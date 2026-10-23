Trenýrky na odiv, pásky proklatě nízko. 3 podivné detaily, které ovládly módní přehlídky


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Valentino - Týden módy v Paříži. Kolekce Jaro/léto 2027. | foto: AAF / Camerapress / Profimedia

Karolína Minaříková Krupková
  18:00
Nad očekávání překvapivé detaily představili návrháři slavných módních značek - Gucci, Valentino, či Loewe. Podle tvůrců kolekcí pro jaro a léto 2027 budeme příští rok nosit tkaničky na nečekaných částech oděvu, rozšíříme si sbírku kožených pásků a hranice pánské módy se posunou natolik, že i gentlemanovi v hedvábné košili bude vykukovat spodní prádlo. Který z těchto detailů vyzkoušíte na vlastní kůži?

Za trenky se nestyďte

Model na mole módní přehlídky Loewe během kolekce jaro/léto 2027 v rámci Paris...
Valentino - Týden módy v Paříži. Kolekce Jaro/léto 2027.

Vlevo: Podvlíkačky Loewe. Vpravo: Trenýrky Valentino.

Vzpomínáte, když módní génius Alexander McQueen v roce 1993 představil světu koncept ultra nízkých džínů? Tyto kalhoty, které odhalují víc, než by měly, se opakovaně vrací na výsluní. Módní domy ale tentokrát přicházejí s další vychytávkou: značka Loewe ve své letní kolekci vzývá pánské trenýrky a ukazuje nejen jejich lem, ale také prodlouženou variantu, která připomíná jakési podvlíkačky. Valentino si též pohrává s demonstrací spodního prádla, jak jej známe z hiphopové či skateové scény, ale povyšuje ho na detail hodný klasické pánské módy.

Pořádně se opásejte

Gucci, kolekce jaro/léto 2027
Kolekce Ferragamo, jaro/léto 2027, Milánský týden módy, 26. září 2026

Vlevo: Masivní pásek Gucci. Vpravo: Dvojitý pásek Ferragamo.

Gucci je symbolem kožených doplňků. Vždyť v roce 1921 tato rodinná značka začínala jako tradiční výrobce zakládající si na řemesle a kvalitě. Roku 1994 ale přišel Tom Ford a pásek s velkým G proměnil v doplněk nabitý sex-appealem. Současný kreativní ředitel Demna Gvasalia posunul Gucci pásek ještě dál. Vytvořil několikařadý model s mnoha přezkami, který na ženském těle připomíná nízký korzet, a muži jej nosí rebelsky posazený pod boky. Módní dům Ferragamo nás zase přesvědčuje, že jeden pásek nestačí, a nabádá nás k pořízení hned dvou kousků.

Zavažte si tkaničky

Miu Miu - Týden módy v Paříži. Kolekce Jaro/léto 2027.
Miu Miu - Týden módy v Paříži. Kolekce Jaro/léto 2027.

Další italská ikona, značka Miu Miu, ve své kolekci pro jaro a léto 2027 naznačuje, že i ten nejbanálnější detail se může stát nepřehlédnutelným. Obyčejné tkaničky totiž návrhářka Miuccia Prada použila nečekaně na zapínání kalhot i sukní, kde nahrazují zipy či knoflíky. Stejnou hru s detailem pak Miuccia rozehrává i na obuvi, kterou opatřila dvojitým vázáním.

Valentino - Týden módy v Paříži. Kolekce Jaro/léto 2027.
Valentino - Týden módy v Paříži. Kolekce Jaro/léto 2027.
Valentino - Týden módy v Paříži. Kolekce Jaro/léto 2027.
Model na mole módní přehlídky Loewe během kolekce jaro/léto 2027 v rámci Paris Fashion Week, 2. října 2026.
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