Nejlepší úlovky ze second handu: Jak influencerky nakupují vintage módu

Sběratelský kousek od Diora
„Mým největším úlovkem z druhé ruky je kabelka Dior, kterou John Galliano navrhl v roce 2004 pro kolekci Pierced,“ prozrazuje Alexandra Sedláčková. „Ulovila jsem ji za moc hezkou cenu v jednom z pražských výběrových sekáčů. Tehdy jsem ještě nevěděla, o jak velkou investici jde. Nosím ji stále dokola už devět let.“
A není divu! Alexandře se totiž podařilo objevit slavnou Saddle Bag, která v sobě spojuje typickou siluetu značky Dior a punkovou estetiku v podobě kovových prvků připomínající piercing. Dnes jde o vyhledávaný sběratelský kousek, který je skutečným pokladem pro všechny obdivovatele vintage módy.
Kalhoty, které nechcete sundat
„V obchodech nakupuji opravdu jen velmi, velmi zřídka a zhruba 90 % mého šatníku pochází z druhé ruky. Můžu ale prozradit, co mi v poslední době udělalo největší radost – džíny od americké značky Rudy Jude, které jsem pořídila na německém Vinted,“ říká Zuzana Štefanides. „Mám je doma teprve měsíc a dny, kdy jsem měla na sobě něco jiného, bych spočítala na prstech jedné ruky.“
Jde o oblíbené Utility Jeans, které se na sociálních sítích staly skutečným hitem. Tyto kalhoty, šité v Los Angeles, poznáte podle předních panelů odkazujících na tradiční tesařské oblečení. Značka Rudy Jude navíc používá japonský denim a přírodní rostlinné indigo, díky nimž džíny přirozeně stárnou a postupně získávají charakteristickou patinu.
Bunda na celý život
„Nejlepší vintage kousek v mém šatníku je italská kožená bunda s vnitřním beránkem,“ přidává se Kateřina Pavlíček. „Je to masivní těžká bunda s velmi kvalitním zpracováním a ulovila jsem ji u kamarádky, fotografky Kamily Shíbalové v jejím vintage store Pray for Cosmic Kids. Jestli se nepletu, stála do dvou tisíc korun.“
Shearling nebo také aviator bunda, kterou Kateřina zmiňuje, patří k těm nejlepším úlovkům ze second handu. Takové kousky totiž vynikají mimořádnou kvalitou a vysokou hodnotou. Itálie je svými koženými výrobky pověstná a zejména vintage modely se vyznačují precizním řemeslným zpracováním. Jsou zkrátka ušité tak, aby vydržely celé generace.
Módní jackpot za 40 korun
„Za svůj nejlepší úlovek z druhé ruky považuji halenku pošitou flitry a korálky, odhaduji, že pochází z 80. nebo 90. let,“ prozrazuje Michaela Hlaváčková. „Stála mě 40 korun a vyhrabala jsem ji v koši jedné hrabárny ve Šternberku. Vypadá velice efektně k džínům, ale měla jsem ji i na maturitním plese svého synovce, zakásnutou do kolové společenské sukně. Je to nejoblíbenější a nejvýraznější statement kousek v mém šatníku.“
Neopakovatelný design, všestranné využití, poctivá ruční práce, a to vše za cenu jednoho espressa?! Právě podobné objevy v sekáčích dokazují, že skutečné módní poklady nestojí jmění.