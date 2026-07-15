Tom Holland tak vedle své manželky působil jako dokonalý kontrast. Elegance beze zbytečných gest, přesně jak se sluší na herce, který ve filmu ztvárnil Telemacha, syna Odyssea. Holland dorazil na červený koberec před AMC Lincoln Square krátce po Zendaye a byť spolu na koberci nepózovali, pozornost si i tak získal.
Herec pak přítomným novinářům přiznal, že se cítí jak na „obláčku devět“ – nadšený nejen z filmu samotného, ale i z toho, že mohl pracovat po boku Matta Damona, Anne Hathaway, Lupity Nyong’o a samotného režiséra Christophera Nolana.
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Holland spojil svou značku BERO s Nolanovou Odysseou. Vznikla limitovaná edice piva
Volba obleku právě od značky Fear of God možná není ani tak náhodná, jak se může na první pohled zdát. Fear of God patří mezi hrstku amerických luxusních značek, které se skutečně prosadily i za oceánem, a jejího zakladatele Jerryho Lorenza spojuje s hollywoodským a hudebním světem dlouhá řada spoluprací (Nike, Adidas, Zegna). Takže když si takovou značku vybere někdo jako Tom Holland, je to i signál, že sahá po značce, která rozumí propojení showbyznysu, sportu a mladé generace stejně dobře jako on sám.