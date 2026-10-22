Taylor Swift jako moderní Popelka. Na hollywoodském galavečeru zazářila v šatech Dior


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Taylor Swift si nenechala ujít jeden z nejsledovanějších hollywoodských večerů podzimu. Academy Museum Gala každoročně přitahuje nejen filmové hvězdy, ale také výrazné osobnosti hudební a módní scény. Zpěvačka, která už dávno překročila hranice hudebního průmyslu, tak znovu potvrdila své místo mezi nejvlivnějšími tvářemi současné popkultury. Šestý ročník slavnostního galavečera se uskutečnil v Academy Museum of Motion Pictures, 17. října 2026 v Los Angeles v Kalifornii. (Foto: Taylor Hill/FilmMagic) | foto: Taylor Hill

Mariana Vašutová
  10:10
Kdyby se Popelka ocitla v roce 2026 na hollywoodském červeném koberci, pravděpodobně by měla na sobě Dior. Taylor Swift totiž na šestém ročníku Academy Museum Gala v Los Angeles předvedla jeden ze svých nejromantičtějších outfitů posledních let. Ledově modré šaty z jemně plisovaného hedvábí, které pro ni na míru navrhl kreativní ředitel módního domu Jonathan Anderson, zdobila třpytivá mašle na živůtku. Pohádkovou atmosféru podtrhly diamantové šperky Chopard, retro vlny a jemně růžový make-up.

Zpěvačka, která se na prestižní události objevila vůbec poprvé, ale nepřišla jen předvést své nové šaty. Večer, kterému se přezdívá západní obdoba Met Gala, každoročně spojuje největší jména filmového a hudebního průmyslu na podporu Academy Museum of Motion Pictures. Letos se mezi hosty objevily také Charlize Theron, Kim Kardashian nebo Sabrina Carpenter. Přesto to byla právě Taylor, která na chvíli proměnila červený koberec v pohádku. A možná není náhoda, že si vybrala právě Andersona. Stejný návrhář totiž stojí i za jejími svatebními šaty.

O jeden z nejvýraznějších módních momentů večera se postarala Taylor Swift, která na Academy Museum Gala dorazila v šatech módního domu Dior navržených jeho kreativním ředitelem Jonathanem Andersonem. Návrhář, který se po úspěšném působení u značky Loewe ujal vedení Dioru, patří k nejsledovanějším osobnostem současné módy. Swift tak svou volbou připomněla, že slavnostní hollywoodské události už dávno nejsou jen přehlídkou filmových hvězd, ale také důležitým prostorem pro velké módní domy a jejich nové kreativní směřování. Zpěvačka se v modelu Dior představila na šestém ročníku Academy Museum Gala, 17. října 2026 v Los Angeles v Kalifornii. (Foto: Amy Sussman/Getty Images)
Taylor Swift si nenechala ujít jeden z nejsledovanějších hollywoodských večerů podzimu. Academy Museum Gala každoročně přitahuje nejen filmové hvězdy, ale také výrazné osobnosti hudební a módní scény. Zpěvačka, která už dávno překročila hranice hudebního průmyslu, tak znovu potvrdila své místo mezi nejvlivnějšími tvářemi současné popkultury. Šestý ročník slavnostního galavečera se uskutečnil v Academy Museum of Motion Pictures, 17. října 2026 v Los Angeles v Kalifornii. (Foto: Taylor Hill/FilmMagic)
Taylor Swift patřila k nejvýraznějším osobnostem letošního Academy Museum Gala, které si za pouhých šest ročníků vybudovalo pověst jedné z nejprestižnějších společenských událostí Hollywoodu. Zpěvačka se na slavnostním večeru objevila v době, kdy její vliv dávno přesahuje hudební žebříčky. Vedle rekordních turné a úspěšných alb se stále výrazněji prosazuje také ve filmovém světě, mimo jiné díky koncertnímu snímku Taylor Swift: The Eras Tour. Galavečer, který každoročně podporuje činnost filmového muzea a uchovávání filmového dědictví, se konal v Academy Museum of Motion Pictures, 17. října 2026 v Los Angeles v Kalifornii. (Foto: Frazer Harrison/WireImage)
Dvě z nejvýraznějších tváří současného popu na jednom snímku. Taylor Swift a Sabrina Carpenter se společně objevily na šestém ročníku Academy Museum Gala a připomněly přátelské pouto, které je spojuje i mimo červený koberec. Carpenter v minulosti předskakovala Swift během jejího rekordního turné The Eras Tour, které pro ni znamenalo další důležitý krok na cestě k celosvětové slávě. Z někdejší předskokanky se mezitím stala jedna z nejúspěšnějších popových zpěvaček své generace. Obě umělkyně se setkaly na galavečeru pořádaném ve spolupráci se značkou Rolex v Academy Museum of Motion Pictures, 17. října 2026 v Los Angeles v Kalifornii. (Foto: Stefanie Keenan/Oscars/Getty Images pro Academy Museum Foundation)
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