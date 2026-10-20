Nejkrásnější kabelku vynesl na Academy Museum Gala muž. Je to umělecké dílo za statisíce


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ASAP Rocky se účastní 6. ročníku galavečera Academy Museum Gala 17. října 2026 v Los Angeles. | foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Karolína Minaříková Krupková
  17:00
Většina dam si na ostře sledované Academy Museum Gala vzala nádherné róby, ale žádnou kabelku. Za všechny se to zřejmě snažil napravit rapper A$AP Rocky. Americký hudebník je nově ambasadorem francouzského domu Chanel, který ho oblékl nejen do dokonalého black tie, ale také jej vybavil tím nejkrásnějším doplňkem.

Co měl manžel zpěvačky Rihanny a trojnásobný otec během galavečera v Los Angeles na sobě? Především na míru šitý černý smoking Chanel se saténovými klopami doplněný zářivě bílou košilí se stojáčkem. Klasický společenský outfit hudebník ozdobil nákladnými šperky – broží ve tvaru kamélie, náušnicemi i prstenem. Ovšem tím nejvýraznějším kouskem byla kabelka zvaná Cloud Clutch, nebo také Storm Cloud.

Sběratelé nádherných kabelek zpozorněte, protože tohle je skutečný klenot, který navrhl kreativní ředitel domu Chanel, Matthieu Blazy. Surrealistické psaníčko ve tvaru stříbrného bouřkového mraku zdobí zlaté slunce a čtyři bledě modré kapky zavěšené na řetízcích. Jde o umělecké dílo, které se neodkládá jen tak do skříně, ale na speciální zlatý podstavec ve tvaru burácejícího blesku.

Kolik vzácné psaníčko značky Chanel stojí? Na oficiální cenovku si budeme muset ještě počkat. Cloud Clutch totiž pochází z kolekce pro jaro/léto 2027, takže na pařížském týdnu módy byl představen teprve nedávno a v obchodech zatím není k dostání. Jeho cenu bychom ale mohli odhadovat na 150 až 300 tisíc korun.

thedelamodeofficial

The Chanel Cloud Clutch
Pure haute couture magic captured in every detail.

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: @ideservecouture

7. října 2026 v 12:00, příspěvek archivován: 19. října 2026 v 13:17
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