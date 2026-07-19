Travis Scott ukázal tajemné Nike. Na premiéru Odyssey dorazil v dosud neznámém modelu


Travis Scott na premiéře filmu Odyssea | foto: Getty Images

Jan Houška
  16:00
Travis Scott si v novém velkofilmu Christophera Nolana Odyssea zahrál barda v prostém oblečení. Na newyorské premiéře si ale rapper na nohy obul pár tenisek Nike, které nejsou nikde na trhu.

Značka Nike letos na jaře oprášila legendární model Moon Shoe poté, co jeho siluetu z archivu vytáhla značka Jacquemus. A přestože Nike staré modely obnovuje pravidelně, tenhle případ byl trochu jiný. Pro ty, kdo to nevědí, originální Moon Shoe jsou v podstatě chodící kus historie Nike.

Jak popisuje GQ, spoluzakladatel Bill Bowerman kdysi experimentoval s gumou ve vaflovači, aby vytvořil nový typ přilnavé podrážky, a z první verze boty vzniklo ručně pouhých 12 párů pro běžce na americkém olympijském výběrovém závodě v roce 1972.

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O 50 let později se k modelu dostala francouzská značka Jacquemus. Ta botu zeštíhlila, změkčila a udělala o něco módnější, což vyvolalo obrovský zájem, takže páry se rozprodaly během chvilky. Jeden si pořídil i Bradley Cooper a model dokonce dokázal na chvíli odlákat Rihannu od značky Puma. A zdá se, že na řadě teď může být vlastní verze pro Travise Scotta.

Jeho tajemný pár má stejný nízkoprofilový tvar a vaflovanou podrážku jako originál, všechno ostatní je ale zpracované ve stylu Scottovy vlastní streetwearové značky Cactus Jack. Svršek je z vymývané černé kůže a chlupatého semiše, což botě dodává lehce ošuntělý vzhled. Přes špičku vedou tmavě červené tkaničky a na boku samozřejmě nechybí obří obrácené logo Nike.

Otázkou tak zůstává, zda se model Travis Scott x Nike Moon Shoe dostane skutečně do prodeje. Oficiální vyjádření totiž zatím nepřišlo od žádné ze stran.

Tenisky Nike Moon Shine na nohách Travise Scotta. FOTO Getty Images

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