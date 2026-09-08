Trojnásobný vítěz Super Bowlu se v kampani objevuje po boku dalších kulturních osobností a do jednoho z nejrozpoznatelnějších jmen americké módy tak vnáší vlastní směs sportu, showbyznysu a osobního stylu.
Kampaň fotografoval Lachlan Bailey v newyorském hotelu The Plaza a jde o první velkou podzimní kapitolu Kelceho spolupráce se značkou.
Kampaň zasazuje Travise právě do hotelu The Plaza, který má pro Tommyho Hilfigera zvláštní význam, jelikož návrhář se svou ženou Dee tam přes deset let bydleli, takže se místo přirozeně nabídlo jako kulisa pro kampaň inspirovanou historií, energií a nepředvídatelnou kulturní směsicí New Yorku, píše Fashion Network.
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Značka kampaň pro podzim 2026 nazvala „Only in New York“ (Jedině v New Yorku) a město v ní funguje jako kulisa i jako další postava.
Po boku Kelceho se v kampani objevují Tommy a Dee Hilfigerovi, Gigi Hadid, Jisoo, Peggy Gou, tenista Frances Tiafoe a bývalá basketbalová legenda Carmelo Anthony. Dohromady sestava zastupuje průnik módy, sportu, hudby a zábavního průmyslu, který v posledních letech v univerzu značky Tommy Hilfiger hraje čím dál větší roli.
„Tommy nás pro tuhle kampaň pustil do svého světa v hotelu The Plaza a klasičtější newyorský moment si těžko představit,“ řekl fotbalista ke kampani.