Eton College v hrabství Berkshire založil v roce 1440 král Jindřich VI. a pro britskou královskou rodinu má škola hluboký symbolický význam. Dresscode, kterým se musí řídit úplně všichni studenti, ať jsou aristokraté, nebo ne, prošel od založení řadou proměn.
Na začátku 18. století nosili studenti podle oficiálních webových stránek školy pestré oblečení, často v jasně zelené a žluté barvě nebo modré kabáty s červenými límci. S příchodem 19. století se standardem staly modré kabáty a žluté vesty. V padesátých letech 19. století se mezi studenty rozšířily neformální zvyklosti, kdy starší chlapci nosili fraky s bílými motýlky, mladší pak takzvaný etonský límec, černou kravatu a krátké sako. V šedesátých letech 19. století přibyly kulaté cylindry, které se ale vytratily po konci druhé světové války, píše WWD.
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Dnešní podobu dresscodu zavedl ředitel Anthony Chenevix-Trench, který školu vedl v letech 1964 až 1970. Současný školní úbor zahrnuje černý frak, vestu, kalhoty s proužkem a tuhý bílý límec.
A přesně ve stejné uniformě chodili do Etonu i princové William a Harry. William byl vůbec prvním vysoce postaveným členem britské královské rodiny, který na Eton nastoupil, tedy na rozdíl od svého otce, krále Karla III., a dědečka prince Philipa, kteří studovali na Gordonstounu.
Harry pak bratra na internátu následoval a oba princové pak nosili stejné kalhoty s proužkem, bílé košile s límečkem a černé vesty, jaké se s Etonem pojí dodnes. Teď to čeká George.
Podle nedávné fotky k třináctým narozeninám, kterou princ William a Kate Middleton sdíleli na svém Instagramu, to vypadá, že se George na přísný styl oblékání dokáže adaptovat bez problémů. Na fotce má totiž tmavý kabát a čerstvě vyžehlenou bílou košili, což se od etonského dress code příliš neliší.