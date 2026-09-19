Je surfer móda zpět?
Pánská móda se v posledních letech snažila být spoustou věcí. Quiet luxury, gorpcore, old money, oversized tailoring. Teď ale přichází trend, který působí o poznání uvolněněji. Surfer boy se vrací. Ne nutně v podobě kluka z kalifornské pláže, který má na sobě jen boardshorts a náhrdelník z mušlí, ale jako módní fantazie o bezstarostném létě, mládí a oblečení, které se nesnaží vypadat příliš promyšleně.
Inspirace přelomem devadesátek a nultých let je vidět v uvolněných šortkách, vyšisovaných tričkách, flanelových košilích, sportovních doplňcích i retro plážových motivech. Všechno působí trochu obnošeně, jako kdyby outfit vznikl náhodou. Samozřejmě, že nevznikl. To je ostatně podstata současné módy: vypadat, jako byste nad stylingem vůbec nepřemýšleli, i když jste mu věnovali celé dopoledne.
Z pláže rovnou na večírek
Nová surfer boy estetika už nestojí pouze na praktickém oblečení do vody. Dobrým příkladem je debutová kolekce The Society Archive od stylisty Marcuse Allena, která pracuje s vintage sportovním oblečením, boardshorts, kostkami, mušlemi i rozvolněným tailoringem. Výsledkem není klasický plážový outfit, ale jeho mnohem stylizovanější a trochu provokativní verze.
Proč se vracíme k nultým létům?
Móda se pohybuje v kruhu a estetika nultých let už několik sezon ovlivňuje nejen dámské, ale také pánské oblečení. Tentokrát se ale nevrací ve své nejdoslovnější podobě. Místo výrazných log, extrémně nízkých pasů a přehnaného Y2K stylingu přichází nostalgie. Trochu sportovní, trochu vintage a hlavně nenucená. Surfer boy styl navíc nabízí něco, co po letech dokonale upravených outfitů působí téměř osvobozujícím dojmem. Nemusíte vypadat, jako byste právě vyšli z módní kampaně. Stačí, když budete vypadat, že máte zajímavější plány než kontrolovat, jestli je vaše oblečení dokonale sladěné.
Jak trend nosit dnes?
Základem může být volnější tričko, vyšisované džíny nebo šortky, košile s krátkým rukávem a jednoduché tenisky. Pokud chcete outfit posunout dál, přidejte retro sluneční brýle nebo šperk. Důležité je nepřehnat to. A pokud se vám nechce oblékat jako někdo, kdo tráví léto na západním pobřeží Spojených států, můžete si z trendu vzít jen jeho náladu. Méně strojenosti, více pohodlí a oblečení, ve kterém se dá bez problémů strávit celý den venku. I kdyby největší vlnou vašeho dne bylo ranní kafe.