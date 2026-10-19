Veselá revoluce plná krutosti. Výstava připomíná fenomény z devadesátek

Když Corinne Day fotila poprvé Kate Moss, bylo všechno zalité sluncem – doslova. Toho jarního dne v roce 1990 nechala tehdy neznámou pihatou dívku běhat po pláži s čelenkou z peří a do půl těla nahou. Zakouřily si prý trávu, Kate se smála a uličnicky se pitvořila proti slunci. Bylo jí čerstvě šestnáct a fotoreportáž pro britský magazín The Face se stala začátkem dvou mimořádných kariér – Kate Moss před objektivem a Corinne Day za ním.
O tři roky později se setkaly znovu – tentokrát ale mělo focení editorialu Under-Exposure pro britský magazín Vogue naprosto jinou atmosféru. Corinne přišla za modelkou do jejího londýnského bytu a vznikly melancholické snímky, které mnohé popudily, jiné okouzlily, hlavně ale pomohly změnit módní fotografii.
Pokoj působil obyčejně, až studentsky: na stěně visela šňůra barevných žárovek, v okně bez záclon se sušilo tričko. Kate bloumala po své ložnici v přiléhavém tílku, v hedvábném spodním prádle, s ledabyle svázanými vlasy a téměř bez make-upu. Na jedné fotce leží na podlaze s výrazem, který jedni četli jako únavu, druzí jako drogový rauš. Na jiné je zamyšlená, zabalená v syntetické přikrývce, na další se směje v posteli, oblečená do punčocháčů tak, jak je zná každá žena při svlékání se po příchodu domů – s rozkrokem proklatě nízko. „Nesnažila jsem se být sexy, byla jsem doma a po ložnici jsem chodila v kalhotkách – jako to dělám normálně,“ vzpomínala Moss po letech pro platformu SHOWstudio fotografa Nicka Knighta. Corinne se snažila zachytit dívčino charisma, ne drahé prádlo.
Změna módního mainstreamu
Svobodu, s níž Corinne tvořila, si nevymyslela sama. Už v 80. letech ji pěstovaly průkopnické britské časopisy – vedle The Face také i-D nebo Blitz –, které dávaly neznámým fotografům i stylistům nebývale volnou ruku. Vedle nových návrhářů psaly o klubové scéně, acid house, designu i hudbě a přirozeně propojovaly světy, které se do té doby potkávaly jen zřídka. Móda najednou přestávala být pouze oblečení – stejně důležité byly osobnost modelky, prostředí, atmosféra a komentář k britské společnosti.
Elegantní oblek se klidně fotil s igelitovou taškou Tesco přes hlavu, jindy fotograf Nigel Shafran rozdával kolemjdoucím falešné oblečení Louis Vuitton a žádal je, aby mu v něm zapózovali. A právě ze stránek nezávislých časopisů se estetika přelila do módního mainstreamu – s Corinne Day rovnou do britské verze Vogue.
„Líbilo se mi, jak zachycuje ženskost. Ale popravdě řečeno, vůbec jsem netušila, jak ty fotky budou nakonec vypadat. Pak jsem byla nadšená, ale ještě před pár lety bychom si Corinne na focení nenajali, chtěli jsme něco jiného,“ říká tehdejší šéfredaktorka Vogue Alexandra Shulman v dokumentu Corinne Day Diary. Měla tím na mysli, že část britského módního světa opouštěla představu, že lesklé časopisy musejí ukazovat jen dokonalé opálené krásky s natupírovanými vlasy a bezchybnou retuší – nedotknutelné modly, které prodávají sen.
