Timothée Chalamet se o víkendu objevil na mistrovství světa ve fotbale v hodně speciálních teniskách. Herec měl totiž na nohou model Clot x Adidas Samba Espadrille, což je vzácný model, který vznikl ve spolupráci s hongkongskou streetwearovou značkou Edisona Chena.
Kolaborace, poprvé představená minulý měsíc, vychází ze svršku modelu Samba Millennium, přidává semišovou špičku, nahrazuje obvyklou gumovou podrážku verzí pletenou z rafie a na patě má logo Clot vyražené lesklou zlatou fólií, popisuje GQ.
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Přitom by člověk řekl, že jde o model, který už svou největší slávu zažil. Adidas Samba je botou, která zažila svůj největší zájem kolem roku 2023. Ať šlo o Ronnieho Fiega nebo Grace Wales Bonner, každý cool návrhář měl svou kolaboraci. Na chvíli to vypadalo, že jde o jedinou botu, po níž všichni touží. Pak ale přišel nevyhnutelný pád a na dlouhou dobu to vypadalo, že éra těchto opěvovaných tenisek je u konce.
Vypadá to ale, že se je Chalamet teď snaží vrátit zpět do hry, a není v tom sám. Hvězda Stranger Things Finn Wolfhard je nosil v lednu po New Yorku, Harry Styles se zase v páru objevil v březnu během vystoupení v Saturday Night Live. Vypadá to tak, že se ikona se třemi pruhy pomalu vrací do oběhu.