Tom Holland a Matt Damon dokazují, že dobře padnoucí oblek je zpět

Po období, kdy se pánská móda předháněla v tom, kdo přijde s extravagantnějším outfitem, začíná být největším luxusem něco úplně jiného a tím je oblek, který perfektně sedí. Žádné přehnaně široké kalhoty, přezdobené klopy ani křiklavé barvy. Jen kvalitní materiál, správné proporce a střih, který respektuje postavu.
Tenhle tichý návrat ke krejčovině jde letos vidět stále častěji. Na přehlídkách, filmových premiérách i kampaních luxusních značek. Místo trendů, které vydrží jednu sezonu, se znovu prosazuje styl, který funguje desítky let.
Tak co si oblékli?
Tom Holland vsadil na tmavý, minimalistický model s čistými liniemi. Nic navíc. Žádné výrazné doplňky ani snaha za každou cenu zaujmout.
Matt Damon zvolil podobně střídmý přístup. Klasický tmavě modrý oblek doplnil elegantní kravatou a nechal vyniknout perfektní střih. Výsledek působil sebevědomě, nadčasově a přesně tak, jak by měla vypadat hollywoodská elegance.
Odyssea je jedním z nejočekávanějších filmů roku
Premiéra navíc přitáhla pozornost i kvůli samotnému filmu. Novinku režiséra Christophera Nolana inspirovanou Homérovou Odysseou provází obrovská očekávání a hvězdné obsazení.
Vedle Matta Damona, který ztvárňuje hlavní roli Odyssea, se ve filmu objeví také Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o nebo Robert Pattinson.
Nejstylovější trend? Nehonit trendy
Právě proto působily outfity hlavních hvězd tak osvěžujícím dojmem. Nepotřebovaly šokovat ani sbírat lajky na sociálních sítích. Jen připomněly jednoduchou věc: dobře padnoucí oblek nikdy nevyjde z módy. A zatímco se módní trendy mění téměř každou sezonu, právě takové momenty dokazují, že opravdový styl není o tom být nejhlasitější v místnosti. Stačí vědět, co funguje.