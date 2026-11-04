Jistě, nejde o nic nového pod sluncem. Stříbrné fotbalové střevíce na podpatku představila už značka Miu Miu v kolekci pro jaro/léto 2021 a loni rozvířila módní vody návrhářka Isabel Marant se svými ikonickými klínovými teniskami Bekett. Jenže jak se zdá, netradiční hybrid sportovní a elegantní obuvi z přehlídkových mol jen tak nezmizí, a chce se propašovat i do našich botníků.
Například kultovní Converse spojilo síly s labelem Vaquera a stvořili model VX-1 Heel, který je něco mezi skateovým obutím a lodičkami na kitten podpatku. Kdo nad nimi kroutí hlavou, měl by zbystřit, protože tváří kampaně se stala Kim Petras, německá popová hvězda a držitelka cen Grammy. Designéři značky Nike zase sáhli do hlubin archívu z nultých let a vytvořili hybrida mezi běžeckou botou s levitujícím podpatkem. Jmenuje se The Ovolo 2.0. a k dostání bude na konci roku 2026.
Na tenisové kurty Roland Garros přenesla zase svou přehlídku značka Lacoste, kde mezi diváky nechyběla ani Venus Williamsová. Právě tato tenisová legenda usazená v první řadě předvedla jeden z neobvyklých modelů na jehlovém podpatku, který se objevil také na mole. Vedle bílých, hnědých a modrých variant ale fanoušky zaujala především teniska s názvem ACE-T1, jejíž podpatek tvoří skutečný tenisový míček.
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Očím pozorných trendesetterů pak během milánského týdne módy neušla ani přehlídka japonské značky Onitsuka Tiger. Ta totiž vyslala na molo modelky obuté v botách, které byly na pomezí motocyklového i boxerského sportu – vysoké, šněrovací a hýřící barvami. Které z nich budou ty pravé pro vás?