Tohle je Supreme, které si svět pamatuje
Na Supreme nás vždycky bavilo, že jeho nejlepší věci často nevypadaly, jako kdyby se snažily být nejlepšími věcmi. Žádná velká snaha zalíbit se všem. Spíš trochu chaos, trochu drzost a pocit, že jste něco objevili dřív než ostatní. Larry Clark do tohohle světa zapadá dokonale. Supreme s ním spolupracuje už zhruba třicet let a jejich vztah vznikl v době, kdy značka ještě vyrůstala z newyorské skate scény. Pro podzim 2026 se Supreme ke Clarkovi vrací. A není to žádné náhodné jméno, které chtějí jen hodit na tričko.
Kdo je Larry Clark?
Larry Clark je americký fotograf a filmový režisér, který se proslavil hlavně tím, že od 60. let dokumentoval svět mladých lidí, skateboardistů, drog, sexu a amerického undergroundu. Jeho portfolio je dost syrové a často kontroverzní. Nejznámější je právě jeho fotografická kniha Tulsa (1971), ve které zachytil své přátele a jejich život v Oklahomě. Ještě slavnější je jeho film Kids (1995). Napsal ho Harmony Korine a Clark ho režíroval.
Tulsa se vrací do ulic
Základem nové kolekce jsou fotografie z Clarkovy knihy Tulsa z roku 1971. Clark v ní mezi lety 1962 a 1971 dokumentoval své přátele a prostředí, ve kterém sám žil. Ne jako někdo, kdo přijde, nafotí a zase zmizí. Byl součástí toho všeho. Supreme z fotografií udělalo varsity bundu s kapucí, mikiny, dvě trička, skateboard nebo obří bean bag. Je to vlastně dost cool nápad. Vzít archiv, který už má svoje místo v historii fotografie a pustit ho zpátky do ulic.
Když se underground stane módou
Samozřejmě je tu jeden malý paradox. Clarkův svět nikdy nebyl vytvořený pro módní průmysl. A Supreme už dávno není malá skate značka z New Yorku, kterou zná jen pár lidí z okolí Lafayette Street. Dnes má za sebou Supreme spolupráce s Louis Vuitton, Margiela, Nike nebo Dr. Martens a jeho logo pozná i člověk, který nikdy nestál na skateboardu.
Jenže Clarkovy fotografie pořád vypadají jinak než většina věcí, které se dnes prodávají jako „underground“. Nejsou retro na povel. Nejsou dostatečně estetické. Nejsou dokonale nastylované. A přesně v tom je jejich kouzlo.
Možná proto nám tenhle Supreme drop připadá zajímavější než další limitovaná mikina s logem. Má v sobě trochu nepořádku. A streetwear ho v posledních letech zoufale potřebuje.