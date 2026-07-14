Norský útočník se v posledních týdnech stal doslova módní ikonou. Tentokrát měl na sobě svou klasickou kombinaci, a to klubovou teplákovou soupravu, tenisky z kolaborace Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low v barvách Manchesteru City, sluneční brýle a tašku Dolce & Gabbana. Pozornost si ale ukradl úplně jiný doplněk, jímž byl vycpaný mýval s lahví whisky.
|
Fotbalista s nejdražším šatníkem světa? Haaland nosí Hermès za milióny
Jde o takzvaného „Whiskey Raccoon“ z obchodu Wild Bill’s v texaském Dallasu, který Haaland zřejmě navštívil během svého pobytu ve Spojených státech, píše GQ. Pokud vás zajímá cena, tak tenhle suvenýr stojí zhruba 750 dolarů, tedy nějakých 16 tisíc korun českých.
Přehlížená taška
Mnoho lidí přitom přehlíží už zmíněnou tašku od Dolce & Gabbana. Nejde totiž o kousek, který si lze běžně koupit. Taška z plátna s bordó krokodýlí kůží totiž pochází přímo z přehlídky jarní/letní kolekce 2027 v Miláně. Na mole ji značka kombinovala s pleteným polokošilí, bordó proužkovanými kalhotami a stejnobarevným sakem v ruce. Haalandův styling byl poněkud divočejší.
Ať je to jak chce, pětadvacetiletý fotbalista už dávno prokázal, že má na tašky vytříbený vkus. Jeho sbírka Hermès, zahrnující několik kabelek Birkin a Kelly, je dobře zdokumentovaná. Nedrží se ale jedné značky, jelikož vlastní i vzácné kufry Keepall a crossbody tašky Louis Vuitton nebo prošívanou aktovku Chanel. Na cesty rád sahá po Goyardu a na letištích ho lze často zahlédnout s kufrem Satolas GM.