Fotografie byla jen začátek. Devadesátková generace umělců přitom měla daleko k punkerům, i když – podobně jako oni o dekádu dříve – znovu postavila Británii do středu světové pozornosti. Zatímco punk kolem sebe kopal ve stylu „Tohle je na hovno, zbořme to!“, tato generace se na svět dívala spíš pobaveně: „Tohle je nuda, udělejme to jinak a nečekejme, až nás pozvou.“
Volné sdružení nových konceptuálních umělců v čele s Damienem Hirstem, fotografové jako Corinne Day nebo Juergen Teller, skupiny Oasis či Blur i módní návrhář Alexander McQueen začali do umění, módy a hudby vpouštět všechno, co do té doby zůstávalo za dveřmi. Ať už ukazovali rozkládající se kravskou hlavu obklopenou mouchami, modelky potácející se po mole v roztrhaném oblečení a s monokly, nebo mladé lidi v omšelých bytech mezi flaškami od piva, jako by říkali: „Tohle je taky součást života. Proč bychom ji měli skrývat?“
Nedokonalost je luxus
Výstavu The 90s: Art and Fashion, která se 8. října otevírá v londýnské galerii Tate Britain, připravil bývalý šéfredaktor britského Vogue Edward Enninful, který v 90. letech působil jako módní ředitel právě magazínu i-D. Více než stovkou fotografií, obrazů, soch a šatů od téměř sedmdesáti autorů chce připomenout dobu, kdy hranice mezi módou, uměním, fotografií a hudbou začaly mizet jako nikdy dřív – a také co to znamená pro dnešek. „Londýn v té době nebyl tak uhlazeným globálním městem, jakým je dnes – byl syrový, nestabilní a plný možností. Panoval pocit, že se něco mění, i když jsme pro to neměli slova. To, co pro mě toto období definovalo, nebylo jedno konkrétní hnutí, nýbrž energie,“ vysvětlil Enninful pro The Guardian.
Pojďme se ještě na chvíli vrátit k prvnímu bojišti těchto změn, které ztělesnila zejména zmíněná Corinne Day. Už snímky Kate Moss z modelčina londýnského bytu vzbudily pozornost, mimo jiné tím, že na rozdíl od sebevědomých bohyň na molech působila modelka neohrabaně, hubeně a trochu sklesle – Corinne prý připomínala samu sebe.
Kate bylo devatenáct, přesto o ní část médií psala jako o „porno lolitce“ a se vztyčeným ukazováčkem přednášela o anorexii. Rukopis Corinne Day se ale naplno projevil až při dalších zakázkách pro britskou i americkou verzi Vogue. Modelky fotografovala v zanedbaných obecních bytech – nepravděpodobné dívky v nepravděpodobných situacích. Nejraději měla Rosemary Ferguson s její androgynní postavou. Nechávala ji polehávat, posedávat, znuděně se dívat do objektivu, se stíny pod očima.
Fotografie byly technicky precizní a pečlivě aranžované, přesto působily až zarážejícím dojmem nenucenosti. Novináři pro tenhle nový znavený vzhled rychle našli nálepku – „heroin chic“. „Je přece rozdíl mezi braním heroinu a tím, když je člověk prostě uvolněný,“ nechápala Corinne. Ještě dál zašel Juergen Teller. Odlupující se černý lak na nehtech, mastné vlasy, nepřítomný pohled. „To jsou metafory, které Teller používá k prozkoumání toho, jak triviálně se krása jeví ve srovnání s depresí,“ napsal o jeho práci v roce 1996 dlouholetý kritik časopisu The New Yorker Hilton Als.
Corinne Day se na čas od módní branže úplně odpojila. Začala natáčet videoklipy pro MTV a věnovala se volné tvorbě. „Je ironií, že právě ve chvíli, kdy poetická lhostejnost Corinne Day začala skutečně definovat reklamní kampaně i módní časopisy, ona sama mizela z dohledu. Odvětví si od ní vzalo, co potřebovalo, a šlo dál,“ napsal Als. Podle něj z její průkopnické práce dodnes čerpají fotografové, kterým na rozdíl od Corinne komerční rozměr grunge fotografie nevadil. Naopak – její estetiku přenesli i do velkých reklamních kampaní.
Mario Sorrenti proměnil stejnou syrovou intimitu v reklamu na parfém Obsession značky Calvin Klein. Když v roce 1993 fotografoval svou tehdejší partnerku Kate Moss, snímky působily spíš jako deník zamilovaného páru než reklama. Craig McDean zase vytvořil pro Jil Sander kampaň s modelkami připomínajícími voskové figuríny uzavřené ve skleněných vitrínách. Najednou se stalo něco nečekaného, módní časopisy začaly ve svých fotoeditorialech napodobovat reklamu. A to, co bylo ještě nedávno považováno za „špinavé“, příliš obyčejné nebo antifashion, se stalo novým luxusem.
Zatímco Corinnina estetika přinášela nové vlně fotografů tučné výdělky, ona sama mířila opačným směrem. Krásu hledala dál, jen stále dál od módy. Její kniha Diary z roku 2000 a stejnojmenná výstava šokovaly veřejnost. Svou kamarádku Taru, samoživitelku s Crohnovou chorobou, fotografovala s intimitou bez jakékoliv cenzury – plačící, rozesmátou, opilou, sedící na záchodě nebo při sexu na špinavé matraci. Bez příkras fotila také další přátele – na večírku plném drog, v kocovině, s rozmláceným obličejem po rvačce i při obyčejném nicnedělání. „Mnoho lidí to šokuje, Corinne ale ukazuje část světa, kterou lidé nechtějí vidět. Je to brutální, ale zároveň plné něhy a lásky,“ řekl na výstavě o její tvorbě historik umění Tim Marlow.
