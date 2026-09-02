Ralph Lauren ovládl US Open. A možná budete chtít jeho merch


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Polo Ralph Lauren kolekce pro US OPEN 2026. | foto: Ralph Lauren

Mariana Vašutová
  10:00
US Open není jen o tenise. Poslední grandslam sezony se pomalu mění v jednu z nejzajímavějších letních módních scén a Ralph Lauren toho využívá naplno. Pro letošní ročník připravil více než 60 produktů, které vypadají stejně dobře na tribuně jako mimo ni.

Tenis, ale trochu jinak

Ralph Lauren je oficiální fashion značkou US Open už více než dvacet let. Letos ale ukazuje, že oblečení k turnaji nemusí skončit u klasického trička s logem. Nová kolekce kombinuje sportovní kousky s retro prvky, které jsou pro Polo Ralph Lauren typické. Letos navrhli rugby polo, mikiny, baseballové čepice, pletené svetry i výraznější kousky inspirované New Yorkem. Některé modely navíc přímo kopírují uniformy rozhodčích a ball crew.

Kolekce Ralph Lauren pro US Open 2026.

Z kurtu na ulici

Ralph Lauren neprodává jen suvenýry pro fanoušky. Využívá tenis jako další způsob, jak pracovat se svou ikonickou americkou estetikou. Preppy polo, bílé sportovní ponožky, pletený svetr nebo kšiltovka se dnes nosí stejně dobře na tribuně jako v ulicích New Yorku. A pokud jste někdy přemýšleli, proč se tenisová estetika poslední roky tak výrazně vrací do pánské módy, tohle je docela dobrý příklad.

Kolekce Ralph Lauren pro US Open 2026.

Merch, který nemusí vypadat jako merch

Nejzajímavější na celé kolekci je možná právě to, že na první pohled nemusíte vůbec poznat, že jde o oblečení k tenisovému turnaji. Ralph Lauren si s tím hraje přes barvy, retro vibe a detaily inspirované samotným US Open. Třeba souvenir jacket zdobí mapa pěti newyorských čtvrtí a odkazy na turnaj i město.

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Témata: US Open, tenis, New York

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