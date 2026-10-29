Americký rapper a zakladatel značky GOLF WANG spojil síly s FC Barcelonou, Nike a Spotify, aby vytvořil kolekci, která má ke klasickému sportovnímu merchandisingu pořádně daleko. Nechybí retro dresy, výrazné barvy ani limitovaná edice čítající pouhých 1 899 kusů.
Fotbal a móda si v posledních letech rozumějí lépe než kdy dřív
Dresy evropských klubů se zabydlely v šatnících lidí, kteří by jen stěží vyjmenovali základní jedenáctku svého oblíbeného týmu, a sportovní estetika proniká i do kolekcí luxusních značek. Nejnovějším důkazem je spolupráce Tylera, The Creatora s FC Barcelonou.
Americký hudebník, producent a módní návrhář se spojil se Spotify, Nike a katalánským klubem, aby prostřednictvím své značky GOLF WANG vytvořil speciální kolekci. Její součástí je také upravený dres, ve kterém Barcelona nastoupila 25. října proti Realu Madrid ve slavném El Clásicu.
Místo tradičního loga Spotify se na přední straně objevil výrazný žlutý nápis GOLF. A pro Tylera to znamená další krok v budování vlastního kreativního světa, který už dávno nekončí u hudby.
Estetika označovaná jako blokecore, která kombinuje fotbalové dresy s každodenním oblečením, pomohla změnit způsob, jakým se na sportovní módu díváme. Z fotbalových triček se staly stylové kousky a jejich historické varianty získaly novou hodnotu.
Když fotbalový dres dostane vlastní módní kolekci
Tyler, The Creator nikdy nepatřil mezi umělce, kteří by se spokojili s obyčejným tričkem se svým jménem. Jeho značka GOLF WANG, založená v roce 2011, je známá výraznými barvami, hravými potisky a kombinováním nostalgie s moderním streetwearem. A přesně tento přístup přenesl také do spolupráce s Barcelonou.
Kolekce má jedenáct kousků a kromě samotného fotbalového dresu zahrnuje například univerzitní bundu ve stylu amerických škol, retro teplákovou soupravu, mikiny, trička nebo doplňky. Nechybí ani leopardí potisk, který byste na běžném klubovém merchandisingu hledali jen těžko.
Zatímco fotbalové kluby tradičně prodávají oblečení především fanouškům, tahle kolekce míří také na milovníky módy. Dres se totiž nemusí kombinovat jen s kopačkami. Klidně si ho představte s širokými džínami, mokasínami nebo vintage koženou bundou.
Tyler dostal něco, co před ním žádný umělec neměl
Spolupráce Barcelony a Spotify s hudebními hvězdami není žádnou novinkou. Na dresech se už objevila loga Drakea, Rosalíe, Rolling Stones, Coldplay nebo Travise Scotta.
Tylerova účast se ale od předchozích projektů liší. Jako první umělec v historii této série totiž získal plnou kreativní kontrolu nad doprovodnou kampaní. Nešlo tedy pouze o výměnu loga na dresu. Rapper se podílel na celkové vizuální identitě projektu a sám režíroval krátký propagační film. Ten s typickým absurdním humorem ukazuje, že ani spolupráce s jedním z nejslavnějších fotbalových klubů světa nemusí být přehnaně vážná.
Jen 1 899 dresů. A číslo není náhodné
Zvláštní pozornost si zaslouží limitovaná edice zápasového dresu, která vznikla v počtu 1 899 kusů. Číslo odkazuje na rok založení FC Barcelony.
Vedle této edice klub představil také exkluzivnější varianty s podpisy hráčů a samotného Tylera. Pro sběratele tak jde o další příležitost získat předmět, který propojuje sportovní historii s popkulturou.
Kolekce se začala prodávat 15. října prostřednictvím oficiálních obchodů Barcelony, GOLF WANG a vybraných prodejních kanálů Nike.