Kašleme na to, uděláme to
V Británii se tehdy rodila i nová vlna konceptuálního umění; žánr ale tehdy britská veřejnost i většina galerií viděly spíš jako bláznivou úchylku. Ostatně už v polovině 70. let vyvolalo pobouření dílo minimalisty Carla Andreho nazvané Equivalent VIII a tvořené pouhými 120 cihlami vyskládanými na podlaze. Když je Tate Gallery koupila za veřejné peníze, rozpoutala se po jeho vystavení celonárodní debata o tom, co ještě je umění a za co by (ne)měl stát utrácet.
Možná i nelibost Britů k podobným „výstřelkům“ přispěla k tomu, že na prahu devadesátých let byl Londýn jedinou velkou evropskou metropolí bez galerie moderního umění. Mladí konceptuální umělci ani módní návrháři jako Alexander McQueen nebo John Galliano proto na nic nečekali a začali si dělat věci po svém. „Moji spolužáci dělali skvělé věci, ale věděl jsem, že by nás do galerií nikdy nepřijali,“ vzpomíná Damien Hirst v dokumentu BBC Sensationalists: Bad Girls and Boys of British Art.
Podobnými slovy popisuje tehdejší módu londýnský návrhář Fabio Piras: „Neměli jsme žádné peníze. Řekli jsme si: Kašleme na to. Budeme vytvářet kolekce, budeme dělat cokoliv i bez peněz. Prostě to uděláme.“ Mladí umělci pracovali s tím, co bylo po ruce – materiál sháněli v železářstvích, hobby marketech, na bleších trzích, něco taky objevili prostě na ulici. Když je nechtěly galerie, zabrali opuštěné sklady a výstavy si pořádali sami. Podobná kultura „udělej si sám“ prostupovala hudbou, módou i časopisy – a z nouze se paradoxně stávala tvůrčí svoboda. Právě tak vznikla v roce 1988 i výstava Freeze: Hirst ji jako student druhého ročníku Goldsmiths College uspořádal se spolužáky v opuštěné budově londýnských doků.
O dva roky později na výstavě Modern Medicine šokoval instalací A Thousand Years – kravskou hlavou ponechanou napospas mouchám, jejichž životní cyklus uzavírala elektrická mucholapka. Právě před tímto dílem prý dlouhé minuty mlčky stál Francis Bacon a pak se vyjádřil, že ho hluboce zasáhlo.
V podobných osiřelých industriálních prostorách mezitím bujel acid house. Nelegální taneční party přitahovaly tisíce mladých lidí a spolu s novou hudbou přinesly i vlastní styl oblékání – směs značkového sportovního oblečení a úlovků ze second handů, která se přelila na přehlídková mola. Jak rychle tenhle koloběh fungoval, pozorovala i Corinne Day. Vzpomínala, jak se se stylistkou Melanií Ward smály, když na pařížských přehlídkách viděly napodobeniny secondhandových kousků, které před půl rokem koupily za pár liber.
Young British Artists neboli YBA
To všechno vyrůstalo z velmi konkrétních podmínek. Británie měla za sebou dlouhé období vlády Margaret Thatcher, privatizaci, potýkala se s recesí a sociálními rozdíly. Když se začátkem devadesátých let začala měnit nálada, mladá generace místo hněvu objevila chuť experimentovat, ať už se na to veřejnost bude tvářit jakkoliv.
Skupiny kolem Hirsta si brzy všiml reklamní magnát a jeden z nejvlivnějších sběratelů současného umění Charles Saatchi. Do jeho sbírky postupně putovala Hirstova kravská hlava s mouchami, slavný žralok ve formaldehydu, sádrový odlitek prázdného pokoje od Rachel Whiteread nebo autoportrét Marca Quinna vytvořený z jeho vlastní krve. Rozpoznal v nich tvůrce, kteří dokážou vyvolat stejný rozruch jako nejlepší reklamní kampaň.
