech, chokery či náušnice obepínající ucho.

Fotograf Branislav Šimončík zachytil Terezu Rambu v luxusních špercích pro listopadové vydání časopisu Esprit.

Foto: Branislav Šimončík

Asistent fotografa: Jan Přibylský

Kreativní koncept a styling: Jan Králíček / Dolcevita

Make-up: Hristina Georgievska / Armani Beauty

Vlasy: Mirka Myšička / Shu Uemura

Talent: Tereza Ramba / Elite Model Management

Produkce: Marek Jaroš Production

Náušnice So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link 3-Row, bílé zlato, diamanty; náhrdelník Star Chaser, žluté zlato, zelený drahokam z Pákistánu sannan skarn a diamanty; vše Messika Paris. Šaty, Valerie Jurčíková; brýle, Rick Owens, prodává Blackout. & Therapy.

Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.

Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty, oboje Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy.

Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; Tereza drží v rukou náhrdelník So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty, vše Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.

Náramek So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; na pravé ruce prsten Star Chaser, žluté zlato, diamanty; na levé ruce dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; vše Messika Paris. Šaty-objekt, Magdalena Rajnohová (Design oděvu a obuvi, UMPRUM); punčocháče, Wolford.

Náušnice So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link Chain, bílé zlato, diamanty; náramek Move Link 3-Row, růžové zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; na noze má Tereza náhrdelník Move Link, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Body a punčocháče, obojí Wolford; boty, vintage.

Náušnice So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelníky So Move XL Pave a Move Link, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Star Chaser, žluté zlato, zelený drahokam z Pákistánu sannan skarn a diamanty; vše Messika Paris.Hedvábné tričko, DNB Denisa Nová; podprsenka, Valerie Jurčíková; punčochy, Wolford; boty, vintage.

Prsten Star Chaser, žluté zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; náramky Move Link 3-Row a So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náušnice Move Link MM Hoop, bílé zlato, diamanty; náhrdelníky Move Link, So Move XL Pave a Move Uno Long 116 cm, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Overal, Tomáš Němec.

Náhrdelník So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link Chain, bílé zlato, diamanty; náušnice So Move XL, růžové zlato, diamanty; náramek Move Link 3-Row, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Šaty, Mimaussy; návleky na nohy, Valerie Jurčíková; boty, vintage.

Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.

Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.

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Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.
Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.
Náhrdelník So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link Chain, bílé zlato, diamanty; náušnice So Move XL, růžové zlato, diamanty; náramek Move Link 3-Row, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Šaty, Mimaussy; návleky na nohy, Valerie Jurčíková; boty, vintage.
Prsten Star Chaser, žluté zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; náramky Move Link 3-Row a So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náušnice Move Link MM Hoop, bílé zlato, diamanty; náhrdelníky Move Link, So Move XL Pave a Move Uno Long 116 cm, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Overal, Tomáš Němec.
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