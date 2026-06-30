Ronaldo dostal od Nike druhé signature kopačky za dva dny, vynese je na MS


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Cristiano Ronaldo x Nike | foto: Nike

Jan Houška
  9:00
Cristiano Ronaldo na fotbalovém mistrovství světa znovu přepsal historii a značka Nike to neoslavila jednou, ale rovnou dvěma speciální edicemi za sebou.

Cristiano Ronaldo se na probíhajícím mistrovství světa stal prvním hráčem v historii, který skóroval na šesti turnajích za sebou. Na to okamžitě zareagovala značka Nike, která to neoslavila jednou edicí, ale rovnou dvěma edicemi zlatých kopaček z řady Mercurial Superfly — model Superfly 1 RGN a aktuální Superfly 11.

Zajímavé je načasování. Zatímco hvězdy jako Messi dostaly svoje speciální kopačky dřív, u Ronalda Nike zjevně čekal, až nastaví rekord, který před ním nikdo nezvládl, a teprve pak vytáhl zlaté duo. Na turnaji přitom Ronaldo do té doby nastupoval v růžovém provedení Superfly 11 „Breakout“, v němž dal i ony dva historické góly, píše Soccer Bible.

Superfly RGN — pocta začátkům

První zlatá edice je čistá nostalgie. RGN křísí Mercurial Superfly 1, jednu z nejdůležitějších kopaček Ronaldovy kariéry. Originál z roku 2009 byl tehdy nejlehčí a nejrychlejší vůbec. Poprvé byla kopačka postavena na technologii Flywire a měla karbonovou podešev pro explozivní zrychlení. Přesně v nich Ronaldo vstupoval do své dekády dominance.

Speciální edice Nike x Cristiano Ronaldo

Gold Scorpion — kopačka pro teď

Druhý model je o tom, co teprve přijde. A právě v něm Ronaldo dohraje zbytek šampionátu. Základem je Superfly 11, nejvyspělejší Mercurial, jaký kdy vznikl, zabalený do zlatého finiše.

Pointou je ale název. Štír je v historii Nike Football důležitý motiv, spjatý hlavně se značkovými street turnaji a kampaněmi. Vrací se až k legendárnímu Secret Tournamentu z roku 2002. Na kopačce najdete i odkaz na národní tým, kdy přední část límce nese vlastní odznak „C“, který si pohrává s emblémem portugalské reprezentace.

A je to sběratelský kus v plném smyslu. Gold Scorpion je limitovaný na pouhých 2026 párů, tedy odkaz na rok, kdy Ronaldo zapsal rekord.

Speciální edice Nike x Cristiano Ronaldo

Tyhle kopačky jsou Ronaldo

Dohromady tak ty dvě kopačky vyprávějí jeden příběh ze dvou stran. RGN je ohlédnutí, které propojuje mladého, explozivního Ronalda s ikonou, kterou je dnes. Gold Scorpion je naopak sázka na přítomnost a na to, že i po šesti šampionátech zbývá pár kapitol k dopsání. Jedna pocta cestě, druhá pohled dopředu.

Speciální edice Nike x Cristiano Ronaldo
Speciální edice Nike x Cristiano Ronaldo
Speciální edice Nike x Cristiano Ronaldo
Speciální edice Nike x Cristiano Ronaldo
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