V roce 1992 jim ve své galerii uspořádal výstavu Young British Artists – a název pod zkratkou YBA se brzy ujal pro celou generaci. O pět let později už stály fronty před Royal Academy, kde do té doby bylo konceptuální umění mnohem umírněnějšího druhu. Byl to naprostý průlom. Když zde Saatchi v roce 1997 představil výstavu Sensation, rozdělila Británii na dva nesmiřitelné tábory: psaly se pobouřené petice, zatímco před vchodem do „nedotknutelné galerie“ se vinula fronta lidí hnaných morbidní zvědavostí.
Marcus Harvey tu ukázal portrét sériové vražedkyně Myry Hindley složený z otisků dětských rukou a bratři Jake a Dinos Chapmanovi dětské figuríny s penisy místo nosů a análními otvory namísto úst. Před galerií protestovali příbuzní obětí Hindley i část veřejnosti, dva návštěvníci obraz potřísnili vejci a inkoustem, takže musel být chráněn plexisklem. Když výstava později dorazila do Brooklynského muzea v New Yorku, pořadatelé návštěvníky upozorňovali, že může „vyvolat šok, zvracení, zmatek, paniku, euforii a úzkost“.
O to víc se lidé hrnuli. Jen v Londýně výstavu navštívilo kolem 300 tisíc převážně mladých mužů a žen. Moderní umění přestalo být podivností schovanou na konci kulturních stránek v novinách a dostalo se na titulní strany. A s pozorností přišly i peníze; YBA nabourali i představu umělce coby chudého génia trpícího v podkroví. Hirst se ostatně za obchodní stránku umění vůbec nestyděl a bez ostychu opakoval Warholovy věty: „Vydělávat peníze je umění. Pracovat je umění. A dělat dobrý byznys je to nejlepší umění.“
Anděl ve fotbalovém dresu
Jedna z nejkontroverznějších umělkyň YBA, Tracey Emin, vytvořila v roce 1998 instalaci My Bed – vystavila vlastní postel přesně tak, jak z ní vylezla: se zmuchlanou peřinou, prázdnými lahvemi, přetékajícími popelníky, použitými kondomy, špinavým prádlem, plyšovým pejskem a opravdu nechutnými bačkorami. Pro jedny šlo o výsměch umění, pro druhé o jednu z nejupřímnějších výpovědí o depresi – právě v tomto pelechu se Tracey Emin snažila přežít jedno ze svých nejtěžších období. „Pro mě je to jako budoár ze sedmnáctého století,“ říkala.
V roce 1999 byla s My Bed nominována na Turnerovu cenu, nejprestižnější britské ocenění za současné umění. Novináři ji ovšem milovali už dávno předtím. O dva roky dříve přišla po večeři k Turnerově ceně opilá do živě vysílané debaty Is Painting Dead? na Channel 4, pohádala se s ostatními hosty, strhla ze sebe mikrofon a uprostřed vysílání odešla ze studia. Druhý den se podivovala, co to zase řekla a provedla.
Na samém sklonku desetiletí přišla ještě jedna obrovská kontroverze. Antony Gormley navrhl pro Gateshead na severovýchodě Anglie dílo Angel of the North – dvacet metrů vysokou ocelovou postavu s rozpětím křídel 54 metrů, která měla jako strážce krajiny připomínat průmyslovou minulost kraje a symbolizovat jeho budoucnost. Když byl návrh zveřejněn v médiích, Gormley se rozhodně nestal miláčkem místních. Protestovali, že jde o zbytečně vyhozené peníze, které by měly putovat raději do škol, nemocnic nebo na nová pracovní místa – přestože socha nebyla financována z městského rozpočtu. Jiným vadila její velikost i strohý vzhled připomínající spíš letadlo než anděla, někteří v ní dokonce viděli jakousi ozvěnu nacistických monumentů. Místní tisk vedl proti projektu kampaň, petici za jeho zastavení podepsalo kolem 4500 lidí.
Paradoxně sochu nakonec pomáhali stavět právě lidé, jejichž svět měla připomínat. Ocelovou konstrukci vyrobili severoangličtí strojní inženýři a hutníci z kraje, kde zavírání dolů a továren připravilo tisíce lidí o práci. Když byl Angel of the North v únoru 1998 vztyčen, znamenal pro mnoho lidí pořád ztělesnění všeho, čemu na současném umění nedůvěřovali. Pak ale přišel nečekaně rychlý zvrat. Pouhé tři měsíce po vztyčení navlékli fanoušci Newcastle United Andělovi obří dres svého fotbalového boha Alana Shearera s číslem 9. Gormley později vzpomínal, že právě tehdy pochopil, že místní vzali někdejšího vetřelce do party. „Byl to okamžik, kdy se změnila mentalita veřejnosti. O lidech se do té doby předpokládalo, že je zajímá hlavně fotbal. Najednou ale zjistili, že mohou mít vlastní názor na umění, vzít ho za své a cítit, že jim patří. To byl obrovský obrat,“ vzpomínal Gormley v dokumentu BBC.
