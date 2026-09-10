Značka Icicle byla založena v Šanghaji v roce 1997, designové studio ale sídlí v Paříži, kde od roku 2013 působí pod vedením Bénédicte Laloux. Ta si i nadále podrží roli designové ředitelky dámské přehlídkové kolekce, píše NSS.
Třiačtyřicetiletý De Sarno pochází z Cicciana, městečka poblíž Neapole, a v rozhovorech opakovaně popisoval, jak ho k módě přivedlo pozorování toho, co lidé kolem něj nosí, a chuť oblečení sám navrhovat. Vystudoval milánský Istituto Secoli, kde záměrně vsadil spíš na technické vzdělání v oblasti konstrukce oděvu než na čistě konceptuální módní školu.
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Kariéru začal v roce 2005 v Pradě, odkud přešel do Dolce & Gabbana, a v roce 2009 zamířil do Valentina. Tam se postupně vypracoval až na pozici fashion ředitele zodpovědného za dámské i pánské kolekce a stal se pravou rukou návrháře Pierpaola Piccioliho, ačkoliv byl stálicí na akcích značky, širší veřejnosti zůstával dlouho prakticky neznámý.
Zlomem v jeho kariéře bylo až angažmá u Gucci, kam nastoupil v roce 2023 jako kreativní ředitel poté, co předtím většinu kariéry strávil v seniorních, ale spíš zákulisních designérských rolích.
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Icicle je vlajkovou značkou skupiny ICCF a specializuje se na ready-to-wear postavené na myšlence harmonie mezi člověkem a přírodou, proto pracuje především s vysoce ceněnými přírodními materiály. Po celém světě má přes 200 prodejních míst a vlajkové obchody v Pekingu, Šanghaji a Paříži. Značka je zároveň v centru pozornosti od dubna, kdy do ní menšinovým podílem vstoupila francouzská skupina Kering, což z volby De Sarna dělá i krok k mezinárodnější expanzi Icicle.