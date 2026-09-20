Nové bundy vycházejí z oldschoolové siluety 8-Ball bomberu, ale každá z nich je věnovaná jednomu z trojice Pokémonů. Na zádech nechybí výrazné zobrazení konkrétní postavy, zatímco na přední straně se objevuje ikonické logo adidas Trefoil. Charakter jednotlivých Pokémonů pak připomínají barevně sladěné rukávy, a to žluté pro Pikachu, oranžové pro Charizarda a fialové pro Gengara.
Detail, který propojuje svět módy s univerzem Pokémonů univerzem, najdeme také na lokti. Každá bunda má na rukávu malou grafiku Poké Ballu. Modely jsou navíc dostupné v unisex velikostech, takže kolekce není zaměřená pouze na jednu skupinu zákazníků.
Když se herní nostalgie potká s módní klasikou
Kožené bundy představují další kapitolu spolupráce adidas a Pokémon, která se v rámci letošního 30. výročí rozrostla o řadu oděvů a tenisek. Nové modely přitom fungují jako módnější protějšek k charakteristickým teniskám inspirovaným jednotlivými Pokémony.
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Zatímco sneakers staví především na barvách a vizuálních odkazech na konkrétní postavy, bundy stejný princip přenášejí do výrazného kusu klasického outerwear. Výsledkem je spojení nostalgického Pokémon světa s ikonickou siluetou, která působí jako samostatný módní statement, popisuje portál Hypebeast.
Pikachu, Charizard, nebo Gengar?
Každá ze tří variant má jasně rozpoznatelný charakter. Pikachu přichází v typické žluté, Charizard dostává oranžové rukávy a Gengar se obléká do fialové. Společným prvkem zůstává kožené provedení, 8-Ball silueta, motiv Pokéballu a výrazná postava na zádech.