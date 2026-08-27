Kampaň fotila Talia Chetrit pod kreativním vedením Anthonyho Vaccarella a kromě Rosé v ní září i modelka Liu Wen a Connor Storrie, kterého můžete znát ze seriálového hitu Heated Rivalry.
Rosé se v kampani objevuje v odvážném krejčovství, kombinovaném s krajkou, tvídem a výraznými doplňky, tedy přesně v tom stylu, který dům pod Vaccarellovým vedením dlouhodobě definuje.
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Kampaň navazuje na krátký film, který byl zveřejněn na začátku tohoto měsíce a v němž Storrie tančí v tmavém obleku a slunečních brýlích po boku Rosé na píseň „I’m Gonna Miss You“ od Milli Vanilli.
Rosé se tak zařazuje do dlouhé řady K-pop hvězd, které si francouzské luxusní domy oblíbily jako tváře svých kampaní, a zároveň potvrzuje, že její spolupráce se Saint Laurent není jednorázová záležitost, ale dlouhodobé partnerství, které trvá už šestým rokem.