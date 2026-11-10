Nejlepší úlovky ze second handu: Jak influencerky nakupují vintage módu


„Mým největším úlovkem z druhé ruky je kabelka Dior, kterou John Galliano navrhl v roce 2004 pro kolekci Pierced,“ prozrazuje Alexandra Sedláčková. | foto: Alexandra Sedláčková.

Karolína Minaříková Krupková
  17:00
Módní poklady se často neskrývají v luxusních buticích, ale v zapadlých second handech a na Vintedu. Oslovili jsme módní influencerky a milovnice vintage, aby nám prozradily, kde pořídily své nejlepší úlovky z druhé ruky.

Sběratelský kousek od Diora

Alexandře se podařilo objevit ikonickou kabelku Saddle Bag, která v sobě...

„Mým největším úlovkem z druhé ruky je kabelka Dior, kterou John Galliano navrhl v roce 2004 pro kolekci Pierced,“ prozrazuje Alexandra Sedláčková. „Ulovila jsem ji za moc hezkou cenu v jednom z pražských výběrových sekáčů. Tehdy jsem ještě nevěděla, o jak velkou investici jde. Nosím ji stále dokola už devět let.“

A není divu! Alexandře se totiž podařilo objevit slavnou Saddle Bag, která v sobě spojuje typickou siluetu značky Dior a punkovou estetiku v podobě kovových prvků připomínající piercing. Dnes jde o vyhledávaný sběratelský kousek, který je skutečným pokladem pro všechny obdivovatele vintage módy.

Kalhoty, které nechcete sundat

„Džíny od americké značky Rudy Jude, které jsem pořídila na německém Vinted....

„V obchodech nakupuji opravdu jen velmi, velmi zřídka a zhruba 90 % mého šatníku pochází z druhé ruky. Můžu ale prozradit, co mi v poslední době udělalo největší radost – džíny od americké značky Rudy Jude, které jsem pořídila na německém Vinted,“ říká Zuzana Štefanides. „Mám je doma teprve měsíc a dny, kdy jsem měla na sobě něco jiného, bych spočítala na prstech jedné ruky.“

Jde o oblíbené Utility Jeans, které se na sociálních sítích staly skutečným hitem. Tyto kalhoty, šité v Los Angeles, poznáte podle předních panelů odkazujících na tradiční tesařské oblečení. Značka Rudy Jude navíc používá japonský denim a přírodní rostlinné indigo, díky nimž džíny přirozeně stárnou a postupně získávají charakteristickou patinu.

Bunda na celý život

„Nejlepší vintage kousek v mém šatníku je italská kožená bunda s vnitřním...

„Nejlepší vintage kousek v mém šatníku je italská kožená bunda s vnitřním beránkem,“ přidává se Kateřina Pavlíček. „Je to masivní těžká bunda s velmi kvalitním zpracováním a ulovila jsem ji u kamarádky, fotografky Kamily Shíbalové v jejím vintage store Pray for Cosmic Kids. Jestli se nepletu, stála do dvou tisíc korun.“

Shearling nebo také aviator bunda, kterou Kateřina zmiňuje, patří k těm nejlepším úlovkům ze second handu. Takové kousky totiž vynikají mimořádnou kvalitou a vysokou hodnotou. Itálie je svými koženými výrobky pověstná a zejména vintage modely se vyznačují precizním řemeslným zpracováním. Jsou zkrátka ušité tak, aby vydržely celé generace.

Módní jackpot za 40 korun

„Za svůj nejlepší úlovek z druhé ruky považuji halenku pošitou flitry a...

„Za svůj nejlepší úlovek z druhé ruky považuji halenku pošitou flitry a korálky, odhaduji, že pochází z 80. nebo 90. let,“ prozrazuje Michaela Hlaváčková. „Stála mě 40 korun a vyhrabala jsem ji v koši jedné hrabárny ve Šternberku. Vypadá velice efektně k džínům, ale měla jsem ji i na maturitním plese svého synovce, zakásnutou do kolové společenské sukně. Je to nejoblíbenější a nejvýraznější statement kousek v mém šatníku.“

Neopakovatelný design, všestranné využití, poctivá ruční práce, a to vše za cenu jednoho espressa?! Právě podobné objevy v sekáčích dokazují, že skutečné módní poklady nestojí jmění.

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