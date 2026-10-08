Fashion week je postavený na tom, že se díváme. Na oblečení, celebrity v první řadě, jejich kabelky, boty a ideálně i na to, kdo sedí vedle koho. Alessandro Michele chtěl tentokrát něco jiného. Aby si jeho hosté také něco přečetli. K pozvánce na přehlídku Valentino jaro/léto 2027 proto přiložil malou kartičku s nezvyklým požadavkem: přineste knihu. Mohla být nová nebo z vlastní knihovny a po skončení show měly všechny výtisky putovat do místních knihoven.
Byl to poměrně jednoduchý způsob, jak během týdne, kdy se všechno fotografuje, postuje a scrolluje rychlostí světla, přimět hosty udělat něco nezvykle analogového. A zároveň jsme díky tomu zjistili, co mají celebrity na poličkách. Což je možná zajímavější než další what’s in my bag.
Co čte Anna Wintour?
Přehlídka se konala v pařížské Bibliothèque Sainte-Geneviève a Michele ji pojmenoval Antibiblioteca: Catalogue of the Unread. Vycházel z myšlenky „antilibrary“ – tedy knihovny tvořené nejen tím, co jsme už přečetli, ale hlavně tím, co na nás ještě čeká. Hosté vzali zadání poměrně vážně.
Cynthia Erivo přinesla Giovanni’s Room Jamese Baldwina. Naomi Watts sáhla po Jane Eyre Charlotte Brontë. Colman Domingo dorazil s Mastering the Art of French Cooking od Julie Child a Joe Alwyn zvolil Roalda Dahla a jeho James and the Giant Peach. Alexander Skarsgård přišel s islandskými ságami, Clairo s Covert Joy od Clarice Lispector a Zoey Deutch s The Sixth Extinction Elizabeth Kolbert. A Anna Wintour? Pride and Prejudice od Jane Austen.
Kniha jako nová it-bag
Celá věc byla vlastně dokonale Micheleovská. Kreativní ředitel Valentina má rád předměty, které vypovídají něco o člověku, který je nosí. A kniha je v tomhle možná ještě osobnější než kabelka. Birkin vám řekne, kolik jste ochotni utratit. Kniha může prozradit, co vás dojímá nebo za koho chcete být považováni. A ano, i výběr knihy na Valentino show je samozřejmě určitý druh stylingu.
Antiknihovna se přesunula na molo
Literární koncept navíc nebyl jen chytrým PR trikem pro front row. Michele ho použil jako základ celé kolekce. V poznámkách k přehlídce přirovnal nepřečtené knihy k oblečení, které možná nikdy nebudeme nosit. Obojí v sobě podle něj uchovává možnost něčeho, co se ještě nestalo. Jiné verze našeho života, jiného způsobu, jakým bychom mohli vypadat nebo kým bychom mohli být.
A kolekce podle toho vypadala.
Michele tentokrát pracoval s těsnějšími proporcemi, korzetovými topy a pouzdrovými sukněmi, ale samozřejmě by to nebyl Michele, kdyby všechno zůstalo spořádané. Objevily se výrazné barvy, krajky, peří, flitry, výrazné šperky, vzory, košile zastrčené do průsvitných party sukní nebo dlouhá saka kombinovaná s krajkovými biker shorts.