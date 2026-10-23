Za trenky se nestyďte
Vlevo: Podvlíkačky Loewe. Vpravo: Trenýrky Valentino.
Vzpomínáte, když módní génius Alexander McQueen v roce 1993 představil světu koncept ultra nízkých džínů? Tyto kalhoty, které odhalují víc, než by měly, se opakovaně vrací na výsluní. Módní domy ale tentokrát přicházejí s další vychytávkou: značka Loewe ve své letní kolekci vzývá pánské trenýrky a ukazuje nejen jejich lem, ale také prodlouženou variantu, která připomíná jakési podvlíkačky. Valentino si též pohrává s demonstrací spodního prádla, jak jej známe z hiphopové či skateové scény, ale povyšuje ho na detail hodný klasické pánské módy.
Pořádně se opásejte
Vlevo: Masivní pásek Gucci. Vpravo: Dvojitý pásek Ferragamo.
Gucci je symbolem kožených doplňků. Vždyť v roce 1921 tato rodinná značka začínala jako tradiční výrobce zakládající si na řemesle a kvalitě. Roku 1994 ale přišel Tom Ford a pásek s velkým G proměnil v doplněk nabitý sex-appealem. Současný kreativní ředitel Demna Gvasalia posunul Gucci pásek ještě dál. Vytvořil několikařadý model s mnoha přezkami, který na ženském těle připomíná nízký korzet, a muži jej nosí rebelsky posazený pod boky. Módní dům Ferragamo nás zase přesvědčuje, že jeden pásek nestačí, a nabádá nás k pořízení hned dvou kousků.
Zavažte si tkaničky
Další italská ikona, značka Miu Miu, ve své kolekci pro jaro a léto 2027 naznačuje, že i ten nejbanálnější detail se může stát nepřehlédnutelným. Obyčejné tkaničky totiž návrhářka Miuccia Prada použila nečekaně na zapínání kalhot i sukní, kde nahrazují zipy či knoflíky. Stejnou hru s detailem pak Miuccia rozehrává i na obuvi, kterou opatřila dvojitým vázáním.