Za jedinou dekádu se tak z umění, nad nímž Britové ještě nedávno nedůvěřivě kroutili hlavou, stala součást masové kultury. A nikdo tenhle obrat neztělesňoval lépe než právě Damien Hirst. Dnešní multimilionář vyrůstal v Leedsu v obyčejných poměrech a před uměleckou školou pracoval na stavbách. Během několika let se ale stal celebritou srovnatelnou s rockovými hvězdami. Později s úsměvem říkal, že si vlastně vynahradil to, že prošvihl vrchol punkové vlny v roce 1977. „Bylo mi tehdy jen dvanáct. Ale nakonec jsem i tak naštval spoustu lidí – a to se mi líbí.“
Bývalý ředitel výstav Královské akademie umění Norman Rosenthal, který se spolu se Saatchim výrazně zasloužil o vznik Sensation, připomíná v dokumentu BBC, že za tímhle kulturním výbuchem nestály jen talent a ostré lokty, ale i šťastná konstelace. „Británie byla tehdy mimořádně úrodnou půdou pro kulturu, a zvlášť pro výtvarné umění – podobně jako pro hudbu. Young British Artists byli součástí této symbiózy. Takové hnutí nevznikne samo od sebe, musí se sejít řada okolností. A tehdy do sebe všechno dokonale zapadlo,“ říká.
Z klubů na molo, z mola do klubů
Norman Rosenthal neopomněl zmínit hudbu, protože právě ta k tomu všemu zněla jako soundtrack. Především skupiny jako Oasis, Pulp nebo Blur byly mimořádně talentovanými pozorovateli společnosti. Dokázaly její každodennost glosovat s ironií, humorem a smyslem pro absurditu; z takzvaného britpopu se během několika let stala senzace. Nový žánr se přitom bez ostychu hrabal ve vlastní hudební minulosti – v Beatles, glam rocku, punku či new wave – a bral si z ní, co právě potřeboval.
Vedle britpopu bobtnala elektronická hudba: acid house, rave, jungle nebo trip hop – a Británie se po letech znovu stala místem, kam se jezdilo číhat, co bude dál. Hudba zněla v klubech, kde se potkávali fotografové, modelky, umělci i návrháři, a klubová kultura se přelévala do módy – stejně jako móda zpátky do klubů.
Jedním z těch, kdo mezi oběma světy procházel naprosto přirozeně, byl Alexander McQueen. Pravidelný návštěvník londýnské noční scény dokázal její energii přenést na přehlídkové molo a proměnit ji v novou couture. Po Vivienne Westwood nebo Rei Kawakubo z Comme des Garçons patřil k další generaci módních provokatérů, kteří dokázali proměnit i „ošklivé“ ve skvostný luxus. Ze svých přehlídek dělal drsná divadelní představení, v nichž se potkával svět klubů s historií, politikou a úžasnou krejčovinou: dokonale střižená saka, korzety, krajky a dlouhé róby, v nichž se historické siluety měnily v současný trend.
Když v roce 1995 představil kolekci Highland Rape, modelky přicházely v potrhané krajce a tartanu, s odhalenými těly a černými kontaktními čočkami. Mohly působit jako oběti, McQueen je však chápal také jako bojovnice. Kolekci pojal coby sarkastický komentář k historickému násilí Anglie na Skotsku, pracoval se skotskými látkami i odkazy na vlastní rodinné kořeny na ostrově Skye. „Technologický pokrok, hrozba terorismu, chemické války, nové nemoci, které s sebou přinesly odsouzení sexu a rozkoše, potvrdily tento melancholický a beznadějný postoj k životu, jako by jeho cílem bylo prosazovat smrt coby určitý druh úniku,“ píše v jedné ze svých studií portugalská socioložka Paula Guerra z Univerzity v Portu. McQueen jako by tuhle temnou náladu převáděl přímo do materiálu. Pro jedny šaty z kolekce The Hunger vytvořil průhledné konstrukce z plexiskla naplněné larvami sesbíranými z rybího těla a přitiskl je k tělu modelky. Krása a pomíjivost se ocitly několik milimetrů od sebe.
