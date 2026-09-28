Nejvýraznějšími kousky kolekce jsou parky s kožešinovým lemem, které přicházejí v červené, maskáčové, béžové a černé variantě. Zimní charakter podtrhují také ladící beranice, které pracují se stejnou estetikou. Nabídku pokrývek hlavy pak doplňují jednodušší čepice s logem Nike v několika různých provedeních.
Kolaborace se tak tentokrát nesoustředí pouze na typický streetwear, ale kolekci staví tak, aby fungovala i během skutečně chladných měsíců. Vedle park kolekce nabídne několik bund na zip v tmavě modré, černé a maskáčové. Branding je u nich poměrně střídmý, mají na sobě menší Nike Swoosh společně s charakteristickým box logem Supreme, zatímco sportovní charakter některým modelům dodávají drobné detaily na rukávech a hrudi.
Barevná paleta zůstává napříč většinou kolekce poměrně umírněná. Dominují černá, tmavě modrá, bílá a maskáčová, mezi nimiž výrazněji vystupuje pak třeba krémovo-červená mikina.
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Nechybí mikiny, dresy ani cargo kalhoty
Zimní věci doplňují klasické streetwearové kousky, které jsou pro obě značky přirozenějším teritoriem. Součástí dropu jsou mikiny s kapucí, dresy inspirované fotbalovými střihy nebo cargo kalhoty.
Výsledkem je kolekce, která se nesnaží přijít s jedním extravagantním statement kouskem, ale spíš nabízí možnost poskládat kompletní podzimní a zimní outfit. Supreme a Nike přitom kombinují sportovní prvky s estetikou, kterou si Supreme vybudovalo během dekád na streetwearové scéně, popisuje portál HypeBeast.
Další kapitola dlouholeté spolupráce
Supreme a Nike nejsou ve světě spoluprací žádnými nováčky. Společné kolekce vydávají pravidelně a místo jednoho velkého ročního releasu přicházejí s novými produkty v průběhu jednotlivých sezon. Podzimní kolekce pro rok 2026 v tomto modelu pokračuje.