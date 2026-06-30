Cristiano Ronaldo se na probíhajícím mistrovství světa stal prvním hráčem v historii, který skóroval na šesti turnajích za sebou. Na to okamžitě zareagovala značka Nike, která to neoslavila jednou edicí, ale rovnou dvěma edicemi zlatých kopaček z řady Mercurial Superfly — model Superfly 1 RGN a aktuální Superfly 11.
Zajímavé je načasování. Zatímco hvězdy jako Messi dostaly svoje speciální kopačky dřív, u Ronalda Nike zjevně čekal, až nastaví rekord, který před ním nikdo nezvládl, a teprve pak vytáhl zlaté duo. Na turnaji přitom Ronaldo do té doby nastupoval v růžovém provedení Superfly 11 „Breakout“, v němž dal i ony dva historické góly, píše Soccer Bible.
Superfly RGN — pocta začátkům
První zlatá edice je čistá nostalgie. RGN křísí Mercurial Superfly 1, jednu z nejdůležitějších kopaček Ronaldovy kariéry. Originál z roku 2009 byl tehdy nejlehčí a nejrychlejší vůbec. Poprvé byla kopačka postavena na technologii Flywire a měla karbonovou podešev pro explozivní zrychlení. Přesně v nich Ronaldo vstupoval do své dekády dominance.
Gold Scorpion — kopačka pro teď
Druhý model je o tom, co teprve přijde. A právě v něm Ronaldo dohraje zbytek šampionátu. Základem je Superfly 11, nejvyspělejší Mercurial, jaký kdy vznikl, zabalený do zlatého finiše.
Pointou je ale název. Štír je v historii Nike Football důležitý motiv, spjatý hlavně se značkovými street turnaji a kampaněmi. Vrací se až k legendárnímu Secret Tournamentu z roku 2002. Na kopačce najdete i odkaz na národní tým, kdy přední část límce nese vlastní odznak „C“, který si pohrává s emblémem portugalské reprezentace.
A je to sběratelský kus v plném smyslu. Gold Scorpion je limitovaný na pouhých 2026 párů, tedy odkaz na rok, kdy Ronaldo zapsal rekord.
Tyhle kopačky jsou Ronaldo
Dohromady tak ty dvě kopačky vyprávějí jeden příběh ze dvou stran. RGN je ohlédnutí, které propojuje mladého, explozivního Ronalda s ikonou, kterou je dnes. Gold Scorpion je naopak sázka na přítomnost a na to, že i po šesti šampionátech zbývá pár kapitol k dopsání. Jedna pocta cestě, druhá pohled dopředu.