Značka Nike letos na jaře oprášila legendární model Moon Shoe poté, co jeho siluetu z archivu vytáhla značka Jacquemus. A přestože Nike staré modely obnovuje pravidelně, tenhle případ byl trochu jiný. Pro ty, kdo to nevědí, originální Moon Shoe jsou v podstatě chodící kus historie Nike.
Jak popisuje GQ, spoluzakladatel Bill Bowerman kdysi experimentoval s gumou ve vaflovači, aby vytvořil nový typ přilnavé podrážky, a z první verze boty vzniklo ručně pouhých 12 párů pro běžce na americkém olympijském výběrovém závodě v roce 1972.
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O 50 let později se k modelu dostala francouzská značka Jacquemus. Ta botu zeštíhlila, změkčila a udělala o něco módnější, což vyvolalo obrovský zájem, takže páry se rozprodaly během chvilky. Jeden si pořídil i Bradley Cooper a model dokonce dokázal na chvíli odlákat Rihannu od značky Puma. A zdá se, že na řadě teď může být vlastní verze pro Travise Scotta.
Jeho tajemný pár má stejný nízkoprofilový tvar a vaflovanou podrážku jako originál, všechno ostatní je ale zpracované ve stylu Scottovy vlastní streetwearové značky Cactus Jack. Svršek je z vymývané černé kůže a chlupatého semiše, což botě dodává lehce ošuntělý vzhled. Přes špičku vedou tmavě červené tkaničky a na boku samozřejmě nechybí obří obrácené logo Nike.
Otázkou tak zůstává, zda se model Travis Scott x Nike Moon Shoe dostane skutečně do prodeje. Oficiální vyjádření totiž zatím nepřišlo od žádné ze stran.