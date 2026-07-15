Tom Holland ukázal, že klasika funguje vždy. Stačí si vzít oblek Fear of God


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Tom Holland v obleku Fear of God na premiéře The Odyssey | foto: Profimedia.cz

Jan Houška
  18:00
Zatímco jeho žena Zendaya na newyorské premiéře The Odyssey zářila v bílých andělských křídlech jako bohyně Athéna, Tom Holland vsadil na přesný opak, a to černý oblek z jarní kolekce Fear of God.

Tom Holland tak vedle své manželky působil jako dokonalý kontrast. Elegance beze zbytečných gest, přesně jak se sluší na herce, který ve filmu ztvárnil Telemacha, syna Odyssea. Holland dorazil na červený koberec před AMC Lincoln Square krátce po Zendaye a byť spolu na koberci nepózovali, pozornost si i tak získal.

Herec pak přítomným novinářům přiznal, že se cítí jak na „obláčku devět“ – nadšený nejen z filmu samotného, ale i z toho, že mohl pracovat po boku Matta Damona, Anne Hathaway, Lupity Nyong’o a samotného režiséra Christophera Nolana.

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Volba obleku právě od značky Fear of God možná není ani tak náhodná, jak se může na první pohled zdát. Fear of God patří mezi hrstku amerických luxusních značek, které se skutečně prosadily i za oceánem, a jejího zakladatele Jerryho Lorenza spojuje s hollywoodským a hudebním světem dlouhá řada spoluprací (Nike, Adidas, Zegna). Takže když si takovou značku vybere někdo jako Tom Holland, je to i signál, že sahá po značce, která rozumí propojení showbyznysu, sportu a mladé generace stejně dobře jako on sám.

Tom Holland v obleku Fear of God na premiéře The Odyssey
Tom Holland v obleku Fear of God na premiéře The Odyssey
Tom Holland v obleku Fear of God na premiéře The Odyssey
Tom Holland v obleku Fear of God na premiéře The Odyssey
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