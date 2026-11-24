Každý kostým musí obstát nejen na pohled, ale především v náročném tempu živého vystoupení.
Designérka Radka Sirková tak se svým ateliérem vytvořila nejen efektní modely pro tanečníky přes technicky propracované převleky, které umožňují převléknutí během několika vteřin, ale i nákladné obleky pro samotného Jiřího Korna.
Jeho fanoušci se tak mohou během šňůry zvané Korncept těšit nejen na největší hity této 77 leté hudební star, ale také na vytříbené módní outfity – vestu s mnoha kapsami, pruhovaný komplet nebo oblek pošitý křišťály od rakouské společnosti Swarovski.
|
Čím uhranula Ameriku? Módní styl slovenské zpěvačky Adély je nepřehlédnutelný