Když se luxus začne chovat jako technologie
Ještě nedávno by spojení Prada a NASA působilo jako nadsázka, něco mezi módním snem a sci-fi fantazií. Jenže dnes už je to oficiální projekt, který vzniká ve spolupráci Prady, Axiom Space a NASA v rámci programu Artemis, jehož cílem je návrat člověka na Měsíc po více než padesáti letech.
Podle oficiálního oznámení Prady i Axiom Space se značka nepodílí na estetice, ale na vývoji materiálových a textilních vrstev skafandru, které musí obstát v extrémních podmínkách lunárního prostředí, včetně teplotních výkyvů, prachu a vakua. Vanity Fair k tomu dodává, že jde o jeden z nejambicióznějších momentů, kdy se módní dům aktivně zapojuje do vývoje technologického vybavení mimo Zemi.
A právě tady se začínají rozmazávat hranice mezi tím, co je design, a tím, co je přežití.
Skafandr už není jen vybavení
Nový skafandr vyvíjený v rámci Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) není jen ochranný oblek, ale komplexní systém propojující inženýrství, ergonomii a materiálový výzkum.
Axiom Space stojí za konstrukčním řešením a funkční architekturou skafandru, zatímco Prada přináší expertizu v oblasti textilií, švů a struktur materiálů, které musí dlouhodobě fungovat v prostředí, kde selhání není možností. The Verge upozorňuje, že právě tato spolupráce ukazuje posun v tom, jak se dnes navrhují skafandry, protože už nejsou jen „ochranným obalem“, ale systémem navrženým pro pohyb, komfort a dlouhodobé fungování člověka ve vesmíru.
NASA plánuje nasazení těchto skafandrů pro misi Artemis III, která má kromě návratu na Měsíc symbolicky zahrnovat i první ženu na jeho povrchu, jak uvádí i Vogue ve své analýze nové generace lunárního programu.
Luxus se přesouvá mimo planetu
Na celé spolupráci je ale možná nejzajímavější, že nejde jen o technologii, ale i o kulturní posun. Agentura Reuters v této souvislosti uvádí, že vstup luxusních značek do vesmírného průmyslu ukazuje širší trend, kdy se kosmický prostor postupně otevírá nejen vědě, ale i značkám, které definují estetiku, identitu a kulturní jazyk současnosti.
V tomto smyslu už skafandr není jen technické vybavení. Je to objekt, který stojí na pomezí funkce a reprezentace. Například web The Verge tento posun popisuje jako moment, kdy se i vesmírná technologie začíná navrhovat s ohledem na vizuální a uživatelský zážitek, nejen na čistou funkčnost.
A možná právě proto Prada v tomhle prostoru dává smysl víc, než by se na první pohled zdálo.
Co se stane, když funkčnost přestane stačit
Pokud byl vesmír dlouho symbolem absolutní funkčnosti, vědy a přežití, co se stane ve chvíli, kdy do něj vstoupí luxusní značky? A proč vlastně vůbec vzniká potřeba „luxusu“ v prostředí, kde je všechno definované jen tím, co je nutné k přežití? Možná to není o vesmíru. Možná je to o nás. O tom, že i tam, kde už nic není vidět, si stále potřebujeme vytvořit estetiku, identitu a styl, i kdyby to znamenalo oblékat je do skafandru.