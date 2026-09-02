Tenis, ale trochu jinak
Ralph Lauren je oficiální fashion značkou US Open už více než dvacet let. Letos ale ukazuje, že oblečení k turnaji nemusí skončit u klasického trička s logem. Nová kolekce kombinuje sportovní kousky s retro prvky, které jsou pro Polo Ralph Lauren typické. Letos navrhli rugby polo, mikiny, baseballové čepice, pletené svetry i výraznější kousky inspirované New Yorkem. Některé modely navíc přímo kopírují uniformy rozhodčích a ball crew.
Z kurtu na ulici
Ralph Lauren neprodává jen suvenýry pro fanoušky. Využívá tenis jako další způsob, jak pracovat se svou ikonickou americkou estetikou. Preppy polo, bílé sportovní ponožky, pletený svetr nebo kšiltovka se dnes nosí stejně dobře na tribuně jako v ulicích New Yorku. A pokud jste někdy přemýšleli, proč se tenisová estetika poslední roky tak výrazně vrací do pánské módy, tohle je docela dobrý příklad.
Merch, který nemusí vypadat jako merch
Nejzajímavější na celé kolekci je možná právě to, že na první pohled nemusíte vůbec poznat, že jde o oblečení k tenisovému turnaji. Ralph Lauren si s tím hraje přes barvy, retro vibe a detaily inspirované samotným US Open. Třeba souvenir jacket zdobí mapa pěti newyorských čtvrtí a odkazy na turnaj i město.