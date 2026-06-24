Všimli jste si toho taky?
Každé mistrovství světa má svůj vizuální podpis. V roce 2010 to byl Jabulani. V roce 2022 fotografie Lionela Messiho s trofejí. A letos? Dost možná růžové kopačky.
Jakmile si toho jednou všimnete, nejde to přestat vidět. Ať hraje Portugalsko, Francie nebo Anglie, pohled na hřiště vypadá téměř stejně. Na zeleném trávníku září neonově růžová. Někdy do fuchsiové, někdy do purpurové, ale pořád stejný efekt.
Nosí je hráči od Cristiana Ronalda přes Neymara až po desítky dalších fotbalistů. A podle řady médií nejde o náhodu ani spontánní rozhodnutí samotných hráčů. Za vším stojí módní predikce, marketing i psychologie sportu.
Fotbal se dnes prodává stejně jako móda
Dlouho platilo jednoduché pravidlo. Fotbalista měl černé kopačky a hotovo. Dnes jsou kopačky jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů celého sportu. Značky jako Nike, adidas nebo PUMA plánují nové kolekce roky dopředu.
Konzultují trendy, sledují módní průmysl a snaží se odhadnout, jaká barva bude dominovat ve chvíli, kdy začne největší sportovní událost planety. Podle několika zdrojů hrála důležitou roli předpověď trendové agentury WGSN, která už v roce 2024 označila Electric Fuchsia za jednu z klíčových barev roku 2026.
A tak se stalo něco zvláštního. Nezávisle na sobě začaly téměř všechny velké sportovní značky vyrábět velmi podobně barevné modely. Výsledek dnes vidíme na každém druhém záběru z mistrovství světa.
Nejde jen o styl. Jde o pozornost
Samozřejmě, fotbal byl vždycky i trochu divadlo. Jenže v roce 2026 se hraje stejně pro stadion jako pro obrazovku telefonu.
Růžová funguje dokonale. Na zeleném trávníku vytváří maximální kontrast. Je vidět v televizi, ve zpomalených záběrech i na Instagram Reels. Některé zdroje dokonce uvádějí, že právě viditelnost byla jedním z hlavních důvodů, proč se výrobci pro tuto barvu rozhodli. Jinými slovy, růžové kopačky nejsou jen módní doplněk. Jsou optimalizované pro dobu sociálních sítí.
Fotbalista dnes není jen sportovec, ale i mediální produkt. A každá fotografie, která se objeví online, je součástí jeho image.
Když se z fotbalisty stává fashion ikona
Ještě před patnácti lety byly růžové kopačky symbolem hráče, který chtěl za každou cenu vyčnívat. Dnes už nepřekvapí nikoho. A právě to je možná nejzajímavější část celého příběhu.
Fotbal se za poslední dekádu přiblížil módě víc než kdykoliv předtím. Hráči sedí v prvních řadách módních přehlídek. Podepisují kontrakty s luxusními domy. Stávají se ambasadory parfémů, šperků i hodinek. Není proto překvapivé, že se trendy z módního světa stále častěji přelévají i na trávník.
Růžová už dávno není barvou, kterou by někdo musel obhajovat. Naopak. Stala se symbolem sebevědomí, individuality a generační změny.