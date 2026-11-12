Tereza Ramba pózuje v luxusních diamantových špercích. Vznikly výjimečné fotky

Fotograf Branislav Šimončík zachytil Terezu Rambu v luxusních špercích pro listopadové vydání časopisu Esprit.
Foto: Branislav Šimončík
Asistent fotografa: Jan Přibylský
Kreativní koncept a styling: Jan Králíček / Dolcevita
Make-up: Hristina Georgievska / Armani Beauty
Vlasy: Mirka Myšička / Shu Uemura
Talent: Tereza Ramba / Elite Model Management
Produkce: Marek Jaroš Production
Náušnice So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link 3-Row, bílé zlato, diamanty; náhrdelník Star Chaser, žluté zlato, zelený drahokam z Pákistánu sannan skarn a diamanty; vše Messika Paris. Šaty, Valerie Jurčíková; brýle, Rick Owens, prodává Blackout. & Therapy.
Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.
Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty, oboje Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy.
Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; Tereza drží v rukou náhrdelník So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty, vše Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.
Náramek So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; na pravé ruce prsten Star Chaser, žluté zlato, diamanty; na levé ruce dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; vše Messika Paris. Šaty-objekt, Magdalena Rajnohová (Design oděvu a obuvi, UMPRUM); punčocháče, Wolford.
Náušnice So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link Chain, bílé zlato, diamanty; náramek Move Link 3-Row, růžové zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; na noze má Tereza náhrdelník Move Link, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Body a punčocháče, obojí Wolford; boty, vintage.
Náušnice So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelníky So Move XL Pave a Move Link, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Star Chaser, žluté zlato, zelený drahokam z Pákistánu sannan skarn a diamanty; vše Messika Paris.Hedvábné tričko, DNB Denisa Nová; podprsenka, Valerie Jurčíková; punčochy, Wolford; boty, vintage.
Prsten Star Chaser, žluté zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; náramky Move Link 3-Row a So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náušnice Move Link MM Hoop, bílé zlato, diamanty; náhrdelníky Move Link, So Move XL Pave a Move Uno Long 116 cm, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Overal, Tomáš Němec.
Náhrdelník So Move XL Pave, růžové zlato, diamanty; náhrdelník Move Link Chain, bílé zlato, diamanty; náušnice So Move XL, růžové zlato, diamanty; náramek Move Link 3-Row, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Šaty, Mimaussy; návleky na nohy, Valerie Jurčíková; boty, vintage.
Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.
Náhrdelníky Move Link 3-Row a Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; dva prsteny Divine Enigma, bílé zlato, diamanty; prsten So Move 2 Fingers, růžové zlato, diamanty; vše Messika Paris. Hedvábné šaty, Hana Valtová; podprsenka, Anine Bing, prodává Blackout. & Therapy; boty, vintage.