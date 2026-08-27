Tom Brady má za sebou sedm vítězství v Super Bowlu, rekordy, sochu před stadionem a kariéru, během níž se stal jedním z největších sportovců historie. Přesto si letos přidal další položku do životopisu, kterou byste možná nečekali: model Gucci.
Po květnové přehlídce na newyorském Times Square se Brady objevuje také v nové kampani Gucci pro podzim a zimu 2026. Fotografoval ji Michal Chelbin a vedle Bradyho v ní najdete například Alex Consani, EsDeeKid nebo Shawna Mendese.
Brady v kůži? Překvapivě ano
Brady přiznal, že před kampaní neměl se značkou Gucci žádný zvlášť blízký vztah. Právě proto pro něj byla spolupráce způsobem, jak vystoupit ze své komfortní zóny. Největší novinkou pro něj byl kožený outfit od hlavy až k patě. Kožené kalhoty si podle svých slov oblíbil natolik, že si jedny nechal i ve svém šatníku.
Proč právě Tom Brady?
Možná právě proto. Gucci pod vedením návrháře Demny se nesnaží vytvořit další svět, do něhož musí člověk dokonale zapadat. Spíš jej láká ven ze své komfortní zóny. A Brady je pro to překvapivě dobrý kandidát. Je mu 49, nemá klasické fashion CV a přesto dokáže obléct Gucci tak, že nepůsobí jako někdo, kdo se zoufale snaží být módní. Je to pořád Tom Brady. Jen v kožených kalhotách.