Enfant terrible britské módy ovšem nechodil do londýnských klubů jen za zábavou, ale také na terénní průzkum. Jednou se Alexander s přáteli vypravil do klubu Kinky Gerlinky oblečený jako parodie na Johna Galliana: nacpal se do mohutného vlněného obleku z jeho kolekce, který mu půjčila kamarádka, přidal řetízkové sandály a klobouk obalený surovou vlnou. Materiál byl tak hrubý, že mu během večera rozedřel bradu a paže do krve. Jindy ho fetišistický outfit zahlédnutý v klubu inspiroval k návrhu roláku s průhlednými panely na hrudi, který bez okolků pojmenoval Get Your Tits Out – Ukaž kozy.
Jeho talent se ovšem neomezoval na provokaci. Když v roce 1996 po Johnu Gallianovi nastoupil jako hlavní návrhář Givenchy, první kolekcí haute couture vzdal hold tradici módního domu. Na molu se objevilo pětapadesát modelů převážně v bílé a zlaté (ty by prý v kolekci své vlastní značky nikdy nepoužil): viktoriánské nymfy v hedvábí, zkrácené vojenské kabátky z 19. století, motýli zapracovaní do bílé organzy či námořnický kostým připomínající styl Marlene Dietrich. Kritika však kolekci ztrhala – a McQueena to zasáhlo.
Novinář Hilton Als v tom viděl generační nedorozumění: starším módním kritikům podle něj unikalo, že extravagance a „přebytečná mladistvá vitalita a zmatenost“ byly typickým výrazem současnosti. McQueen si Alsovi postěžoval, že kdyby šlo o jeho vlastní značku, mohl by jednoduše říct, že je mu jedno, co si kdo myslí. Kritici namítali, že tohle přece není haute couture. McQueen ovšem nestál ani o její tradiční klientelu, kterou zosobňovala třeba bohatá americká sběratelka a členka newyorské smetánky Anne Bass. „Já sakra stejně nechci oblékat Anne Bass, chápeš? Courtney Love nebo Madonna – to jsou moje zákaznice. Důvod, proč to dělám, je ten, že je mi sedmadvacet, ne sedmapadesát.“
Nástup diverzity
Alexander McQueen v zálibě šokovat nebyl sám. Jeho tehdejší přítel Andrew Groves poslal v roce 1997 na molo modelku, která si v jeden okamžik rozepnula kabát a vypustila do publika pět tisíc much – jako by se svět Damiena Hirsta přestěhoval z galerie rovnou na přehlídkové molo. Julien MacDonald byl zase posedlý aristokratickou minulostí Anglie. Do nových modelů všíval části starých oděvů a kritikovi Hiltonu Alsovi z New Yorkeru se chlubil: „Na nové kousky přidávám staré rukávy, protože ten, kdo je nosí, pak v sobě nese ducha někoho jiného. A podívejte se na tenhle límec. Tohle je límec z šatů, ve kterých byla zavražděna jedna žena. Fantastické!“
Nástup Alexandera McQueena, Johna Galliana, Husseina Chalayana nebo Stelly McCartney provázel prudký růst londýnské módní scény. Mezi lety 1993 a 1997 se zvýšil počet přehlídek londýnského fashion weeku z 16 na 54 a počet dalších prezentací z 50 na více než 150.
Výrazně přibylo i studentů módy: od roku 1990 se podle The New Yorker jejich počet na Central Saint Martins – škole, z níž vzešlo mnoho návrhářských hvězd – více než zdvojnásobil. Bývalý šéfredaktor britského Vogue Edward Enninful v tom zpětně vidí dědictví celé dekády: „Devadesátá léta vytvořila podmínky, které s námi přetrvávají dodnes. Spojení vysoké a nízké kultury, politizace módy a obrazu a nástup diverzity jako tvůrčí síly. A možná, a to je nejdůležitější, nám připomíná, že otázky, které jsme si tehdy kladli, zůstávají naléhavé i dnes – otázky viditelnosti, přístupu a toho, kdo má právo být viděn.“
John Galliano, který ve svých kolekcích rozehrával historické kostýmy a epochy, se přesunul do Paříže, McQueen však zůstal bytostně britský: „Já pracuju ve Francii rukama, zatímco nohama jsem v rytmu Londýna. Nikdy bych se od Londýna neodtrhl tak, jako to udělal John. Nemůžu, protože odtud čerpám inspiraci, tady je můj život.“