Zpěvačka, která se na prestižní události objevila vůbec poprvé, ale nepřišla jen předvést své nové šaty. Večer, kterému se přezdívá západní obdoba Met Gala, každoročně spojuje největší jména filmového a hudebního průmyslu na podporu Academy Museum of Motion Pictures. Letos se mezi hosty objevily také Charlize Theron, Kim Kardashian nebo Sabrina Carpenter. Přesto to byla právě Taylor, která na chvíli proměnila červený koberec v pohádku. A možná není náhoda, že si vybrala právě Andersona. Stejný návrhář totiž stojí i za jejími svatebními šaty.
22. října 2026 10:10