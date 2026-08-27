Tom Brady mění dres za Gucci oblek. Z quarterbacka je nečekaná módní hvězda


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Tom Brady kráčí po mole během přehlídky Gucci Cruise 2027 na Times Square v New Yorku. 16. května 2026. (Foto: Taylor Hill/Getty Images) | foto: Taylor Hill

Mariana Vašutová
  16:00
Devětačtyřicetiletý bývalý quarterback Tom Brady se objevil v kampani Gucci pod vedením návrháře Demny a ukazuje, že jeho šatník může vypadat úplně jinak, než jsme u něj byli zvyklí.

Tom Brady má za sebou sedm vítězství v Super Bowlu, rekordy, sochu před stadionem a kariéru, během níž se stal jedním z největších sportovců historie. Přesto si letos přidal další položku do životopisu, kterou byste možná nečekali: model Gucci.

Tom Brady se stává tváří nové kampaně Gucci pro podzim/zimu 2026. V kampani...

Po květnové přehlídce na newyorském Times Square se Brady objevuje také v nové kampani Gucci pro podzim a zimu 2026. Fotografoval ji Michal Chelbin a vedle Bradyho v ní najdete například Alex Consani, EsDeeKid nebo Shawna Mendese.

Brady v kůži? Překvapivě ano

Brady přiznal, že před kampaní neměl se značkou Gucci žádný zvlášť blízký vztah. Právě proto pro něj byla spolupráce způsobem, jak vystoupit ze své komfortní zóny. Největší novinkou pro něj byl kožený outfit od hlavy až k patě. Kožené kalhoty si podle svých slov oblíbil natolik, že si jedny nechal i ve svém šatníku.

Proč právě Tom Brady?

Možná právě proto. Gucci pod vedením návrháře Demny se nesnaží vytvořit další svět, do něhož musí člověk dokonale zapadat. Spíš jej láká ven ze své komfortní zóny. A Brady je pro to překvapivě dobrý kandidát. Je mu 49, nemá klasické fashion CV a přesto dokáže obléct Gucci tak, že nepůsobí jako někdo, kdo se zoufale snaží být módní. Je to pořád Tom Brady. Jen v kožených kalhotách.

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